Ángeles Martínez es la pregonera de las Fiestas de Pilar de Jaravía 2025 

La pedanía pulpileña de Pilar de Jaravía, dio comienzo anoche sábado, de sus fiestas patronales, organizadas por la Comisión de Festejos de Jaravía con la colaboración del Ayuntamiento, y en Honor a Ntra. Patrona la Virgen del Pilar.

Los actos arrancaron por la noche, con la inauguración de las fiestas y bienvenida por parte del alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, y seguidamente el pregón de las fiestas, este año a cargo de la parlamentaria andaluza y concejal del Ayuntamiento de Pulpí, Ángeles Martínez.

La fiesta continuó con la degustación de morcillas y actuación de la Orquesta «Liverpool», sorteos, y a medianoche el tradicional Castillo de Fuegos Artificiales.

Hoy domingo, 12 de octubre, y Día de la Hispanidad los actos programados comenzarán con el pasacalles a cargo de la Charanga 2.0. de Pulpí, la Santa Misa en la Ermita de Ntra. Patrona de la Virgen del Pilar y procesión acompañada por la Charanga, degustación de arroz, la gran rifa, Música con Franklin Mafla

Salsa y Bachata, colchoneta y actividades infantiles, actuación de “Passadena” y la traca fin de fiestas.

iOs esperamos!

#FiestasPilarDeJaravía25 #ConcejalíaFestejosPulpí

