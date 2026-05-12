La Policía Local detiene a un joven tras ser sorprendido circulando con dos patinetes robados

El detenido, natural de Marruecos, estaba reclamado judicialmente

Efectivos de la Policía Local de Almería han detenido a un joven de 26 años, natural de Marruecos, por estar reclamado judicialmente y como presunto autor de un delito de hurto al ser sorprendido circulando con dos patinetes que habían sido sustraídos momentos antes cuando estaban aparcados en la vía pública.

La detención se produjo sobre las 03.45 horas del pasado domingo en la calle Conde Ofalia de la capital, cuando los agentes de servicio observan como un joven circulaba en patinete con otro encima del mismo y que, al percatarse de la presencia policial, los esconde entre vehículos estacionados.

Cuando los funcionarios policiales le preguntan por la propiedad de ambos patinetes responde que él no tiene nada que ver con ellos, por lo que proceden a su identificación, resultando estar reclamado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, por lo que se le detiene, acusado también de un presunto delito de hurto.

En ese momento aparecen los dos legítimos propietarios de los patinetes con los candados rotos en la mano tras haber sido forzados cuando estaban amarrados a una señal de tráfico de la misma vía, identificando como suyos los patinetes, que quedaron a disposición de la Policía Nacional.