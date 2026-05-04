Plantilla bajo mínimos en la Unidad de Distribución nº2: solo 6 carteros y retrasos en plena campaña electoral.

La huelga, la falta de personal y la ausencia de refuerzos suficientes ponen en jaque el reparo, con consecuencias directas en la propaganda electoral.

El sindicato SIPCTE denuncia el estado desolador que se vive actualmente en la Unidad de Reparto nº 2, donde hoy únicamente han prestado servicio 6 carteros de una plantilla total de 30 trabajadores, evidenciando una situación límite en el servicio.

De estos, 9 empleados han ejercido su derecho a huelga como respuesta a la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y el deterioro progresivo de las condiciones laborales.

La situación es especialmente grave en el contexto actual, ya que SIPCTE advierte de que el reparto de propaganda electoral ya se está viendo comprometido, habiéndose registrado incidencias que afectan a varias formaciones políticas.

A pesar de ello, la respuesta de la empresa ha sido claramente insuficiente, limitándose al envío de un único refuerzo a la unidad, incapaz de hacer frente al volumen de trabajo acumulado.

SIPCTE considera especialmente grave que, en este contexto de falta evidente de personal, no se estén adoptando medidas reales de contratación. El sindicato señala que este tipo de gestión, basada en operar bajo mínimos, podría estar vinculada a políticas internas que priorizan el ahorro en costes, y reclama explicaciones claras sobre los criterios que se están aplicando mientras el servicio se deteriora

Desde el sindicato se insiste en que este escenario no es puntual, sino consecuencia directa de una falta estructural de contratación y planificación, que se agrava en momentos críticos como el actual.

Francisco Sabio, representante de SIPCTE, expone que “lo que está ocurriendo en esta unidad no es un hecho aislado, es el resultado de una gestión que lleva tiempo ignorando las necesidades reales del servicio”.

Asimismo, Sabio añade que “se está poniendo en riesgo no solo la salud de los trabajadores, sino también un proceso clave como es la correcta distribución de la propaganda electoral”.

En este sentido, SIPCTE hace un llamamiento a las distintas organizaciones políticas para que exijan explicaciones y garantías sobre el correcto uso de los recursos destinados a las campañas electorales, ante el evidente deterioro del servicio encargado de su distribución.

Los trabajadores ya están valorando nuevas jornadas de huelga en los próximos días si no se adoptan soluciones urgentes y efectivas.

SIPCTE exige a Correos la contratación inmediata de personal suficiente y medidas reales que garanticen tanto la calidad del servicio como el respeto a los derechos laborales.

El sindicato advierte que la situación ha alcanzado un punto crítico y que, de no producirse cambios inmediatos, el conflicto irá en aumento.