La danza derriba barreras en Almería con la Escuela de Baile Inclusivo Aspaym-Luxeapers

La concejala Paola Laynez y el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, visitan al alumnado, en los ensayos en la EMMA

¿Una persona con lesión medular puede participar en clases de danza? La respuesta es la Escuela de Baile Inclusivo Aspaym-Luxeapers, creada el pasado otoño y que hoy han realizado una exhibición, ante la atenta mirada de la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, y el vicepresidente de Diputación y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, así como Sergio Viñolo, CEO de Luxeapers, la empresa que apoya el proyecto.

Una iniciativa con claros beneficios emocionales, físicos y psicológicos en las diez personas participantes, tanto con movilidad reducida como discapacidad intelectual, y sus familias, favoreciendo la autoestima, la autonomía personal y la visibilización positiva de la discapacidad. Pero también enriquece la danza, con bellas coreografías adaptadas a las capacidades de movimiento del alumnado.

La Escuela de Baile Inclusivo Aspaym-Luxeapers Danza comenzó oficialmente su andadura en octubre de 2025. El germen del proyecto surgió meses antes, a raíz de la gala solidaria organizada por la Escuela de Danza Alejandra Foruria. A partir de esa colaboración inicial nació la propuesta de incorporar a personas con lesión medular y movilidad reducida a las propias coreografías y actuaciones, dando lugar a una experiencia inclusiva que ha seguido creciendo.

Actualmente, la escuela se ha convertido en un espacio de participación, crecimiento personal e inclusión real a través de la cultura y el arte, donde conviven alumnado con y sin discapacidad en un entorno de aprendizaje compartido, con clases totalmente gratuitas, en la Escuela Municipal de Música y Danza de Almería (EMMA), asistiendo al acto su gerente, Deogracias Gómez.

La concejala Paola Laynez ha manifestado que “la discapacidad no tiene barreras y esta escuela de danza inclusiva es un ejemplo. Las personas con discapacidad pueden hacerlo todo, sólo tenemos que adaptarlo a sus propias necesidades, y es muy satisfactorio verlas bailar: Por eso, desde las administraciones queremos poner los medios para la inclusión de las personas en todos los aspectos de la vida, y en este caso lo hacemos junto a una empresa socialmente responsable como es Luxeapers”.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha destacado que “para la institución provincial es una satisfacción contar con Aspaym en el Consejo Provincial de la Familia, una entidad que ha llegado con fuerza, ilusión y una enorme capacidad para visibilizar la realidad de las personas con daño medular”. En este sentido, ha subrayado que “donde muchas veces se ven obstáculos y barreras, ellos nos enseñan a mirar con horizonte, con posibilidades y con esperanza”. Asimismo, Escobar ha puesto en valor la importancia de iniciativas inclusivas como esta, “especialmente cuando se desarrollan de la mano de profesionales como Alejandra Foruria, que lleva años trabajando desde la inclusión y demostrando que, cuando se habla desde el corazón y desde el alma, no existen barreras para bailar y todo fluye con naturalidad”.

La presidenta de Aspaym Almería, Laura Márquez, ha señalado que “la inclusión también se baila”, subrayando que la danza se ha convertido en una herramienta para demostrar que “sí es posible una nueva vida tras una lesión medular o una discapacidad física sobrevenida”.

Además del trabajo artístico y escénico, la escuela está contribuyendo a desarrollar una importante labor de sensibilización social, especialmente entre jóvenes y menores que participan en las coreografías junto a personas con discapacidad.

La profesora del proyecto, Alejandra Foruria, afirma que “lo más gratificante es comprobar su capacidad de superación. Desde la escuela nos adaptamos a las necesidades de cada uno, y se realiza de manera inclusiva con el alumnado de mi escuela, creando nuevos movimientos y enriqueciéndonos las personas con y sin discapacidad”.

Por último, Sergio Viñolo ha afirmado que “en cuanto nos presentaron el proyecto, nos pareció muy interesante. Nuestros clientes son internacionales, pero queremos colaborar con nuestro entorno social en proyectos como éste que une sociedad y cultura”.

Hay que recordar que Aspaym Almería es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2021 con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas y sus familias en toda la provincia de Almería.