La Guardia Civil detiene a dos personas por hurto y extorsión a un conductor accidentado en Cuatro Vientos

Los detenidos se presentaron como ciudadanos dispuestos a ayudar, pero aprovecharon la vulnerabilidad de la víctima le sustrajeron dinero y un teléfono móvil

Posteriormente, contactaron con el afectado exigiendo 500 euros a cambio de recuperar los objetos sustraídos

La Guardia Civil de la Comandancia deAlmería, ha detenido a dos personas implicadas en un robo con posterior intento de extorsión a un conductor accidentado en el paraje de Cuatro Vientos localidad de El Ejido (Almería). Los delitos que se les imputa son delito de hurto y extorsión.

Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en servicios de prevención de la delincuencia, en la provincia de Almería.

Los hechos tuvieron lugar cuando los ahora detenidos se aproximaron a un vehículo accidentado y, aparentando prestar auxilio a su conductor, aprovecharon su estado de vulnerabilidad para sustraerle el dinero en efectivo y un teléfono móvil de última generación. Posteriormente, contactaron con la víctima por vía telefónica y le exigieron el pago de 500 euros a cambio de devolverle sus pertenencias, fijando un lugar concreto para la entrega bajo amenazas y coacciones.

La víctima interpuso la correspondiente denuncia en dependencias de la Guardia Civil, en el Puesto Principal de El Ejido (Almería), lo que permitió desplegar un operativo discreto que concluyó con la detención de los sospechosos en el lugar convenido y la recuperación de los efectos sustraídos.

Con este servicio, se muestra de nuevo como la Guardia Civil es ejemplo de un servicio público entregado, eficiente y digno de ser reconocido como un cuerpo que se dedica a la protección efectiva del ciudadano.

Desde la Guardia Civil se recuerda a la población la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo, cada aviso permite actuar con rapidez y eficacia en la protección de los derechos de los ciudadanos, tal como ha ocurrido en este caso.

Los detenidos fueron puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Ejido, como presuntos autores de un delito de hurto y otro de extorsión.