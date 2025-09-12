La Guardia Civil desmantela en Roquetas de Mar un punto de venta de droga en la barriada de Las Doscientas

La operación “Puvicen” se ha saldado con la detención de dos personas a los que se les imputan un delito Contra la Salud Pública(tráfico de drogas)

La labor de investigación de los agentes, ha permitido dar una rápida respuesta en la lucha contra el tráfico de drogas combatiendo así estas actividades ilícitas, desmantelando un punto activo de estupefacientes, se han intervenido diversas sustancias (cocaína, heroína), dinero en efectivo y un arma blanca

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la Operación “Puvicen”, desmantela un punto de venta de estupefacientes. En la vivienda donde residían los detenidos, se han intervenido sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, taser, balanza digital de precisión, spray de defensa y un arma blanca de grandes dimensiones (45cm). Se han detenido dos personas, de 28 y 37 años,como presuntos autores de un delitoContra la Salud Públicatráfico de drogasen el municipio de Roquetas de Mar (Almería).

La investigación se enmarca dentro del plan estratégico que la Guardia Civil lleva a cabo para combatir el tráfico, cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes en la región del Poniente Almeriense. Estas actuaciones se han desarrollado a partir de investigaciones exhaustivas y controles operativos implementados en la zona, con el objetivo de desarticular actividades delictivas vinculadas al narcotráfico. Se inicia a principios de septiembre tras tener conocimiento de un punto de venta de droga que se encuentra en la barriada de las 200 viviendas enla localidad de Roquetas de Mar.

Como parte de las labores preventivas los agentes del Área de Investigación de Roquetas de Mar, realizaron diversos dispositivos que permitieron constatar que, en una vivienda de la citada localidad, podría estar siendo utilizada como punto de venta de droga.

Cuando se procede a la inspección y registro del inmueble, los agentes del Área de Investigación de Roquetas de Mar y la Patrulla Reserva de Compañía de El Ejido (P.R.C), localizaran en el interior del domicilio a cuatro personas consumidoras de droga, así como a los presuntos responsables del punto de venta, ambos con domicilio registrado en la vivienda. En el registro se interviene, diversas sustancias estupefacientes y objetos relacionados con el tráfico de drogas, así como un taser y un arma blanca de grandes dimensiones (45 cm de hoja).

Cabe destacar, que, durante la intervención los agentes encontraron en el salón un perro de raza Pitbull en estado agresivo, que dificultó el aseguramiento de la vivienda, siendo necesaria la intervención de una empresa especializada en control de canes, que se encargó de retirar al animal de forma segura.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil de Roquetas de Mar, desmantela un punto de venta de droga, deteniendo a dos personas a los que se les imputan un delito Contra la Salud Pública tráfico de drogas.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, el material intervenido y la droga incautada ha sido puesto a disposición del Juzgado de guardia de Roquetas de Mar (Almería).

La Guardia Civil continúa trabajando para prevenir y erradicar el tráfico de drogas en la provincia de Almería, reforzando la seguridad y la convivencia vecinal.