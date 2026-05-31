Maria Aguirre Zaguirre, “La sirenita de Bacares”

Por Adrían García, Presidente Bahía Almería máster NC

Fue rebautizada como “La sirenita de Bacares” y se nos ha ido en estos días a solo tres de cumplir 97 años, pero se nos ha quedado en el corazón, Maria Aguirre Zaguirre, y se quedará siempre porque fue una persona que caló por su forma de ser, de aceptar, de querer. Madre de muchos hijos, abuela de numerosos nietos, viuda antes de tiempo encontro en la Natación otra gran y extensa familia que no era de sangre pero ella la sentía como suya.

Mujer que lo que se proponía lo conseguía sin hacer mucho revuelo poniendo ademas de constancia una voluntad inquebrantable. Ejemplo de vitallidad, estuvo compitiendo hasta los 90 años por las piscinas de España, batiendo records de Andalucia y de España, aunque para ella eso era secundario, lo que de verdad le daba vida era la convivencia con sus compañeros de equipo en las competiciones. Equipo compuesto por nadadores de todas las edades desde 20 años hasta ella misma con sus 90. “Esa convivencia en las gradas, reuniones comidas…le recargaban las pilas por seis meses” decía. Llego a ser la abuela de la Natacion Andaluza y Española. Y cada vez que la entrevistaban en television local, autonomica o nacional siempre presumía de su Bahia de Almeria NC. No le cerraba puertas a las innovaciones, con 80 años se metio en el mundo de los ordenadores para estar conectada via correo electronico con el entrenador. Y que decir de su estilo de vida, familiar como ella sola, manteniendo unidos a sus hijos como una piña y en sus horas libres esas caminatas desde su barrio de la Plaza de Toros hasta las Almadrabillas, una hora de entreno en piscina y vuelta a la Plaza de toros, ante eso como se iban a quejar los nadadores jóvenes de su equipo. Dio y recibió mucho cariño. Estaba acostumbrada a poner a la grada en pie aplaudiendo cuando llegaba al final de la prueba y seguramente donde haya llegado “la Sireníta de Bacares” habrá encontrado también una grada en pie. Descansa en paz Maria Aguirre Zaguírre. Adrían García, Presidente Bahía Almería máster NC.