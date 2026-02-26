La Junta cumple con las ayudas para afectados por incidencias en sanidad animal y vegetal

El consejero subraya en el Parlamento que el Gobierno andaluz está al lado de los agricultores, ganaderos y pescadores

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado hoy en el Parlamento de Andalucía que el Gobierno andaluz cumple con su compromiso de respaldar a los productores del sector primario. Como ejemplo, se ha referido a la ejecución del pago de gran parte de las ayudas para afectados por la lengua azul, el algodoncillo, el mildiu y el thrips parvispinus convocadas a finales de 2025. En concreto, la Administración autonómica destina 22 millones de euros de fondos propios para compensar los gastos extraordinarios que han tenido que enfrentar agricultores y ganaderos afectados por estas incidencias en sanidad vegetal y animal.

Durante la interpelación relativa al sector primario, Fernández-Pacheco ha subrayado que el Gobierno autonómico está al lado de los agricultores, ganaderos y pescadores como está demostrando en su respuesta “a los que realmente lo necesitan porque han sufrido daños por el inédito tren de borrascas que ha azotado el territorio andaluz”. Sobre esta cuestión, ha remarcado que “el Gobierno de Juanma Moreno comenzó a trabajar en la recuperación antes incluso de que terminara la emergencia y su gestión para poder contar cuanto antes con el Plan Andalucía Actúa”.

El consejero ha recordado que ésta es una planificación abierta “que se irá ampliando o modificando conforme se tengan datos exactos de la magnitud de los daños”; si bien parte con un presupuesto asignado de más de 1.780 millones de euros. De este total se dirigen 987 millones de euros a medidas encaminadas a recuperar el potencial productivo agrario y pesquero de la comunidad autónoma. Entre otras acciones, se contemplan ayudas directas que faciliten la recuperación de más de 33.000 explotaciones agrarias que se han visto afectadas; medidas dirigidas a pescadores y profesionales de la acuicultura; y fondos para arreglar caminos rurales, vías pecuarias y regadíos. Sobre el abono de las subvenciones, el consejero ha recalcado que la prioridad del Ejecutivo regional es que lleguen a los beneficiarios “lo antes posible y en el marco de la ley”.

Fernández-Pacheco ha insistido en que apoyar al sector primario afectado por el tren de borrascas que ha afectado a Andalucía es “la prioridad absoluta” del Gobierno andaluz; y ha apuntado que esta semana ha tenido lugar una nueva reunión con representantes del sector primario con el fin de seguir desgranando las medidas para la recuperación del potencial productivo. El consejero ha remarcado también la importancia de que “todas las administraciones arrimen el hombro” porque así será posible ganar eficiencia para que “las ayudas lleguen cuanto antes a los agricultores, ganaderos y pescadores y que ninguno se quede fuera”.

En cuanto al trabajo de la Junta, Fernández-Pacheco ha puesto en valor que el Decreto-Ley aprobado esta misma semana por el Consejo de Gobierno permite “agilizar trámites, aumentar la eficacia de la administración en la respuesta a los afectados y prestar el mayor apoyo posible a los profesionales del campo”. Como ejemplo de las medidas incluidas, ha destacado la deducción del 100% de la cuota tributaria del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua durante este año para colectivos de las zonas más afectadas por las borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Asimismo, ha resaltado que esta norma contempla también una exención temporal de la tasa de servicios facultativos veterinarios en el presente año y la ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC para la presente anualidad.

Otras medidas de apoyo

En su intervención en el Parlamento de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco se ha referido también a otras actuaciones que viene llevando a cabo el Gobierno andaluz para respaldar los intereses del sector primario. A modo de ejemplo ha citado la concesión de ayudas para ganaderos y agricultores afectados por la lengua azul, DANAs y borrascas anteriores a las últimas sufridas por el campo. Estas subvenciones, enmarcadas en la Medida 23 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía, han supuesto el pago de cerca de 54 millones de euros

Por otro lado, el consejero ha reiterado la posición del Ejecutivo andaluz ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur recalcando que la Junta “está en contra de la aplicación provisional de este tratado si no se dan las debidas garantías”.