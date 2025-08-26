La Feria de Almería homenajea a un millar de ‘sus mayores’, como ejemplo de vida y fuente de aprendizaje

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, acompaña un año más el tradicional encuentro generacional organizado por el Área de Familia en la Caseta Municipal del Recinto Ferial

Por segundo día consecutivo, la Caseta Municipal del Recinto Ferial volvió a abrir sus puertas a otro acto de homenaje y gratitud hacia esas personas, héroes anónimos en la mayoría de casos, que ayudan a construir ciudad, a mejorar y acompañar a los suyos, a compartir su experiencia como fuente de sabiduría y siempre dispuestos a echar una mano en el amor por su ciudad. Si el domingo fue para el XI Homenaje a la Mujer, anoche fue para el XVII Homenaje a los Mayores, que reunió a un millar de personas con ganas de seguir disfrutando de la vida y compartir momentos de amistad y concordia.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, agradeció desde el escenario ese compromiso y generosidad de los mayores con la ciudad y les emplazó para que sigan activos y vuelvan en 2026. “Un año más, el Ayuntamiento rinde homenaje a los mayores de Almería. Son ya 17 años con esta actividad y quiero agradecer al Área de Familia por sacar con tanta ilusión y cariño esta iniciativa que es ideal para que nuestros mayores socialicen, para que se encuentren año tras año y sigan aportando su experiencia, su historia, el amor por su barrio, por su gente y, sobre todo, el amor por nuestra ciudad. Nos ayudan mucho a crecer y seguir mejorando”, resaltó.

A continuación, la alcaldesa, acompañada por Paola Laynez, concejala del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, entre otros miembros del Equipo de Gobierno, recorrió la Caseta mesa por mesa recibiendo los saludos de todos cuantos quisieron compartir impresiones, felicitaciones, peticiones de mejora para sus barrios y algunos ‘selfies’.

El encuentro, que se celebrada en los últimos años en horario nocturno para evitar las horas de más calor del mediodía, contó con animación, charanga y actuaciones musicales que permitieron a los mayores cerrar la cena con bailes con canciones de toda la vida, sin olvidar los pasodobles, siempre concurridos en la pista de baile.

El Homenaje a los Mayores durante Feria se enmarca en el V Plan Municipal de Acción Social para Personas Mayores de Almería, que contempla en uno de sus objetivos la “sensibilización social”, así como la participación comunitaria como elemento para promover el envejecimiento activo y la promoción de actividades socioculturales de ocio y tiempo libre para evitar la soledad no deseada. A través del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, esta velada social y festiva pone de manifiesto la importancia de los Centros de Mayores y las Asociaciones de Mayores de Almería, que dibujan la geografía del municipio y que están presentes en este homenaje a mayores.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Almería también forma parte de la Red Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), promoviendo el envejecimiento activo, la participación social y la cultura de inclusión compartida por personas de todas las edades.

Desde el Área de Familia, Inclusión e Igualdad también se organizan en Feria el Homenaje a la Mujer, celebrado el pasado domingo, y el Homenaje a las personas con Discapacidad ‘La Feria a tu ritmo’, que tendrá lugar esta tarde, de nuevo en la Caseta Municipal, con la participación de numerosas asociaciones del tercer sector y que realizan actividades en el Espacio Alma.