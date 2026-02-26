VOX recrimina al PP haber abandonado definitivamente a los vecinos de San Agustín

FRAN FERNÁNDEZ

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha denunciado el pésimo mantenimiento de la playa de Los Percheles, la presencia de una plaga de mosquitos en el núcleo, y el lamentable estado de carreteras construidas “parche sobre parche”

Los vecinos de San Agustín han sido abandonados definitivamente por el Partido Popular. Así lo ha denunciado la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha lamentado el pésimo mantenimiento realizado en la playa de Los Percheles, la existencia de una auténtica plaga de mosquitos en la zona, y el lamentable estado de unas carreteras construidas “parche sobre parche”.

Desde VOX apuntan que “no es nuevo” que Los Percheles, la cual forma parte de uno de los ecosistemas y sistemas de dunas mejor conservados de toda la península, se encuentre en unas condiciones inaceptables. Y es que la formación ya se ha visto en la obligación de señalar durante dos años consecutivos la inacción que el equipo de gobierno de Góngora lleva a cabo en “una de las grandes joyas de El Ejido”.

Sánchez ha explicado que el camino es ocupado por la vegetación, la valla que lo delimita está en el suelo y los socavones lo hacen prácticamente intransitable. Además de que, las últimas lluvias, han provocado que el agua se estanque en ellos y se produzca una proliferación de mosquitos que alcanza al resto del núcleo.

“Es una auténtica plaga, pero el alcalde debería visitar San Agustín alguna vez si quiere comprobarlo”, apuntaba la portavoz de VOX, la cual ha exigido tanto la adecuación inmediata de la playa, como el refuerzo urgente de los tratamientos contra mosquitos que se han convertido en “un castigo para los vecinos”.

Además, lamentablemente, estos no son los únicos problemas que se deben afrontar en el núcleo, ya que, según Beatriz Sánchez, “el Partido Popular ha construido carreteras parche sobre parche” y muestra de ello es la AL-9908, que trascurre hasta Roquetas, donde “ya no se ven ni las líneas y los baches ponen en peligro la seguridad de los conductores”.



En definitiva, tal y como ha lamentado la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, todo ello son pruebas de cómo el gobierno de Góngora ha abandonado San Agustín. “El PP no puede tratar a estos vecinos como de segunda. Pagan impuestos como todos, y no pocos, y el núcleo no puede presentar este estado ni un solo día más”, ha recalcado Beatriz Sánchez.