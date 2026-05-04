«Los falangistas concurrimos a éstas elecciones autonómicas sin fé y sin respeto»

No obstante creemos que es necesario participar en éste circo electoral para mostrar a los andaluces que los proyectos de FE de las JONS son consecuentes y de sentido común y, si los andaluces nos dan su confianza, lo primero que haremos será cerrar el Parlamento de Andalucía, así como todas y cada una de las instituciones de la Junta de Andalucía.

Nuestras propuestas, 127 en total, abarcan puntos tales como la Sanidad, la Vivienda, el Campo, la Agricultura, la Ganadería y la Pesca, el Medio Ambiente, el Trabajo, la Seguridad así como la Inmigración y la defensa de la identidad hispánica y cristiana de Andalucía; todo ello partiendo de la dignidad de la persona como eje de nuestro sistema.

Un resumen de nuestras propuestas podría ser este…

1- Creación de cooperativas de trabajo, apoyo a las pymes y concesión de créditos ICO, así como la creación de una banca pública sindical que conceda créditos sin intereses.

2- Mejora de las comunicaciones de las provincias y comarcas más aisladas tanto por carretera, como por avión y ferrocarril (AVE).

3- Garantizar el derecho a un hogar familiar digno e inembargable para todas las familias. Fomentaremos la construcción de miles de viviendas de protección oficial.

4- Prioridad nacional agraria; lucharemos contra la competencia desleal de Marruecos. Fomentaremos el cooperativismo agrícola y ganadero. No al tratado de Mercasur.

5- Protección de nuestras fronteras frente al contrabando y las mafias del tráfico de personas, inmigración masiva e ilegal. Cooperación permanente entre el Ministerio de Defensa y el Ejército cada vez que sea necesario. Defensa de nuestras aguas territoriales y jurisdiccionales, respondiendo de manera rápida y eficiente ante cualquier tipo de amenaza.

6- Reducción radical de las listas de espera y las citas de médicos de familia a 24/48 horas. Devolución al Ministerio de Sanidad de todas las competencias de salud, sanidad y disciplinas asociadas. Apostamos por una sanidad pública de gestión social.

7- Establecimiento de una nueva Ley de Enseñanza nacional en la que prime el esfuerzo académico, el sentido crítico y los principios (fe, patriotismo, disciplina, respeto, etc). Dignificación y enaltecimiento del oficio de docente.

8- Desmantelamiento de las tres bases militares de ocupación anglosajona en nuestro territorio, Gibraltar, Rota y Morón. Aumento de la seguridad en nuestras costas para luchar contra las narcolanchas, el petaqueo y la llegada de pateras. Nuestras costas no pueden seguir siendo zonas libres de ley para las mafias.

9- Aboliremos el aborto, daremos apoyo y asistencia total a cualquier mujer que se haya planteado ésta opción. Apoyaremos al máximo a la familia, en especial a las familias numerosas, para ello se crearán becas, ayudas y beneficios fiscales.

10- Plan de remigración sin importar la nacionalidad ni la situación jurídica. Exigiremos que aquellos inmigrantes que delincan y no hayan sido deportados cumplan condena en sus respectivos países. Cierre de todos los centros de “menas” e inmigrantes. Devolución in situ de todos aquellos que crucen nuestras fronteras de manera ilegal. Revisión de los permisos de residencia concedidos en los últimos años.

11- Defenderemos la histórica identidad cristiana católica de Andalucía y, ante los intentos de inocular una falsa identidad andalusí, nos confesamos herederos de Roma y de la Cruz y consideramos como verdaderos padres de nuestra región no a Blas Infante, sino a san Fernando lll y a los Reyes Católicos Isabel y Fernando. Reconocemos las particularidades de todas y cada una de las distintas “Andalucías”, occidental, oriental, Bética, levantina, interior, costera…Reivindicaremos el día de la Toma como una de las principales señas de identidad y, en concordancia con ello, al día 2 de enero como día de fiesta en toda España.

Para luchar por ello contamos con una candidatura en la que se mezcla la juventud con la experiencia, estamos en la creencia de que nuestro candidato Javier Machado Díaz, 18 años, estudiante universitario de Derecho y Economía y opositor a la judicatura, es el más joven de todos los candidatos de Almería y, probablemente, de toda Andalucía.

La experiencia la ponen hombres y mujeres que llevan en el movimiento falangista una media de treinta años y de sobrada experiencia laboral y social, funcionarios, abogados, autónomos, publicistas, amas de casa y algún parado, por lo que creemos que están al tanto de la realidad social de nuestra provincia y de Andalucía.