La logística sostenible hace empresas más eficientes y crea valor, según los expertos reunidos en el Foro Cajamar

Líderes empresariales coinciden en que la innovación, la tecnología y la colaboración público–privada son claves para la transición hacia modelos más eficientes y asegurar la competitividad del país.

Cajamar ha celebrado en su Centro Financiero la II edición del Foro Cajamar por la Sostenibilidad, un encuentro que ha reunido a directivos de empresas líderes, responsables institucionales y expertos en innovación que, junto al presidente y el director general de la entidad, Eduardo Baamonde y Sergio Pérez, han analizado cómo la logística sostenible crea valor económico, ambiental y social, poniendo el foco en un sector estratégico para España.

En un escenario mundial marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales, en el que los conflictos militares vuelven a condicionar los flujos de transporte y a encarecer el precio de los combustibles, exigiendo a las empresas mayores esfuerzos para seguir abasteciendo a los mercados, los participantes han subrayado que la innovación, la tecnología y la colaboración público–privada pueden generar impactos económicos, ambientales y sociales en toda la cadena logística, y que la transición hacia modelos más eficientes es clave para asegurar la competitividad del país.

Asimismo, han destacado que las cadenas de suministro se enfrentan al reto de adaptarse a nuevas demandas regulatorias, ambientales y sociales sin comprometer su eficiencia operativa. El desarrollo de infraestructuras verdes, la electrificación progresiva del transporte, la utilización de combustibles renovables y la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis predictivo están transformando rápidamente la forma en que los productos se producen, se mueven y llegan al consumidor final.

En España, este proceso de transformación cobra especial relevancia debido al peso del sector logístico en la economía nacional. Con más de 212.000 empresas y 1,2 millones de trabajadores, tal y como se indica en el Observatorio del Transporte y la Logística en España, del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, el transporte y la logística constituyen un motor clave para la competitividad del país, que aporta más del 4,6 % del PIB, y para la cohesión territorial entre regiones. La posición geoestratégica de España, puerta de entrada entre Europa, África y el Mediterráneo, convierte su red logística en un activo fundamental para el comercio internacional y para el desarrollo de sectores esenciales como el agroalimentario, la industria manufacturera, el turismo o el comercio electrónico.

En este contexto, acelerar la transición energética del transporte en España se convierte en un aspecto clave para impulsar modelos logísticos más responsables e independientes, capaces de reducir su exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles y de avanzar hacia soluciones energéticas limpias. Este cambio no solo permitirá disminuir las emisiones asociadas a la movilidad de mercancías, sino también reforzar la resiliencia de toda la cadena de suministro, mejorar la eficiencia operativa y atraer nuevas oportunidades de inversión vinculadas a tecnologías más sostenibles.

El foro ha comenzado con la intervención del director general de Cajamar, Sergio Pérez, que ha dado la bienvenida a los asistentes destacando que “la logística ya no es un elemento secundario en la cuenta de resultados. Es un factor estratégico. Para muchos sectores, los costes logísticos representan hasta el 25 % del precio final del producto. En un entorno de márgenes ajustados y cadenas de suministro más complejas, quien optimiza su logística mejora su competitividad”.

Pérez ha recordado que “el Mediterráneo ha sido durante milenios la gran autopista del comercio global”. Refiriéndose al presente ha añadido: “Si consolidamos infraestructuras, intermodalidad, digitalización y sostenibilidad, este arco mediterráneo puede convertirse en uno de los grandes ejes logísticos del sur de Europa. Y eso no es una teoría: es una realidad que muchas de las empresas aquí presentes ya están construyendo”.

Respecto a la implicación de Cajamar con la sostenibilidad, ha detallado que “en Cajamar creemos en la sostenibilidad no como un eslogan, sino como una estrategia de largo plazo. Sostenibilidad es competitividad. Es eficiencia. Es resiliencia. Es capacidad de adaptarse sin perder identidad. Llevamos décadas acompañando a empresas y territorios en momentos de cambio. Y sabemos que los desafíos se superan mejor cuando se afrontan en comunidad”.

Tras su bienvenida, ha tenido lugar un diálogo entre el director general de Sostenibilidad de BCC-Grupo Cajamar, Roberto García Torrente, y el exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, José Manuel García-Margallo, que ha aportado una visión geopolítica del contexto global, ha explicado que no estábamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. “Un cambio de época en que la Comunidad de las Naciones había erosionado hasta límites insospechados el orden internacional que nos dimos en la Conferencia de San Francisco en 1945, que crea las Naciones Unidas y que se resume en tres cosas: unas reglas universales aceptadas por todos, administradas por unas instituciones multilaterales que limitan la soberanía de los estados miembros y dirigidas a la promoción de unos valores democráticos”.

Sin embargo, ha continuado, “esos principios han sido ignorados recientemente, empezando por la primera invasión de Ucrania en 2014 y aún más por el desconocimiento de los principios del derecho humanitario en la guerra de Gaza y han sido ya prácticamente dinamitados con la segunda invasión de Ucrania en 2022 y, sobre todo, con los ataques que Israel y Estados Unidos han desatado sobre Irán sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. Y ha afirmado: “La fuerza se ha convertido en fuente del derecho, sustituyendo la multilateralidad, la diplomacia y el consenso entre las naciones. Asimismo, la paz no se considera un bien en sí mismo sino una condición que se busca por las armas para garantizar la permanencia del propio dominio. Y, por último, el mundo está siendo diseñado por las grandes potencias: Estados Unidos, Rusia y China y cada una establece sus zonas de influencia y todas ellas garantizan a las otras la permanencia de esas zonas de influencia”.

A continuación, se ha desarrollado un primer bloque sobre las necesidades de las empresas como usuarias, moderado por la directora de Banca de Empresas y Corporativa de BCC-Grupo Cajamar, Cinta Pérez, y el que varios representantes de algunas de las principales compañías de nuestro país han compartido las experiencias, retos e innovaciones logísticas que han incorporado en sus empresas y que han contribuido a alcanzar una posición de liderazgo en sus respectivos sectores. De esta manera, el director de Operaciones de Cosentino, Fernando Pérez, ha apuntado que “la logística desempeña un papel clave en la reducción de las emisiones de las compañías, lo que pone de manifiesto el carácter transversal de la sostenibilidad. La incorporación de tecnologías —más allá del uso de medios de transporte más eficientes— para la optimización de rutas y el acopio de materias primas constituye uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, sin olvidar las tensiones geopolíticas”. El consejero delegado de Acesur, Gonzalo Guillén, ha puesto el acento en la logística del aceite de oliva que, según ha indicado, “empieza en el árbol y llega hasta la mesa de millones de consumidores. Pero la cadena no termina en la botella: cerca del 80 % del fruto que no es aceite se convierte en subproducto. Valorizarlo, transformándolo en biomasa y en economía circular es tan estratégico para el sector como llevar el aceite envasado, de la forma más eficiente y sostenible, a los mercados internacionales”.

Por su parte, la directora general de fulfillment de PcComponentes, Ángela Baus, ha comentado que “la logística se ha convertido en un elemento estratégico para muchas empresas, especialmente en el ecommerce. En PcComponentes lo hemos vivido en primera persona y por eso hoy también ofrecemos nuestra logística a otras marcas a través de nuestro servicio de fulfillment—proceso completo de entrega de pedidos a los clientes—”. En este mismo sentido, ha añadido que “ya no hablamos solo de rapidez o coste, sino de cómo diseñar operaciones eficientes que permitan escalar el negocio sin deteriorar la experiencia del cliente. Cuando optimizas procesos, reduces errores y planificas mejor la operación, no solo mejoras el servicio y la competitividad: también reduces movimientos innecesarios y transporte adicional. Por eso, en muchos casos, la logística más sostenible suele ser también la más eficiente”.

El director Comercial y de Economía Social de Cajamar, Fran Martínez, ha sido el encargado de conducir el segundo bloque, en el que varias empresas proveedoras de servicios logísticoshan abordado las transformaciones que están llevando a cabo para dar respuesta a las necesidades de infraestructuras y servicios logísticos y para la transición hacia modelos más sostenibles. En esta línea, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y vicepresidente de la Organización Europea de Puertos (ESPO), Gerardo Landaluce, ha destacado “la necesidad de preservar la conectividad marítima de los puertos, como uno de sus principales activos, y que está además al servicio del tejido productivo regional y nacional”. Así, ha alertado “del impacto que supone para los puertos europeos el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (Emissions Trading System), con el riesgo de desvío de tráficos e inversiones hacia terceros países en los que no se aplica esta normativa ambiental europea, y la consecuente pérdida de conectividad, actividad y empleos que esto acarreará. Landaluce ha puesto el acento en “la eficiencia del Puerto de Algeciras (reconocida por el Banco Mundial) y su apuesta por la sostenibilidad y la innovación para ser líderes en descarbonización y transición energética”.

Asimismo, el director de Sostenibilidad y Calidad de Ontime Logística Integral, Juan Manuel Valverde, ha destacado que “el futuro de la logística pasa por dos grandes transformaciones: la consolidación de un sector históricamente muy atomizado y la descarbonización del transporte. En Ontime estamos avanzando en ambas junto a nuestros clientes, creciendo de forma orgánica, integrando capacidades y preparando nuestras operaciones para que las energías del futuro sean descarbonizadas y sobre todo económicamente sostenibles”.

El gerente de Sistemas de Gestión de la dirección de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de Renfe, Gabriel Castañares, ha apuntado que “el sector logístico tiene la opción de incorporar las ventajas del ferrocarril si actúa en cuatro ejes vinculados directamente con la sostenibilidad: trasladar a los clientes el menor coste energético del tren, ofrecer soluciones intermodales sostenibles y completas, aprovechar los incentivos públicos que ya están en marcha y apostar por las autopistas ferroviarias. Si se combinan estas cuatro acciones, la logística no solo mejora su impacto ambiental, sino que también reduce sus costes energéticos, baja sus emisiones y gana reputación ante clientes y mercados que valoran la sostenibilidad”. Por último, ha señalado que “a día de hoy, la sostenibilidad no es un discurso abstracto: influye en el precio, en el servicio y responde a las necesidades de los clientes. Por estos motivos el ferrocarril es un elemento central en un modelo de logística sostenible”.

Por su parte, el director de Descarbonización y Alianzas Estratégicas de Moeve, Antonio Ruiz, ha detallado que “las soluciones que planteamos desde Moeve para ayudar a nuestros clientes en la descarbonización de su actividad son multienergía. Para aquellos sectores como la industria o el transporte pesado por carretera, marítimo o aéreo, estamos ofreciendo alternativas que se pueden aplicar ya, por ejemplo, los biocombustibles de segunda generación como el biometano, el diésel renovable HVO 100 o el SAF, producidos a partir de residuos y que se pueden emplear en los motores de combustión actuales. Además, también estamos avanzando en el desarrollo de nuevos combustibles sintéticos».

La sesión también ha contado con la intervención de la experta en innovación y exdirectora general de Google para España y Portugal, Isabel Aguilera, que ha analizado la competitividad territorial inteligente. “No debemos elegir entre competitividad y sostenibilidad, se trata de competitividad a través de la sostenibilidad. Los territorios que entiendan la logística sostenible como herramienta estratégica, no sólo moverán mercancías, sino que moverán su futuro, porque cuando la logística funciona, un territorio respira. Logística, sostenibilidad y cooperación territorial son claves que no todos los territorios están optimizando”, ha precisado.

“En una variación de la célebre frase de Nietzsche: quiénes tengan un porqué, y tengan claro para quién, encontrarán el cómo. Y así Almería ha demostrado que es posible construir competitividad global desde un territorio complejo, con condiciones extremas, algunas muy favorables y otras opuestas. Ya no se trata de demostrar capacidad productiva, sino consolidar un modelo sostenible, bien organizado y socialmente integrado. Logística sostenible y sostenibilidad no son decisiones morales: hablamos de estrategia, negocio, marca, reputación, competitividad territorial y por encima de todo, de sentido común”, ha finalizado.

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha cerrado la jornada destacando la relevancia del momento en que se celebra este foro, marcado por el impacto de la guerra de Irán. “Vivimos en un mundo globalizado donde cualquier acontecimiento tiene repercusiones a escala global y local. Habrá que analizar finalmente cómo influye en la coyuntura de las economías mundial, europea y española el aumento de los precios de los combustibles y las consecuencias que el bloqueo del Estrecho de Ormuz tiene para la logística internacional”. Y ha asegurado que, “no obstante, en nuestro país contamos un sector logístico eficiente y que, a pesar de la situación geopolítica, sus servicios están garantizados”.

Baamonde ha apuntado las principales conclusiones de los ponentes y subrayado que “Cajamar, fiel a su clara misión de servicio a las empresas y cooperativas, ante la incertidumbre geopolítica actual, reforzará su apoyo para contribuir a que la cadena de suministro continúe funcionando”.