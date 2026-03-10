La humanización en la atención al cáncer centra el VII Congreso Andaluz, con participación de pacientes y profesionales de Almería

Almería ha tenido un papel destacado en el VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares, celebrado en Jaén

Almería ha tenido un papel destacado en el VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares, celebrado el pasado viernes en Jaén. Más de 40 personas se han desplazado desde la provincia, entre pacientes, familias, voluntarios y profesionales, encabezados por la presidenta, Magdalena Cantero, que es, a su vez, representante territorial de la Asociación.

Magdalena Cantero destaca que “estamos muy satisfechos del compromiso de los almerienses, que participan de manera activa en nuestras actividades. En el congreso las personas con cáncer y sus familiares han recibido la energía de la asociación, a la vez que se les ha formado en los diferentes talleres. En el congreso se ha visualizado el papel relevante de la Asociación en toda Andalucía”.

A la vez, la presidenta de la Asociación en Almería afirma que “durante el congreso se ha reafirmado el compromiso de la Asociación con la humanización de la atención al cáncer, pues existen necesidades emocionales, sociales y de acompañamiento que deben ser atendidas durante todo el proceso de la enfermedad”.

El Palacio de Congresos de Jaén (IFEJA) acogió el VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares. Una cita que reunió a más de 500 personas de toda la región y cerca de 40 profesionales del ámbito sanitario, científico y social. Este encuentro se consolida como uno de los principales espacios de diálogo entre pacientes, familiares, profesionales sanitarios, investigadores y representantes institucionales para abordar los retos actuales del cáncer y mejorar la atención a las personas afectadas.

La inauguración institucional contó con la participación del presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quienes destacaron la importancia de situar a las personas en el centro de las políticas sanitarias y reforzar la investigación y la prevención frente al cáncer.

Durante la inauguración del congreso, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, puso el foco en la necesidad de avanzar hacia una atención más humana e integral para las personas con cáncer, destacando la importancia de escuchar a pacientes y familiares para mejorar la respuesta frente a la enfermedad.

Reyes recordó que el cáncer constituye actualmente uno de los principales retos sanitarios y sociales, señalando que “el cáncer no es un problema coyuntural, es un problema estructural que necesita un abordaje de Estado”, y subrayó la necesidad de trabajar de forma coordinada entre administraciones, profesionales sanitarios, entidades sociales y sociedad civil para mejorar la prevención, la investigación y la atención a los pacientes.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la prevención, recordando que entre el 40% y el 50% de los cánceres se podrían evitar y que el tabaco está detrás del 30% de los tumores, por lo que insistió en la necesidad de reforzar las políticas de prevención y avanzar hacia una sociedad libre de nicotina en 2040.

Datos, investigación y acompañamiento: ejes del congreso

Tras la inauguración, se desarrollaron mesas redondas sobre “Más datos cáncer: la importancia de los datos y sistemas de seguimiento frente al cáncer”, “La importancia de la investigación científica de calidad”, y “Apoyo y acompañamiento”. La jornada incluyó la intervención de Carmen Yélamos, directora de Atención al Paciente de la Asociación Española Contra el Cáncer, quien ofreció la ponencia “Diez años escuchando, acompañando y mejorando la atención al paciente con cáncer”. Durante su intervención, Yélamos destacó la importancia de situar a las personas con cáncer y a sus familias en el centro del sistema sanitario, subrayando el papel fundamental de la escucha activa, el acompañamiento emocional y la atención integral durante todo el proceso de la enfermedad.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la actuación de la cantautora Sara Ráez, que interpretó la canción “Cada segundo cuenta”, una pieza compuesta a partir de testimonios reales de pacientes de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Talleres prácticos para pacientes y familiares

Durante la tarde se celebraron más de diez talleres simultáneos impartidos por profesionales de la Asociación, donde pacientes y familiares pudieron profundizar en aspectos clave para afrontar la enfermedad.

Entre los temas abordados se incluyeron sexualidad y cáncer, soledad no deseada, comunicación en el proceso oncológico, prevención y estilo de vida saludable, nutrición durante el cáncer, fatiga oncológica, reincorporación laboral o el acompañamiento en el entorno rural, entre otros.