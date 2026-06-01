La Junta forma a profesionales jurídicos de Almería en el nuevo sistema de valoración de la discapacidad

La formación ha reunido a magistrados, letrados y personal técnico para profundizar en la aplicación del Real Decreto 888/2022

La Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería ha celebrado un curso -homologado por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)- sobre el nuevo sistema de valoración de la discapacidad y la aplicación práctica del Real Decreto 888/2022 que regula el procedimiento para el reconocimiento, revisión y valoración, dirigido a magistrados de la Jurisdicción Social de Almería, Letrados de la Administración de Justicia, abogados del Gabinete Jurídico de la Junta en Almería y personal funcionario de las delegaciones territoriales cuya actividad está directamente relacionada con la materia.

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, ha destacado durante la apertura de la jornada “la importancia de generar espacios de formación compartida entre todos los operadores jurídicos y técnicos implicados en los procedimientos de reconocimiento y revisión de discapacidad, favoreciendo así una mayor seguridad jurídica y una mejor comprensión de los criterios técnicos que sustentan las resoluciones administrativas”. Asimismo, ha subrayado que “la valoración de la discapacidad constituye un procedimiento técnico altamente especializado, basado en parámetros homogéneos y multidisciplinares, por lo que resulta fundamental conocer en profundidad tanto el marco normativo como la metodología de valoración aplicada por los equipos técnicos”.

La formación ha sido impartida por la asesora técnica de valoración médica Andrea Cayuela, cuya intervención ha sido destacada por el elevado nivel técnico y la claridad con la que abordó una materia de notable complejidad jurídica, sanitaria y administrativa. Durante la jornada también se puso en valor la labor de Susana Fernández, anterior directora del Centro de Valoración y Orientación de la Discapacidad de Almería, reconociéndose su trayectoria y su contribución al fortalecimiento técnico y organizativo de este servicio en la provincia.

La acción formativa ha permitido profundizar en los nuevos baremos objetivos de limitación funcional, los factores sociales complementarios, los criterios homogéneos de evaluación y su conexión con la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la Organización Mundial de la Salud, elementos incorporados por el Real Decreto 888/2022.

Asimismo, durante el curso se ha abordado la metodología de valoración aplicada por los equipos multidisciplinares adscritos a los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad, así como el significado técnico de los porcentajes asignados y los criterios de severidad funcional utilizados en la evaluación.

Rebeca Gómez ha incidido además en que “este tipo de iniciativas permiten fortalecer la coordinación y colaboración institucional y mejorar la respuesta que se ofrece a las personas con discapacidad, garantizando procedimientos más comprensibles, rigurosos y ajustados a los estándares técnicos y jurídicos actualmente vigentes”.

Desde la Delegación Territorial se ha anunciado además la celebración en las próximas semanas de una nueva edición de esta formación, dirigida específicamente a profesionales vinculados al ámbito de la discapacidad, la intervención social, la defensa jurídica y la gestión administrativa, con el objetivo de continuar ampliando el conocimiento técnico y práctico del nuevo sistema de valoración y favorecer una actuación coordinada entre todos los agentes implicados.