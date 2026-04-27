La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, visita el martes 28 de abril, a las
11.00 horas, en la capilla del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de
Almería la exposición que dedica este espacio al escultor e imaginero Luis Álvarez
Duarte y donde se dará a conocer el catálogo de la muestra.
Patricia Del Pozo visita la exposición de Álvarez Duarteen el Museo del Realismo Español de Almería
La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, visita el martes 28 de abril, a las