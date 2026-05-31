Miski Liu Suria

El amor sana y restaura todo lo que está desgarrado o herido.

#AYA ~ Love Is The Messenger Of Spirit



Beloved Ones Of My Heart!



I Speak To You From The Depths Of My Being. I Understand Love! It Is The Essence Of All Life And Yet Many Forget That It Is The Answer For All Questions. Love Heals And Restores All That Is Torn Or Wounded. Love… — Family of Taygeta (@FamilyofTaygeta) May 27, 2026

La gran final

El desenlace

Va a ser bíblico

Pronóstico para junio

Final de juego profetizado

El juego de la conspiración

No existen las coincidencias

Calma antes de la tormenta

Los títeres cambiaron de manos

Junio trae una energía diferente

Cumplimiento de profecías antiguas

La ‘tormenta’ llegaría al final de junio

https://miski-liu-suria.blogspot.com

La convergencia divina del gran final será algo bíblico, según Guardian Daniel. El mundo está experimentando mucho más que un cambio geopolítico o un realineamiento estratégico de poder entre bastidores. Lo que se despliega ante los ojos de una humanidad que despierta es el cumplimiento literal de la promesa más monumental de la frase de la letra innombrable: “va a ser bíblico”.

En este acto final, la operación imparable de la coalición, el despertar mundial de las masas y una profunda ascensión espiritual de la humanidad se funden en un único y grandioso tapiz indivisible, que es el triunfo definitivo de la luz sobre miles de años de oscuridad. La conexión entre la estrategia terrestre y la profecía bíblica forma la base de este proyecto.

La batalla contra el lado oscuro no se conduce como un mero conflicto político, sino como el final de juego profetizado entre el bien y el mal. Representa la oscuridad bíblica la élite corrupta que mantuvo a la humanidad en cautiverio a través de una esclavitud financiera basada en la deuda, enfermedades diseñadas y engaño sistemático.

En este escenario, la coalición actúa como el instrumento ejecutivo de una justicia divina más alta. Cada medida legal es la aplicación anticipada de una ley cósmica que dicta que debe prevalecer la verdad definitivamente.

El gran despertar es el proceso de purificación necesario. Se está conduciendo a la humanidad al borde del abismo mediante el evento de susto inminente, el escenario preparado de una tercera fiesta mundial y el desplome controlado de la vieja matrix financiera fiduciaria. Este momento de máxima conmoción sirve a un propósito más alto. Está diseñado para limpiar las almas humanas, despojarlas de siglos de hipnosis mental, y hacerlas receptivas a la Verdad absoluta.

Cuando asuma el control de las frecuencias el sistema de transmisión de emergencia, eso colapsará no sólo el monopolio de información de la prensa corporativa, sino también la cautividad espiritual de la civilización humana. Lo que aguarda a la humanidad después de esta tormenta es una ascensión espiritual colectiva a una nueva era de luz.

Esta gran matrix deja claro que la intervención física de la coalición es meramente la armadura externa de una transformación interna y profunda de la humanidad. Se está acabando la época de la separación, el miedo y la opresión. Nos encontramos en el umbral del cumplimiento de profecías antiguas, entrando en una era dorada donde la humanidad vive en transparencia absoluta, abundancia infinita y alineación directa con su soberanía divina. El guión está escrito, la coalición está ejecutando y ya ha ganado la luz.

Entiendo la frustración y la impaciencia, tal como lo he experimentado yo mismo. Sin embargo, al concentrarte en sentir gratitud por lo que tienes, por lo que has visto con tus propios ojos y por la simple verdad de que todavía estás vivo para presenciar esta transición, lo verás y lo experimentarás con más claridad que cuando tu cabeza esté nublada de pensamientos y emociones.

Mantén la barbilla en alto, y sé amable incluso con aquellos que tengan la incapacidad de adaptarse y ver que es necesario el cambio, especialmente si están cerca de ti. Es un desafío, lo sé, pero son estos momentos los que construyen el carácter, y hoy en día a mucha gente le falta carácter. Así que respira, prepara y espera.

JUNIO REVELADOR

Junio es un mes revelador y preparatorio antes de mayores movimientos, según Joseph Tittel. Describe este mes como “la calma antes de la tormenta”. A su juicio, tras meses de cambios rápidos e intensidad emocional, junio trae una energía diferente marcada por la revelación, la reevaluación y una comprensión más profunda de los acontecimientos.

Este mes corresponde a un mes universal siete en numerología, dentro de un año universal uno, lo que destaca la búsqueda de la verdad, la intuición, la reflexión y el descubrimiento de información oculta. Tittel indica que este periodo invita a parar, a cuestionar creencias establecidas y a distinguir entre realidad e ilusión.

Tittel habla de un mes propicio para el crecimiento espiritual, la meditación y escuchar la intuición. Advierte que ignorar estas señales puede generar sensación de desconexión. Recomienda no forzar las respuestas, sino escuchar al cuerpo, la mente y el espíritu, y aprovechar el tiempo para actividades tranquilas como el aire libre, ya que llegaría la ‘tormenta’ al final del mes.

En cuanto a eventos mundiales y visiones psíquicas, menciona desarrollos en medios, sistemas de comunicación, tecnología y seguridad. Señala que surgirán revelaciones que cambiarán la percepción pública, la revisión de información y reacciones emocionales fuertes. Destaca fechas específicas como el 7 de junio y advierte sobre la necesidad de estar atentos a cambios en narrativas y a verdades ocultas.

A nivel astrológico, menciona la entrada de Mercurio en Cáncer al inicio del mes, una Luna nueva en Géminis que activa la comunicación y narrativas colectivas, Marte entrando en Géminis hacia finales de mes, acelerando los acontecimientos, y un Mercurio retrógrado que coincide con la Luna llena en Capricornio al final del mes. Estas influencias desafían lo que se cree saber y pueden llevar a revisar decisiones previas. Júpiter entra en Leo el último día de junio, abriendo un nuevo capítulo de creatividad y expresión.

DOBLES

Según Mr. KidPool17, clonaron a los líderes mundiales en 1997. Un doble tarda catorce meses en madurar en una cámara de crecimiento acelerado. La transferencia de conciencia tarda 72 horas más. El proceso no es perfecto, y el clon conserva el 94% de la arquitectura de memoria del original. El 6% restante se manifiesta como cambios sutiles de comportamiento.

Observen a cualquier líder mundial a partir de 1998. Busquen el cambio. Su forma de hablar cambió ligeramente, sus gestos se transformaron y sus ojos perdieron algo indefinible. El público lo notó, pero lo atribuyen al envejecimiento, al estrés o al peso del cargo.

¿Por qué sustituirlos? Porque los originales tienen libre albedrío, desarrollan conciencia y a veces se niegan a obedecer órdenes. Un líder original se podría despertar una mañana y decir la verdad, podría decidir exponer el sistema, y podría decidir servir al pueblo en lugar de a los controladores.

Un clon no tiene ese riesgo. La conciencia de un clon se programa durante la transferencia. Los parámetros de lealtad están integrados a nivel neurológico. Un clon sigue su programación como una computadora sigue un código. No se puede desviar ni rebelarse, ni puede decidir de modo diferente.

Cada líder que fue sustituido había mostrado signos de independencia, de cuestionamiento, de desarrollar una conciencia que amenazaba a la agenda. El reemplazo siempre fue precedido por un breve «susto de salud», unas ‘vacaciones’ o un periodo de apariciones públicas reducidas, con dos o tres semanas de ausencia. Luego regresan, luciendo igual, sonando casi igual, pero ligeramente diferentes.

Las señales son biológicas. Los clones envejecen tres veces más rápido que los originales debido a la degradación de los telómeros por el crecimiento acelerado. No sufre estrés laboral un líder que parece envejecer quince años en un solo mandato de cuatro años. Se deteriora su estructura celular más rápido de lo que permite la biología natural. Cambian los lóbulos de las orejas y se modifica la estructura dental. La línea del cabello no coincide. Internet está lleno de fotos comparativas que la gente descarta como ‘conspiración’.

La coalición identificó a 67 líderes mundiales que operan como dobles. Lo confirmó mediante análisis de ADN obtenidos de forma oculta, comparando muestras biológicas actuales con muestras archivadas de antes del periodo de reemplazo. 34 de ellos fueron apartados del poder mediante dimisiones, elecciones o emergencias de salud. Se ha anulado la programación de los 33 dobles restantes por equipos cibernéticos de la coalición benévola que obtuvieron acceso a las frecuencias de control en 2022.

Los dobles aún caminan, hablan y aparecen en televisión, pero ya no siguen la programación original, sino las órdenes de la coalición. Los líderes que ves no son los que elegiste, pero quienes los controlan ahora no son quienes los crearon. Los títeres cambiaron de manos. Observa los ojos, el envejecimiento y los cambios sutiles. Lo has visto durante años. Ahora sabes lo que estabas viendo.

🔺 THEY CLONED THE WORLD LEADERS IN 1997. THE ORIGINALS WERE REMOVED.

The technology wasn't new. Dolly the sheep was announced publicly in 1996 — presented as a "breakthrough." It wasn't a breakthrough. It was a disclosure. A controlled release of technology that had been… — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) May 28, 2026

NOTICIAS DEL RESETEO

El mundo está cambiando de forma drástica y no hay nada que nadie pueda hacer para alterar el rumbo de los acontecimientos, según Perro Poeta.

http://www.visibleorigami.com/2026/05/the-world-is-changing-in-dramatic.html

Pam Bondi testificó a puerta cerrada sobre los archivos de Epstein y admitió «errores de edición». Reveló docenas de nombres, culpó a dos hombres de menor rango y se negó a responder a 14 preguntas. No se trata de exponer a las víctimas, sino de enviar un mensaje a once personas que creían que jamás saldrían a la luz sus nombres. Tres de ellas ocupan cargos en gobiernos europeos. Hay una lista que no es larga, pero cada nombre que aparece en ella tiene una fecha límite.

El 15 de junio no es una fecha de liberación. Es una fecha de rendición. A quienes se presenten antes de esa fecha se les ofrecerán condiciones. Quienes no lo hagan serán identificados en un formato que no podrá ser editado, retractado ni negado. Ha comenzado la fase de extracción.

El lunes, SpaceX recibió un contrato clasificado de 2.290 millones de dólares para construir seiscientos satélites para un proyecto llamado “Cúpula Dorada”(Golden Dome). El jueves, el único cohete capaz de competir con SpaceX explotó en la plataforma de lanzamiento. La causa oficial: «anomalía bajo investigación». La explosión no fue un fracaso, sino la eliminación de la última alternativa. A esta altura no existen las coincidencias.

El Golden Dome no es un escudo antimisiles. El contrato dice: «capacidad criptográfica de alta seguridad para alojar cargas útiles clasificadas y procesar datos de forma segura». Eso no es defensa, sino un sistema de comunicaciones alternativo con cifrado clasificado de cobertura mundial que entrará en funcionamiento a partir del 12 de junio. Sólo un sistema transmitirá la señal cuando se desconecten las redes antiguas. Ya está en órbita, cuenta con financiación y está construido.

https://t.me/AXIOS4B

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=269053

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.