La obra ‘El blocao de la muerte’ llega el miércoles al Auditorio, con entrada libre hasta completar aforo

Será a las 19.00 horas y organiza el grupo de teatro ‘Al Alba’, de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Vera con la participación de miembros de la Legión

El Auditorio Municipal Maestro Padilla alzará el telón este miércoles, 17 de septiembre, a las 19.00 horas, para recibir la representación de la obra ‘El blocao de la muerte’, del legionario y escritor gallego Leandro Alfaya Rey. Se trata de una cita de entrada libre hasta completar aforo que está organizada por el grupo de teatro ‘Al Alba’, de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Vera, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería.

La compañía teatral está dirigida por Antonio Gallardo Ruiz, cuyo elenco para la representación estará integrado por seis personas a las que, además, se sumarán 17 legionarios de la 1ª Compañía de la VII Bandera del Tercio D. Juan de Austria 3º de la Legión y la Unidad de Música de La Legión.

Tal y como señalan los organizadores, ‘El blocao de la muerte’ es una de las historia bélicas más duras de la historia española y está inspirada en hechos reales.

‘El Blocao de la Muerte’ hace referencia a una posición defensiva (Dar Hamed) durante la Guerra del Rif (1921) que fue defendida heroicamente por legionarios de La Legión Española tras quedar aislada por el enemigo. Tras el Desastre de Annual, un batallón disciplinario quedó guarnecido en el blocao, pero sufrió intensos ataques y un brutal asedio. Un grupo de voluntarios, liderados por el cabo Suceso Terrero, fue en su ayuda, muriendo en el intento pero reforzando la defensa antes de la caída final de la posición.