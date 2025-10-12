Home / Provincia / Ángeles Martínez es la pregonera de las Fiestas de Pilar de Jaravía 2025 

Ángeles Martínez es la pregonera de las Fiestas de Pilar de Jaravía 2025 

Por
No hay comentarios
octubre 12, 2025 2:55 pm

La pedanía pulpileña de Pilar de Jaravía, dio comienzo anoche sábado, de sus fiestas patronales, organizadas por la Comisión de Festejos de Jaravía con la colaboración del Ayuntamiento, y en Honor a Ntra. Patrona la Virgen del Pilar.

Los actos arrancaron por la noche, con la inauguración de las fiestas y bienvenida por parte del alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, y seguidamente el pregón de las fiestas, este año a cargo de la parlamentaria andaluza y concejal del Ayuntamiento de Pulpí, Ángeles Martínez.

La fiesta continuó con la degustación de morcillas y actuación de la Orquesta «Liverpool», sorteos, y a medianoche el tradicional Castillo de Fuegos Artificiales.

Hoy domingo, 12 de octubre, y Día de la Hispanidad los actos programados comenzarán con el pasacalles a cargo de la Charanga 2.0. de Pulpí, la Santa Misa en la Ermita de Ntra. Patrona de la Virgen del Pilar y procesión acompañada por la Charanga, degustación de arroz, la gran rifa, Música con Franklin Mafla

Salsa y Bachata, colchoneta y actividades infantiles, actuación de “Passadena” y la traca fin de fiestas. 

iOs esperamos!

#FiestasPilarDeJaravía25 #ConcejalíaFestejosPulpí

ResponderReenviarHas recibido este mensaje a través de Cco, por lo que no puedes reaccionar con un emoji
GabinetedePrensa

Related Posts

Albox celebra la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la ...
octubre 12, 2025
Pulpí se convierte en la capital europea del Simracing con la ina ...
octubre 11, 2025
La Junta destina más de 340.000 euros a la reformaintegral del Ce ...
octubre 10, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *