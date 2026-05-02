LA COORDINADORA ECOLOGISTA ALMERIENSE SE OPONE AL PROYECTADO TREN DEL PONIENTE

La Coordinadora Ecologista Almeriense ha manifestado su postura contraria al proyecto de tranvía o tren de cercanías hacia el Poniente almeriense desde la Capital pues produciría un gran impacto ambiental en los acantilados del Cañarete que es una zona protegida como Zona de Especial Conservación (LIC ES6110008 Sierras de Gádor y Eníx). Estos ecosistemas semiáridos presentes en este espacio y en las zonas bajas de la vertiente sur albergan una gran diversidad de hábitats de interés comunitario, muchos de ellos prioritarios.

Valores ambientales.

Vegetación y flora relevante:

Entre las especies de flora destaca la presencia de varias especies prioritarias: mastuerzo de Gádor (Coronopus navasii), comin de Gádor (Seseli intricatum), los matorrales arborescentes de Ziziphus (que está además considerado endémico del sureste ibérico y amenazado) y el azafrán de Almería (endemismo iberoafricano).

Fauna relevante:

El espacio cuenta con una elevada diversidad faunística, destacando el grupo de las aves, y entre ellas: el águila real (Aquila chrysaetos), el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), el búho real (Bubo bubo), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y numerosas especies esteparias como la cogujada montesina (Galerida theklae), la carraca europea (Coracias garrulus), la bisbita campestre (Anthus campestres), la terrera común (Calandrella brachydactyla), la alondra totovía (Lullula arborea) y la alondra ricotí (Chersophilus duponti). Además, como fauna endémica y amenazada está el caracol chapa.

En cuanto a los mamíferos, destaca la presencia de la cabra montés (Capra pyrenaica) o el murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii). Se encuentran también variedad de reptiles como el galápago leproso (Mauremys leprosa).

Hábitat de interés comunitario (HIC):

Se han identificado 22 HIC, de los que cinco tienen carácter prioritario: «Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (1510*)», «Matorrales arborescentes de Ziziphus (5220*)», «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (6220*)», «Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (7220*)» y «Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos (9530*)».

Coste económico.

Considerando, además, su elevadísimo coste, ya que estos acantilados, de unos 8 Km, son de roca.

Alternativa.

Para descongestionar el tráfico entre la Capital y el Poniente proponen como alternativa la ejecución de un buen plan de autobuses desde Almería a Adra, que recoja todo el flujo automovilístico de la zona. Para facilitar el acercamiento desde todas las localidades del Poniente hasta el trayecto del autobús colocar aparcamientos disuasorios en todo el recorrido. Sumando campañas de concienciación para dejar la dependencia del automóvil (hay quien lo utiliza hasta para ir a mear). Asimismo, desde la Coordinadora Ecologista Almeriense piden a los promotores de esta idea que antes de hablar piensen lo que dicen pues para proponer barbaridades ya tenemos a nuestros políticos.