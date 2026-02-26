La Junta destina 120.000 euros a la sustitución del lucernario en el IES Rey Alabez de Mojácar

Esta actuación se enmarca en el plan ‘Andalucía Actúa’ para la reparación de infraestructuras docentes dañadas por el temporal

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, va a destinar 120.000 euros a las obras para la sustitución del lucernario y refuerzo estructural en el Instituto de Enseñanza Secundaria Rey Alabez de Mojácar (Almería).

El proyecto se encuentra ya adjudicado, con un plazo de realización de 15 días, y cuando esté redactado se contratarán las obras para acometerlas a la mayor brevedad posible.

Esta actuación se enmarca en el plan ‘Andalucía Actúa’ puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas.

Las obras en el IES Rey Alabez tiene como objetivo resolver las incidencias provocadas por el temporal de lluvia y viento sufrido en febrero de 2026 en este centro educativo, que ha perdido parte de su cubierta de policarbonato debido a los fuertes vientos.



El plan ‘Andalucía Actúa’ persigue que los centros educativos andaluces mantengan su operatividad y seguridad, afectando positivamente al ambiente escolar tras el impacto de las adversas circunstancias climatológicas acontecidas en la región en el mes de febrero. En el caso de Almería, esta acción de la Junta de Andalucía va a llegar a 17 centros educativos de la provincia con una inversión aproximada de 1.745.000,00 euros.