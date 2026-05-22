La Asociación Española contra el Cáncer y la UAL proponen el liderazgo de los jóvenes universitarios almerienses para luchar contra el tabaco

Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, afirma que “el movimiento sin tabaco ya no tiene freno, pero es necesario actuar principalmente con los jóvenes y erradicar también el vapeo”

Lorena Gutiérrez, directora de Campus Saludable, anuncia que “la UAL quiere a lo largo del próximo curso convertirse en espacio libre de humo”

La Asociación Española Contra el Cáncer se ha propuesto erradicar el tabaco y las nuevas formas de fumar, principalmente el vapeo, por los efectos nocivos sobre la salud. Un dato que refleja su peligro: el humo contiene más de 16 sustancias cancerígenas. Ante este panorama nació en el año 2023 el ‘Proyecto Zero’, inspirado por la Asociación y la participación de doce entidades nacionales, con el objetivo de constituir la primera generación libre de tabaco para el año 2030.

Por eso, hoy se ha celebrado una Jornada sobre el Proyecto Zero en la Universidad de Almería. La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, y la directora de Campus Saludable, Lorena Gutiérrez, han dado la bienvenida a la jornada, y han propuesto a los jóvenes universitarios almerienses que lideren la lucha contra el tabaco en la provincia. Posteriormente, Josué Manero Campos, uno de los 35 jóvenes en España, que lideran el Proyecto Zero, ha explicado la iniciativa.

Magdalena Cantero ha afirmado que “el Proyecto Zero quiere sensibilizar a toda la población española de los riesgos del tabaco. Anualmente, según la OMS, siete millones de personas mueren en el mundo como consecuencia del tabaco. El 30% de las personas que fallecen por cáncer lo hacen como consecuencia del tabaco y por eso nos parece fundamental hablar del tabaco y de sus consecuencias nocivas para la salud”. La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer añade que “con la Universidad de Almería trabajamos en diferentes proyectos de sensibilización, a la vez que hemos apoyado económicamente los estudios de tres investigadoras predoctorales”.

Magdalena Cantrero explica que “hoy venimos al Campus para que los profesionales y alumnos conozcan el Proyecto Zero, pues 1 de cada dos chavales entre 14 y 18 años vapea en Andalucía y somos la comunidad autónoma con mayor índice de menores de 18 años que consumen vapeadores. Queremos animar a los universitarios para que formen parte de este movimiento”.

Por su parte, Lorena Gutiérrez, directora de Campus Saludable, afirma que “la Universidad de Almería, comprometida con la salud de toda la comunidad universitaria, ha desarrollado diferentes iniciativas para erradicar el tabaco, con talleres y un proyecto de UAL Transfiere con la Asociación Española Contra el Cáncer. Queremos compartir el Proyecto Zero y nuestra intención es que el próximo curso académico la Universidad de Almería sea un espacio libre de humo. También hemos solicitado acreditación a la Junta de Andalucía, a través de una auditoría, para conseguir el nivel bronce”.

En el salón de grados del Edificio de Gobierno, Josué Manero Campos, uno de los 35 jóvenes que lideran el Proyecto Zero en España, ha explicado el proyecto a la comunidad universitaria. Ya hay mil jóvenes en España inscritos.

Espacios libres de humo en Almería

La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería parte de un trabajo previo, la creación de Espacios Sin Humo, y ya son cerca de cuarenta las empresas y ayuntamientos de la provincia que se ha comprometido, y más de 1,2 millones de personas ya transitan por los espacios sin humo de la provincia. La Universidad de Almería puede ser la siguiente a lo largo del próximo curso.

Proyecto Zero es una iniciativa que empodera a las personas jóvenes para convertirse en líderes del cambio. A través de la formación, educación y movilización, se busca crear la primera generación de jóvenes libre de tabaco para 2030. Quieren inspirar a las personas jóvenes a tomar acciones concretas para transformar su entorno. Con las herramientas y el apoyo necesario para convertirse en protagonistas de un movimiento que lucha por un futuro más saludable para todos. Se estructura en cinco áreas que incluye ámbitos como la educación, prevención, cultura, inclusión u ocio. Más información en https://www.somosproyectozero.com/