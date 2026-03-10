Más de 76.000 andaluces podrían tener glaucoma sin saberlo

Laura de Andrés

Semana Mundial del Glaucoma (09-15 de marzo) 12 de marzo. Día Mundial del Glaucoma

La Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) alerta del carácter altamente discapacitante de esta patología visual: más de la mitad de los pacientes diagnosticados tiene reconocida discapacidad y en muchos casos supera el 65%.

AGAF pide reconocer el glaucoma como enfermedad neurodegenerativa para impulsar la investigación y abrir nuevas vías terapéuticas.

En Andalucía se estima que alrededor de 192.000 personas padecen glaucoma, especialmente el tipo más frecuente, el glaucoma de ángulo abierto. Este grupo de enfermedades oculares provoca un daño progresivo e irreversible del nervio óptico y, en la actualidad, es una de las principales causas de ceguera en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, aproximadamente el 40 % de los afectados —unas 76.855 personas en Andalucía— no saben que lo padecen, ya que en los primeros estadios la enfermedad avanza sin síntomas y el diagnóstico llega cuando la pérdida de visión ya es considerable.

Con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma (del 9 al 15 de marzo), que tiene como día central el 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) quiere poner el foco en la importancia del diagnóstico precoz y en el impacto que esta enfermedad puede tener en la autonomía y calidad de vida de quienes la padecen.

Diagnosticados de glaucoma Personas que no saben que tienen glaucoma Almería 17.204 6.882 Cádiz 27.853 11.084 Córdoba 16.951 6.780 Granada 21.000 8.400 Huelva 11.920 4.768 Jaén 13.615 5.446 Málaga 39.712 15.885 Sevilla 43.881 17.552

En el conjunto de España se estima que alrededor de 1,1 millones de personas padecen glaucoma, especialmente el tipo más frecuente, el glaucoma de ángulo abierto. Sin embargo, aproximadamente el 40% de los afectados —unas 400.000 personas— no saben que lo padecen, ya que en sus primeras fases la enfermedad suele avanzar sin síntomas y el diagnóstico llega cuando la pérdida de visión ya es considerable.

Además, según los datos recopilados por AGAF, alrededor de 379.000 personas diagnosticadas de glaucoma en España tienen reconocido algún grado de discapacidad, lo que supone aproximadamente el 58% de los pacientes. Entre ellas, más de la mitad —un 55,6%— presenta un grado de discapacidad superior al 65%, uno de los niveles más elevados dentro del sistema de reconocimiento de discapacidad.

“El glaucoma es conocido como el ‘ladrón silencioso de la visión’ porque avanza sin síntomas en sus primeras fases. Muchas personas descubren que lo padecen cuando ya han perdido parte del campo visual y ese daño es irreversible”, explica Joaquín Carratalá, presidente de AGAF.

El glaucoma provoca una pérdida progresiva del campo visual periférico que deriva en la conocida visión en túnel o “en cañón de escopeta”, dificultando actividades cotidianas como conducir, leer o desplazarse con seguridad.

Aunque no tiene cura, los tratamientos actuales —basados principalmente en colirios, procedimientos con láser o intervenciones quirúrgicas— permiten frenar su progresión en muchos casos si se detecta a tiempo y si se mantiene una adecuada adherencia al tratamiento. Por ello, es fundamental realizarse revisiones oftalmológicas periódicas, especialmente a partir de los 45 años, edad en la que aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Glaucoma = Enfermedad Neurodegenerativa

Desde la asociación también reiteran su petición de que el glaucoma sea reconocido como una enfermedad neurodegenerativa, ya que el daño que provoca afecta directamente a las células nerviosas de la retina y al nervio óptico.

Este reconocimiento permitiría impulsar nuevas líneas de investigación centradas en la regeneración de las células neuronales del ojo, lo que podría abrir la puerta en el futuro a tratamientos capaces de recuperar parte de la visión perdida.

Visibilidad del glaucoma y de los pacientes

AGAF también subraya la importancia de dar mayor visibilidad al glaucoma y a las personas que conviven con esta enfermedad, ya que muchos pacientes afrontan el diagnóstico de forma aislado o desconocen que existen asociaciones que pueden orientarles y acompañarles desde las primeras fases.

“Muchas personas con glaucoma solo buscan apoyo cuando la pérdida de visión ya es importante, pero contar con información y acompañamiento desde el diagnóstico puede marcar una gran diferencia”, concluye Carratalá.