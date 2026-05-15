El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el fin de semana en la ciudad.

SÁBADO 1
X PEGASO TRONER ALMERIA 2026 (PARQUE DE LAS ALMADRABILLAS)
HORARIO: Entre las 08.00 y las 09.00 horas y entre las 16.00 y 17.00 horas.
ITINERARIO: Salida desde el Parque de las Almadrabillas por la N-340-a en dirección Málaga y regreso por la A-7, salida 786, Rambla de Belén, dirección Avda. Federico García Lorca descendente, Ribera de las Almadrabillas, N-340a y Parque de las Almadrabillas.
PROCESIÓN DE CARRETAS DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO (CENTRO)
HORARIO: De 11.30 a 14.00 horas.
ITINERARIO: Iglesia de san Pedro, Plaza de San Pedro, Plácido Langle, Plaza Flores, Hernán Cortés (entrada a la Iglesia de Santiago), Tiendas, Hernán Cortes, Jovellanos, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar y Santuario (entrada a la Iglesia), General Tamayo, Martínez Campos, Gerona, Santísima Trinidad y Parque Nicolas Salmerón. A las 17.00 horas que procederá a realizar la salida hacia el Rocío.
PROCESIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO (PLAZA DE TOROS)
HORARIO: De 19.15 a 23.00 horas.
ITINERARIO: Parroquia de San Ildefonso, Nuestra Señora de las Mercedes, Acosta, Santa Soledad Torres Acosta, Granada, Santiago Vergara, Escultor Juan Cristóbal, Silencio, Serafín, Huérfanas, Granada, Méndez, Las Cruces, Quintana, Avd Vilches, Zagal, Humilladero, Enrique Granados, Circunvalación de la Plaza de Toros, Nuestra Señora de las Mercedes y al templo.
PROCESIÓN DE SAN ISIDRO (REGIONES)
HORARIO: De 20.30 a 00.00 horas.
ITINERARIO: Parroquia de San Isidro, calle Alta de la Iglesia, Redonda, Santiago, San Isidro, De la Merced, Carrera del Perú, Santiago, Santa Marta, Redonda, Baja de la Iglesia, Santiago, Alta de la Iglesia y templo.
DOMINGO 17
X PEGASO TRONER ALMERIA 2026 (PARQUE DE LAS ALMADRABILLAS)
HORARIO: Entre las 09.00 y las 10.00 horas
ITINERARIO: Salida desde el Parque de las Almadrabillas, hacia la N-340a, rotonda del Cable Inglés, N-340a, Glorieta Manuel Fraga Iribarne, continuando por la N-340a dirección Huércal de Almería por Ctra. de Ronda, Ctra. de Granada, rotonda de la calle Suflí (gasolinera BP), desde donde continuará la ruta hacia Huércal de Almería por la Cuesta de los Callejones.
PROCESIÓN CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO (NUEVA ANDALUCÍA)
HORARIO: De 12.00 a 14.00 horas
ITINERARIO: Salida de la Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat por Padre Méndez, Carrera de Limoneros, Calzada de Castro, Alcázar, Francisco García Góngora, Juan de la Encina, Padre Méndez y entrada al templo.