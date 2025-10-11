Home / Provincia / Pulpí se convierte en la capital europea del Simracing con la inauguración del IV GT Pulpí 

octubre 11, 2025 10:25 pm

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, el edil de Turismo, Juanba López, y la concejal de Juventud, Nerea Gallardo, han asistido esta tarde a la ceremonia de inauguración de la cuarta edición del GT Pulpí, la mayor experiencia de simracing en Europa, que se celebra este fin de semana en el Espacio Escénico de Pulpí. El evento, que se ha consolidado como una cita ineludible para los aficionados y profesionales de los eSports del motor, reunirá a los mejores pilotos virtuales del continente.

Durante la inauguración, se ha destacado la importancia de este evento para Pulpí, que sitúa al municipio como un referente en el sector del simracing a nivel internacional. El IV GT Pulpí ofrecerá un fin de semana repleto de competición al más alto nivel, con carreras del videojuego Gran Turismo 7, así como diversas actividades para todos los públicos, incluyendo exhibiciones en simuladores profesionales y entrevistas en directo.

La competición de élite, que se disputará el sábado y el domingo, contará con la participación de prestigiosos pilotos internacionales que buscarán la victoria en el circuito virtual. Además, el evento será un punto de encuentro para la comunidad simracing, fomentando la convivencia y el intercambio de experiencias entre aficionados y profesionales.

Con esta cuarta edición, Pulpí reafirma su apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías, atrayendo a un turismo especializado y consolidando su imagen como un destino capaz de albergar eventos de gran envergadura. Se espera una gran afluencia de público durante todo el fin de semana para disfrutar de la emoción y la adrenalina de las carreras virtuales.

