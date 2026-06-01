El almeriense Raúl Fernández busca revalidar el oro mundial con la Selección Española 3×3 en Varsovia

El combinado nacional masculino mantiene el bloque que se proclamó campeón en Mongolia hace un año y subcampeón de la Champions Cup hace dos meses.

España se medirá en la primera fase a Australia, Serbia, Austria y Madagascar en una cita que arranca este lunes.

El baloncesto mojonero y almeriense vuelve a situarse en la primera línea del panorama internacional. El técnico almeriense Raúl Fernández ya se encuentra en Varsovia (Polonia) al frente de la Selección Española Masculina de 3×3, donde el combinado nacional afronta el exigente reto de defender el histórico título de campeón del mundo conquistado hace un año en Mongolia.

Pedro Meléndez y el propio Raúl Fernández han apostado firmemente por la continuidad del proyecto para esta cita mundialista. De este modo, el roster español estará compuesto por los mismos cuatro jugadores que alcanzaron la gloria en Mongolia y que, hace apenas dos meses, se colgaron la medalla de plata en la Champions Cup: Carlos Martínez, Guim Expósito, Diego de Blas e Iván Aurrecoechea.

Un calendario exigente en la Plaza de la Cultura

La competición, que se desarrollará en el emblemático escenario de la Plaza de la Cultura de Varsovia, arrancará con una primera fase de grupos de máxima intensidad para el conjunto español. España disputará cuatro encuentros cruciales distribuidos en dos jornadas clave:

Lunes: Debut ante Australia (19:20 h) y posterior enfrentamiento contra Serbia (21:15 h), un primer día de alta exigencia que marcará el rumbo hacia la clasificación.

Debut ante (19:20 h) y posterior enfrentamiento contra (21:15 h), un primer día de alta exigencia que marcará el rumbo hacia la clasificación. Miércoles: Cruces ante Austria (19:20 h) y cierre de la fase de grupos frente a Madagascar (21:10 h).

Todos los aficionados al baloncesto y el público almeriense podrán seguir el desempeño de Raúl Fernández y la expedición española en directo a través del canal oficial de YouTube de la FIBA 3×3.