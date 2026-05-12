La Guardia Civil desarticula un grupo criminal vinculado a varios robos violentos en Roquetas de Mar

En la “Operación COSPERO”, los agentes han detenido a los tres integrantes de una red dedicada a asaltar gasolineras y viviendas.

Los autores empleaban extrema violencia, llegando a amordazar a sus víctimas y causarles lesiones con armas blancas y herramientas.

La investigación ha permitido esclarecer cinco delitos graves cometidos en la localidad entre los meses de febrero y marzo.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la “Operación COSPERO”, ha procedido a la detención de tres personas como presuntos autores de un grupo criminal dedicado a la comisión de robos con violencia de extrema peligrosidad en la localidad de Roquetas de Mar.

La investigación se inició tras el atraco cometido el pasado 09 de marzo en una estación de servicio de la localidad, donde dos de los autores, con el rostro parcialmente oculto mediante gorra y bufanda, intimidaron a la dependienta con un arma blanca y procedieron a amordazarla con cinta de embalar para sustraer el dinero de la caja registradora y varios teléfonos móviles.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron numerosas gestiones de investigación en las inmediaciones del lugar, logrando localizar diversos efectos relacionados con el hecho, tales como cinta de embalar, un destornillador, dos bufandas y una gorra utilizadas en el asalto. El posterior análisis de indicios y las gestiones operativas permitieron identificar al vehículo utilizado para la huida, así como determinar la identidad del conductor y de los ejecutores materiales del atraco.

Con el resultado de la investigación policial, se pudo constatar que este grupo estaba implicado en otro robo con violencia cometido apenas dos horas antes del asalto a la gasolinera, donde la víctima sufrió lesiones por arma blanca. Asimismo, los agentes lograron vincular al cabecilla de la red con un robo con fuerza en una vivienda ocurrido en febrero y con un nuevo episodio de robo con violencia y lesiones perpetrado a finales de marzo, mientras la investigación aún se encontraba en curso.

La fase de explotación de la operación tuvo lugar el pasado 24 de abril con la localización y detención de los tres sujetos. A los arrestados se les imputan delitos de:

Pertenencia a grupo criminal.

Robo con violencia e intimidación con arma blanca.

Robo con fuerza en vivienda.

Delitos de lesiones.

Las diligencias y los detenidos, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía y comerciantes la importancia de extremar las medidas de seguridad en establecimientos y domicilios, especialmente mediante la instalación o verificación continua de sistemas de video vigilancia y alarmas. Asimismo, se recomienda no enfrentarse a los autores en caso de robo, priorizando la integridad física, y comunicar de inmediato cualquier hecho delictivo mediante los canales de comunicación, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).

Recordando que la colaboración ciudadana continúa siendo fundamental para la prevención y esclarecimiento de este tipo de delitos.