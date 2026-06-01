La subida de la basura castiga a los barrios que más sufren la suciedad y el abandono del Ayuntamiento

El 60 por ciento de las quejas por la suciedad se registran en barrios donde el próximo recibo de la basura subirá el doble

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Raúl Enríquez, ha denunciado hoy la “vergonzosa y abusiva” subida de la tasa de la basura que ha llevado a cabo el equipo de gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad, que castiga especialmente a los barrios que más sufren la falta de limpieza y atención por parte del Ayuntamiento.

Enríquez ha señalado que los vecinos de El Zapillo, Plaza de Toros y el barrio de San Luis, que son los que más quejas han presentado por deficiencias en el servicio de limpieza durante los primeros cuatro meses de este año, serán los más perjudicados por esta medida.

“¿Cómo puede ser que los barrios que ya soportan más suciedad, manchas en las aceras, acumulación de residuos, excrementos de animales y papeleras desbordadas, sean los que ahora tengan que pagar el doble por un servicio que no funciona?”, se ha preguntado el concejal socialista.

De 65 a 132 euros

Según los datos recabados por el PSOE, estos tres barrios han registrado el 60% de las incidencias en limpieza comunicadas a través de los canales habilitados por el propio Ayuntamiento. “Los vecinos de El Zapillo, Plaza de Toros y San Luis están cansados de vivir entre la suciedad, de ver cómo sus calles no se limpian y cómo sus quejas caen en saco roto. Y ahora, como premio, la alcaldesa les sube la tasa de basura de 65 a 132 euros, el doble. Es un insulto», ha añadido Enríquez.

El edil ha recordado que, mientras el PP decide cargar sobre las familias de estos barrios el coste de su mala gestión, la alcaldesa sigue gastando millones de euros en gastos superfluos como drones para grabar sus videos, galas, eventos y campañas de autopromoción.

“Hablan de responsabilidad, pero lo único que hacen es subir impuestos y tasas a los vecinos para financiar sus espectáculos de luces y cámaras. ¿Qué hay de la limpieza de nuestras calles? ¿Qué hay de las necesidades reales de los almerienses? ¿Dónde está la solución a los problemas de la gente?”, ha cuestionado.

“Desde el PSOE reclamamos al Ayuntamiento que deje de dar la espalda a los barrios y se centre en lo que realmente importa: garantizar servicios básicos de calidad y no seguir exprimiendo a los vecinos con subidas de impuestos que no se reflejan en mejoras reales. No es justo que siempre paguen los mismos, y menos cuando el servicio que reciben está tan lejos de lo que merecen”, ha destacado.

El concejal ha finalizado asegurando que el PSOE seguirá en la línea de trabajar para que los impuestos y tasas municipales sean justos y para que el dinero público se destine a mejorar la calidad de vida de los almerienses, especialmente de quienes más lo necesitan.

“Almería necesita un Ayuntamiento que escuche a sus vecinos y que cumpla con su obligación de mantener limpia nuestra ciudad. Es hora de cambiar las prioridades y de poner a Almería y sus barrios en el centro de la política”, ha concluido.