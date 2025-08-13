La Feria de Almería contará con la última tecnología de control acústico con métricas en tiempo real

El sistema de la empresa adjudicataria permitirá tomar las soluciones oportunas de forma inmediata en el caso de que se registren valores superiores a los máximos permitidos

Almería será la primera ciudad de España en implantar la última tecnología en transmisión y tratamiento de datos de nivel sonoro en tiempo real. La próxima Feria de Almería estrenará un nuevo plan estratégico para el control acústico en el recinto de noche de la Vega de Acá que contará con la última tecnología de control acústico que realizará métricas en tiempo real, lo que permitirá a su vez “tomar las soluciones oportunas de forma inmediata en el caso de que se registren valores superiores a los máximos permitidos”, explica el concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.

En primer lugar, se ha realizado un estudio acústico predictivo con la ayuda del software líder para el cálculo, presentación, evaluación y predicción del ruido ambiental, ‘CadnaA’. Gracias a este estudio se pudieron determinar los límites máximos de emisión que se podrán permitir durante el transcurso de la Feria. Una vez establecidos estos límites, se procede al control de estos en tiempo real.

“Se realizará un monitoreo tanto de la emisión producida por las actividades de la feria como de la inmisión monitorizada en la fachada de las viviendas cercanas más desfavorables”, detalla Diego Cruz. Esto se realizará con las estaciones de medición más punteras del mercado, de la marca ‘Svantek’.

Estos datos registrados en tiempo real serán observados cada noche durante el transcurso de la feria por técnicos especializados desde un centro de control, gestionado por la empresa adjudicataria y su equipo técnico, con amplia experiencia en soluciones avanzadas de control acústico. Este control se encontrará físicamente en el recinto ferial, durante todo el transcurso de las fiestas, lo que permitirá actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia.

“Desde hace varios años, desde el Ayuntamiento venimos tomando medidas en torno al ruido que, lógicamente, se produce en la celebración de una Feria y fiestas patronales, como la unificación del sonido en la Feria del Mediodía y toma de control en el Recinto del Ferial, por la noche.

Ahora volvemos a incrementar ese esfuerzo para implantar la última tecnología para el control de la emisión acústica en la Feria de Almería y de esta manera paliar la afección por ruidos de los vecinos colindantes”, concluye Diego Cruz.