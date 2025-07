Pirineos Sur 2025 cierra con cifras de récord: más de 47.000 asistentes y cinco ‘sold outs’

Nathy Peluso, Elena Rose, ZAZ, Camila Guevara, Julieta Venegas, Yerai Cortes, Ben Harper, Quique González, Residente, Laura Sam y Gale han actuado esta semana en Pirineos Sur poniendo el cierre a su XXXII edición, por la que han pasado más de 47.000 asistentes y cinco sold out con Viva Suecia, Amaia, Manu Chao, Julieta Venegas y Ben Harper. En total, han sido 26 conciertos a lo largo de 16 jornadas sobre el escenario flotante de Lanuza con el cartel de mayor presencia femenina de su historia. Han compartido escenario hasta trece mujeres de diferentes géneros, generaciones y culturas: Natalia Lafourcade, La Perra Blanco, Delaporte, Izaro, Maika Makovski…



Pirineos Sur sigue apostando por un cartel variado y para todos los públicos, que han llegado desde todos los rincones del mundo: gente de hasta 64 nacionalidades y de seis continentes han pisado el anfiteatro en esta exitosa edición y “han llenado de música, diversidad, reflexión y compromiso el escenario flotante de Lanuza”, indica Amalia Ortiz, directora del festival.



En este sentido, Isaac Claver, Presidente de la Diputación de Huesca, ha querido destacar que ”Pirineos Sur ha vuelto a demostrar por qué es el gran icono cultural de la provincia de Huesca, una marca propia creada por la Diputación Provincial que proyecta desde lo rural hacia lo internacional, lo universal. La edición 2025 ha sido un éxito rotundo de público, batiendo récords de asistencia y dejando momentos inolvidables en un entorno único. Hoy ya solo hay dos tipos de personas: las que han vivido la experiencia Pirineos Sur y las que aún no. La Diputación vuelve a poner su sello, apostando por una cultura que transforma y que hace crecer el territorio. Pirineos Sur no es solo un festival: es orgullo de provincia”.



Y es que, este festival supone un importante impacto económico en la zona “rozando el 100% de ocupación hotelera en estas tres semanas, no solo en las poblaciones donde se desarrolla, Lanuza y Sallent de Gállego, sino también en todo el valle, lo que convierte a Pirineos Sur en un evento imprescindible”, manifiesta Jesús Pellejero, presidente de la Asociación Turística Valle de Tena. Apunta, además, que “el 55% de las pernoctaciones han sido para dos noches y el 15% incluso tres, siendo sus intereses principalmente el festival combinado con naturaleza y montaña”. Pellejero también ha querido destacar que “la anticipación en la planificación y la calidad del cartel han tenido un impacto muy positivo en las reservas, así como el eficaz funcionamiento del sistema de movilidad y control de aparcamiento en Sallent de Gállego, que ha facilitado una experiencia cómoda y segura tanto para los visitantes como para los vecinos”.



Y es que, sin duda, uno de los atractivos de este festival es el lugar donde se ubica: un escenario flotante sobre el embalse de la población recuperada de Lanuza y rodeado de imponentes montañas en pleno Pirineo oscense. De hecho, incluso la lluvia, que ha estado presente en algunas de las jornadas, es una artista invitada más y forma parte de la magia de este evento. Así, “Pirineos Sur vuelve a demostrar que la cultura es motor y herramienta de desarrollo y cohesión, agradeciendo especialmente a la montaña el recibirnos y ofrendarle con música”, ha manifestado la directora Amalia Ortiz, quien también ha querido destacar que “esta edición es el cúmulo de un equipo de 125 profesionales trabajando durante 30 días”.