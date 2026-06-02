Almería impulsa una estrategia conjunta en salud mental, basada en el trabajo en red entre administraciones y entidades sociales

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, preside la reunión de la Mesa Técnica de Salud Mental en el Espacio Alma, compuesta por Ayuntamiento, Diputación, profesionales sanitarios y asociaciones

El Ayuntamiento de Almería ha celebrado hoy en el Espacio Alma, una nueva sesión de la Mesa Técnica de Salud Mental, un órgano de coordinación estable integrado por 14 entidades del ámbito sanitario, educativo, universitario, social e institucional, y promovido por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería.

El encuentro ha estado presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien ha destacado que “esta Mesa Técnica nació en 2023 con el objetivo de establecer una red de trabajo transversal entre administraciones, universidad, profesionales y entidades sociales, con la finalidad de dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía y optimizar los recursos disponibles”. A su vez, ha subrayado que “la salud mental debe ocupar un lugar central en las políticas públicas y en el bienestar social”, destacando “el valor del trabajo conjunto y coordinado entre todos los agentes implicados».

María del Mar Vázquez, que ha estado acompañada por la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha reiterado “el compromiso del Ayuntamiento para consolidar esta Mesa como un espacio estable de coordinación, planificación y evaluación, orientado a transformar el conocimiento y las propuestas en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía”.

En este contexto, las entidades participantes han coincidido en la necesidad de avanzar hacia un modelo de trabajo más coordinado, estructurado y basado en la evidencia, que permita mejorar la eficacia de las intervenciones y reforzar la respuesta comunitaria en materia de salud mental. Así, se ha acordado recopilar y sistematizar todas las ideas, propuestas y aportaciones realizadas en el seno de la Mesa, con el objetivo de integrarlas en un único documento de trabajo, que puedan desarrollar en red. Este documento servirá como base para establecer una línea de trabajo común, coordinada y consensuada entre todas las entidades implicadas, que permita ordenar prioridades y definir actuaciones conjuntas.

La Mesa Técnica ha hecho especial hincapié en reforzar las actuaciones en torno a la prevención del suicidio, las autolesiones, la atención al duelo y la promoción de la salud emocional, así como el impulso de programas dirigidos a colectivos prioritarios como la población infanto-juvenil y las personas mayores.

El trabajo conjunto se trasladará a la calle especialmente con tres campañas, con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, Día Mundial de la Salud Mental, y el Día Mundial de la lucha contra la Depresión.

La Mesa Técnica de Salud Mental está compuesta por 14 entidades: Área de Familia, inclusion e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Programa Inclúyete-Ual, Facultad de Psicología UAL, El Timón, Teléfono de la Esperanza, Faisem, Hospital Universitario Torrecárdenas, Colegio de Psicología, Diputación, Uned, Colegio de Enfermería, Psicología en Acción, asociacón Asperger Almería, y Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.