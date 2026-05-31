La primera generación sin tabaco empieza hoy

Magdalena Cantero es presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería

El tabaco es el producto que más cáncer provoca y mata a la mitad de quien lo consumeademás de ser responsable de más de 20 tipos y subtipos de cáncer. Se estima que el 60% de las muertes por cáncer evitables se deben al consumo de tabaco según la OMS.

Sigue siendo la primera causa de muerte prevenible en España y uno de los mayores retos de salud pública de nuestro tiempo. Cada año, más de 51.000 personas fallecen en nuestro país por causas relacionadas con el consumo de tabaco

El 80% de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años y se perpetúan debido a la dependencia a la nicotina. De ahí el interés de la industria para que los jóvenes se inicien en este hábito perjudicial para su salud.

La Asociación trabaja con un horizonte: la primera generación libre de humo en 2030. Este 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, tenemos que ser conscientes de que estamos ante un momento decisivo en la lucha contra el tabaco y los nuevos productos de la nicotina debido a la tramitación de procesos regulatorios clave y el desarrollo de nuevas medidas normativas.

En Almería estamos dando pasos adelante. En 2022 iniciamos el camino para ampliar los espacios sin humo en la provincia. Empresas, ayuntamientos y diferentes colectivos se han sumado, y esta semana he firmado el convenio con el rector de la Universidad de Almería, José Céspedes, para que el Campus sea Espacio Sin Humo, Ya se ha prohibido en la zona más al Levante y el próximo curso en toda la Universidad. De esta manera, más de 1,2 millones de personas ya pueden pasear por espacios sin humo en la provincia.

Este 31 de mayo no es solo una fecha de concienciación. Debe ser una llamada a la acción. Porque si el tabaco y la nicotina siguen encontrando nuevas formas de llegar a los jóvenes, la sociedad también debe encontrar nuevas formas de protegerles. Una respuesta que debemos dar todos, una respuesta de todos contra el tabaco, una respuesta de todos contra el cáncer.

La industria tabacalera lleva años adaptando sus estrategias para llegar a la población joven aprovechando las lagunas legales y utilizando la publicidad, las redes sociales y determinados entornos culturales y digitales para banalizar los riesgos asociados al consumo. La industria tabacalera invierte miles de millones de euros en marketing y publicidad para atraer a la población más joven. Frente a ello, no basta con advertir. Necesitamos actuar con decisión. Necesitamos elevar las barreras regulatorias, ampliar los espacios sin humo ni aerosoles, reforzar la fiscalidad, regular la publicidad y proteger a los menores frente a estrategias diseñadas para captar nuevos consumidores.

Desde la Asociación seguiremos impulsando campañas de sensibilización, promoviendo espacios sin humo, apoyando proyectos educativos y comunitarios y dando voz a los jóvenes a través de iniciativas como Proyecto Zero, una iniciativa creada por la Alianza de Entidades Sin Tabaco liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer que tiene a diferentes grupos de jóvenes de toda España impulsando proyectos e iniciativas que promueven hábitos de vida saludable y alejar del humo a los jóvenes. Un proyecto que presentamos esta semana en la Universidad de Almería para que los jóvenes universitarios lo lideren en la provincia.

Sabemos que prevenir el tabaquismo es también prevenir cáncer. Sabemos que hasta el 30% de los casos de cáncer podrían evitarse eliminando el consumo de tabaco. Y sabemos que proteger la salud de la juventud requiere implicación política, movilización social y compromiso colectivo.

Hagámoslo posible juntos. En cada hogar, en cada momento de ocio, en cada lugar, en cada oportunidad digamos no al cáncer y sí a la salud. Más regulación, más concienciación para conocer los riesgos de fumar tabaco o vapeadores, más unidad para alejar a los jóvenes del tabaco y conseguir un objetivo común, de todos, la primera generación libre de humo en 2030. Que no nos vendan humo.