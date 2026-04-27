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Patricia Del Pozo visita la exposición de Álvarez Duarteen el Museo del Realismo Español de Almería

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abril 27, 2026 9:07 pm

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, visita el martes 28 de abril, a las
11.00 horas, en la capilla del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de
Almería la exposición que dedica este espacio al escultor e imaginero Luis Álvarez
Duarte y donde se dará a conocer el catálogo de la muestra.

GabinetedePrensa

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