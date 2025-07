LA SOSPECHA DE SOFÍA, la nueva película de Imanol Uribe, protagonizada por Álex González (Vivir sin permiso, Alacrán Enamorado) y Aura Garrido (Stockholm, El ministerio del tiempo), llegará exclusivamente a los cines el 3 de octubre

Eva Calleja

Con guion de Gemma Ventura y producción de José Frade Producciones Cinematográficas, S.A., LA SOSPECHA DE SOFÍA es una película de espionaje, contraespionaje y de la búsqueda de la propia identidad que transcurre entre España y Alemania en plena Guerra Fría, con el telón de fondo de hitos históricos de gran relevancia como mayo del 68, la caída del muro de Berlín y el momento político social en la España tardofranquista. La película está basada en el libro de mismo título, gran éxito de ventas, de la reciente ganadora del Premio Planeta Paloma Sánchez-Garnica.

Imanol Uribe, que vuelve a rodar después de su última película Llegaron de Noche, ha sido galardonado, entre otros muchos premios con el Goya al Mejor Director y la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Grandes títulos del cine español como Bwana, Días Contados o El Rey Pasmado, forman parte de su filmografía.

SINOPSIS

La vida de Sofía y Daniel se anticipa prometedora y feliz hasta que Daniel recibe una enigmática invitación para ir a conocer a su madre biológica a un Berlín del Este sumido en plena Guerra Fría. Sin él saberlo, aceptar esa invitación se convertirá en el mayor error de su vida ya que se convertirá en la pieza esencial del plan secreto de la KGB para establecer su centro operativo en la España franquista y en el que su hermano gemelo, Klaus, jugará un papel clave, usurpándole la identidad, la familia y la vida entera. Desde ese momento, Sofía vivirá en una continua sospecha.

NOTAS DEL DIRECTOR

“LA SOSPECHA DE SOFÍA es un proyecto que me interesa y apasiona por dos motivos esenciales. El primero se refiere al contexto histórico. La acción de la película transcurre entre dos hitos fundamentales de la historia europea del siglo XX sin los cuales no se entendería nuestro presente. Me refiero a los sucesos de Mayo del 68 en París, que luego se contagiaron a todo el continente y, por supuesto la caída del muro de Berlín que cambió radicalmente el mapa político europeo y el orden mundial. Debo añadir además que algunos acontecimientos los viví muy de cerca porque accidentalmente en la primavera del 68 residía en las afueras de París. Por otro lado, mis películas me permitieron viajar y participar en festivales que me acercaron a la realidad que existía entonces tras el telón de acero, fundamentalmente a Berlín y Moscú. El segundo motivo al que me refería al principio es mi pasión por la literatura y el cine relacionados con el espionaje. He devorado numerosos libros al igual que películas referentes del género entre las que destaco “El espía que surgió del frio” dirigida por Martin Ritt y basada en el Best-seller de Le Carré, una obra maestra. Tengo entre las manos una historia más que atractiva, ambientada en la guerra fría, con un guion sólido y unos personajes bien dibujados y potentes. ¿añadir algo de los actores? qué más puedo pedir”.

LA SOSPECHA DE SOFÍA es una producción de Jose Frade Producciones cinematográficas con la participación de RTVE, Telemadrid, Prime Video, y el ICAA. Será distribuida en cines por Universal Pictures International Spain. Tras su paso exclusivo por salas, la película estará disponible en Prime Video.