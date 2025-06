La Guardia Civil de Almería alerta sobre las estafas en falsos alquileres vacacionales durante el verano

Los ciberdelincuentes aprovechan la temporada de reservas veraniegas para ofrecer falsos alquileres vacacionales en plataformas de anuncios y redes sociales, con el fin de engañar a los ciudadanos

Se recomienda extremar la precaución al realizar reservas, verificar siempre la autenticidad de los anuncios y evitar pagos fuera de canales oficiales

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, a través de Equipos de Investigación Tecnológica (EDITE) y el Equipo Arroba (@) alertan sobre una nueva oleada de estafas relacionadas con falsos alquileres vacacionales, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano. Los delincuentes publican anuncios falsos en internet, con precios muy atractivos, para captar la atención de posibles inquilinos.

Modus operandi de la estafa

Los estafadores utilizan plataformas de anuncios, correos electrónicos o mensajes en redes sociales para ofrecer alojamientos inexistentes o cuyo propietario desconoce la operación. Los anuncios suelen presentar precios muy por debajo del mercado, fotografías atractivas y descripciones incompletas o con errores ortográficos. Tras contactar con el supuesto arrendador, se solicita al usuario realizar pagos fuera de la plataforma oficial, bajo pretextos como evitar comisiones o asegurar la reserva. En algunos casos, presionan a la víctima mediante mensajes alarmantes o amenazantes, advirtiendo de la posible cancelación si no se efectúa el pago inmediato. También se ha detectado la solicitud de documentos personales con la excusa de formalizar la reserva.

Recomendaciones de seguridad

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que deben extremar las precauciones al realizar reservas online y ofrece los siguientes consejos para evitar ser víctimas de estas estafas:

· Desconfíe de ofertas demasiado buenas.

· Lea detenidamente las descripciones de los alojamientos; los anuncios falsos suelen contener errores gramaticales, ortográficos, están mal escritos o parecen incompletos.

· Si utiliza una plataforma, realice la reserva, el pago y las comunicaciones con los anfitriones o establecimientos exclusivamente a través de ella.

· No acepte pagos fuera de la plataforma, ni siquiera con la excusa de ahorrar las comisiones. Realizar la reserva con el pago a la llegada al establecimiento puede ser una alternativa segura. · Si acuerda una forma de pago y, súbitamente, le proponen cambiarla por otra no segura, no acceda a ello e informe a la plataforma.

· Tenga cuidado con correos electrónicos sospechosos y sus archivos adjuntos. Pueden contener enlaces a páginas web que suplanten la legítima o archivos maliciosos. Recuerde pasar el antivirus.

· No ceda ante mensajes alarmantes o amenazas de cancelación.

· No comparta fotografías de documentación personal; basta con facilitar los datos de identificación requeridos. La documentación la pueden comprobar a la llegada al establecimiento.

En caso de haber sido víctima de un fraude de este tipo, mantenga la calma, recopile toda la información posible (conversaciones, mensajes, justificantes de pago, capturas de pantalla de la plataforma y de los anuncios) y presente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil más cercano. Informe además a su banco para que tome las medidas de protección de su cuenta de cargos fraudulentos.

Enlaces de interés:

· GUARDIA CIVIL: Cultura de la Ciberseguridad. https://www.guardiacivil.es/documentos/Consejos/enInternet/Triptico_de splegable.pdf

· INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE): “¿Sabías que en verano aumentan los fraudes en las plataformas de alquileres vacacionales?”. https://www.incibe.es/ciudadania/blog/sabias-que-en-veranoaumentan-los-fraudes-en-las-plataformas-de

· INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE): “Estafas en alquileres de viviendas”.

https://www.incibe.es/ciudadania/estafas-alquileres