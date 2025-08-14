La mejora de los autobuses urbanos, de retraso en retraso

El PSOE denuncia que se le niega la información sobre el contenido de la consultoría

La mejora del transporte público, un servicio básico esencial para la movilidad de nuestra ciudad, vuelve a retrasarse. Desde hace tres años los almerienses tendrían que estar disfrutando del nuevo servicio de bus urbano, con nuevas líneas, adaptadas al crecimiento de la ciudad, y nuevas frecuencias. Sin embargo, la inacción del equipo de María Vázquez priva a los vecinos y vecinas de Almería de un servicio de calidad, moderno y adaptado a las nuevas realidades de Almería.

La concejala del PSOE, Carmen Aguilar, ha advertido del retraso de la consultoría encargada por el Ayuntamiento –con un presupuesto de 141.000 euros– para estudiar la nueva ordenación del servicio de transporte público colectivo. En enero de este año ya tendría que tener elaborada la primera fase denominada “modelización del sistema de transporte” y para junio tendrían que estar materializadas las propuestas de cambios en el servicio.

“Ni lo uno ni lo otro está”, ha criticado Carmen Aguilar, quien añade que este retraso viene a sumarse a los tres años que lleva caducado el servicio, que actualmente sigue siendo ofrecido por la empresa Surbus. Además, ha revelado que su grupo ha acudido al Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía porque el PP en el Ayuntamiento no proporciona la información solicitada sobre el estudio que está realizando la consultora del transporte público en Almería.

“Mientras otras ciudades avanzan, la nuestra se queda estancada por la incapacidad de quienes nos gobiernan para resolver un problema que afecta al día a día de miles de almerienses”, ha criticado.

“El actual servicio ha quedado completamente desfasado, con líneas y frecuencias que se remontan a hace más de tres décadas”, según Aguilar, quien abunda en que “esta situación es insostenible y penaliza directamente a los usuarios, que se ven obligados a utilizar un servicio obsoleto, ineficiente y que no responde a las necesidades actuales de la ciudad”.



Encargar un estudio a una consultora cuando el contrato con Surbús ya estaba prorrogado “es otro ejemplo más de la falta de previsión y la mala gestión del PP”. “¿Por qué esperar tres años para encargar un estudio que es la base para la modernización del servicio?”, se pregunta, si bien tiene clara la respuesta: “la inacción y la falta de interés por los problemas de la gente”.

Finalmente, insta al equipo de Gobierno a agilizar la licitación del nuevo contrato de transporte público para que Almería pueda contar con un servicio de calidad, eficiente y digno, que responda a las necesidades de la ciudadanía en el siglo XXI.