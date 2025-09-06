La Guardia Civil detiene en Huércal Overa a un fugado de la Justicia con 25 requisitorias judiciales

Entre las 25 requisitorias Judiciales, al detenido le constan más de una quincena de órdenes de detención e ingreso en prisión

El autor, conocido prófugo de la justicia, se dedicaba a cometer delitos contra el patrimonio acompañado de una menor de edad por toda la costa española

La Guardia civil de la Comandancia de Almería, detiene en un área de servicio de la autovía A-7, perteneciente al término municipal de Huércal Overa, a un varón, residente en Barcelona, al que le constaban 25 requisitorias judiciales, entre las que se encontraban más de una quincena de órdenes de detención e ingreso en prisión.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de las actuaciones llevadas a cabo para la prevención de la seguridad ciudadana y en las labores de protección y seguridad de las vías de comunicación, desarrollándose está a través de puntos de verificación e identificación de personas y vehículos en las áreas de servicio de nuestro territorio, al ser estas puntos críticos para la seguridad, trabaja diariamente para prevenir delitos y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

La actuación llevada a cabo por la Guardia Civil del Puesto Principal de Huércal Overa (Almería), tiene su origen cuando durante uno de los dispositivos de prevención y e identificación, llevado a cabo en una estación de servicio de la autovía A-7, un vehículo repostando, en el que sus ocupantes, al percatarse de la presencia de los agentes dejaron con una actitud evasiva el vehículo en el surtidor y entraron al restaurante de la estación de servicio, levantando sospecha a la fuerza actuante.

Ante esta sospecha, se procede a la identificación del vehículo y los ocupantes, siendo estos un varón mayor de edad, que intenta en reiteradas ocasiones facilitar datos de identificación personales ficticios y una menor de edad, por lo que son desplazados hasta el acuartelamiento, para verificar su verdadera identidad, donde se comprueba que se trata de J.C.L.M., residente en la provincia de Barcelona y que posee 25 requisitorias judiciales, entre las que se encuentran varios señalamientos de detención, personación, averiguación de domicilio e ingreso en prisión, en su mayoría por delitos contra el patrimonio, cometidos a lo largo de toda la geografía española.

Entre los supuestos delitos cometidos por el autor, se logra gracias a su detención, esclarecer un hurto ocurrido en un establecimiento de la provincia de Burgos, donde el botín fue de 5.500 euros en efectivo.

Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, detiene a un prófugo de la justicia y pone a la menor a disposición de sus tutores legales, quedando salvaguardado, los intereses superiores de la protección de los menores.