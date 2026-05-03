La Mesa del Tren conoce las propuestas en infraestructuras ferroviarias de los candidatos a las elecciones del 17 de mayo

La plataforma ciudadana celebra el próximo 7 de mayo un encuentro informativo y de debate con los candidatos de los partidos que ya tienen representación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía

La Mesa del Ferrocarril de Almería, como ya es tradicional ante la convocatoria de elecciones andaluzas, va a convocar un debate para el próximo 7 de mayo en el Hotel Costasol de la capital a partir de las 10 de la mañana. En el debate intervendrán los candidatos de los partidos que actualmente tienen representación en el Parlamento de Andalucía y “el objetivo como siempre en estos debates es poner negro sobre blanco las reivindicaciones en materia de infraestructura ferroviaria que desde los presupuestos de la Junta de Andalucía se pueden apoyar en la provincia”, argumenta el coordinador de la plataforma ciudadana, José Carlos Tejada.

En este sentido hay que recordar los convenios firmados por el ministerio y la consejería en el reciente estudio de implementación del tren litoral de Málaga, la futura ampliación de la línea 3 del metro de Sevilla que unirá la capital con el aeropuerto, la reciente inauguración del tren de cercanías en Córdoba, la gestión entre consejería y ministerio del tren Bahía de Cádiz, “es decir que hay ejemplos más que sobrados para plantearles a los candidatos su compromiso con la provincia y pedirles que si salen elegidos tengan una posición reivindicativa en cuanto a la mejora de las infraestructuras ferroviarias y de movilidad”, dice Tejada. En este sentido la Mesa del Tren pone como ejemplo el Cercanías del Bajo Andarax donde la consejería “nos prometió el año pasado que actualizaría el estudio de implementación realizado en 2018 y al día de la fecha no ha hecho nada, o ese otro estudio del futuro corredor ferroviario de la Comarca del Poniente que tanto necesitan los ciudadanos de todos los municipio que viven y trabajan en esa zona de la provincia”.

El debate se estructurará a través de cinco bloques. El primero se centrará en las soluciones de movilidad de futuro en la provincia en el que se hablará del Cercanías del Bajo Andarax y de la creación del Corredor de Poniente. El segundo bloque será la intermodalidad en el futuro transporte de mercancías en el que se analizará cómo se encuentran los puertos secos de Níjar y Pulpí y de la creación de un nuevo escenario de transporte intermodal para las exportaciones hortofrutícolas y de la piedra natural. El tercer bloque se centrará en la vertebración ferroviaria de Almería en Andalucía, en este sentido se hablará del eje Transversal Ferroviario que se aprobó hace años por parte de la Consejería de Fomento y cuyo objetivo es la vertebración del territorio nacional. En este bloque se tratará también de la futura conexión por alta velocidad entre Almería y Granada. La conexión ferroviaria del Puerto de Almería centra el cuarto bloque en el que quedará claro que esta infraestructura, tarde o temprano, tendrá que llegar a Almería porque el transporte marítimo en un futuro también jugará un papel importante en las exportaciones de nuestras producciones hortícolas, de la piedra natural y los graneles. El último bloque se desarrollará en torno a los futuros convenios del Gobierno de la Junta de Andalucía y el central. Se reivindicará la construcción de apeaderos en la ciudad de Almería, el estudio de implementación del estudio de tranvía entre la capital y Retamar, el futuro corredor del Poniente y la mejora del servicio ferroviario en la provincia. Cada bloque será presentado por un miembro de la comisión permanente de la Mesa del Ferrocarril y cada candidato tendrá dos minutos para dar contestación y desarrollar el tema.

“Desde la mesa pensamos que es necesario que este debate se lleve a cabo, es importante que los candidatos trasladen a los ciudadanos su posición en estos asuntos que para nosotros los calificamos de esenciales para el futuro desarrollo económico de la provincia y esperamos que el debate sea fructífero, muy participativo y saquemos conclusiones y compromisos de aquellos candidatos que sean elegidos y desarrollen su actividad parlamentaria en un futuro”, termina José Carlos Tejada.