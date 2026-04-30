La UAL pone en valor su patrimonio con una estructura de gestión profesional y una programación de actividades inéditas

La institución ha presentado esta mañana su nueva estrategia de gestión, conservación y difusión del patrimonio cultural y científico. Durante el acto, se han anunciado ambiciosas medidas para profesionalizar la protección de sus fondos y una programación de actividades para dar a conocer su herencia histórica

La Universidad de Almería ha dado este jueves un paso decisivo en la protección de su identidad histórica y científica. Transcurridos más de 30 años desde su fundación, la institución ha reconocido la necesidad de dotarse de una estructura organizativa que garantice la correcta valorización de unos fondos que han crecido exponencialmente.

Durante la rueda de prensa, se ha destacado la importancia de recursos como el Archivo Histórico del Partido Andalucista, los fondos documentales del Festival de Teatro del Siglo de Oro, la cesión en 2024 por parte del Gobierno de España de la Casa Vicente Batlles, un edificio histórico de 1929, diseñado por Guillermo Langle, o el reciente Pabellón de Historia Natural (PHN), que ya custodia colecciones clave de geo y biodiversidad.

María del Mar Ruiz ha destacado que la UAL, “como institución pública, tiene la responsabilidad de gestionar y proteger su patrimonio en consonancia con la normativa autonómica, nacional e internacional. De manera que, hemos considerado necesario apostar por la puesta en valor, cuidado y visibilización de su patrimonio”.

La dirección de este ambicioso proyecto ha recaído en el Aula de Patrimonio, actualmente bajo la responsabilidad del profesor Alfredo Ureña, tras la labor fundacional iniciada por Gloria Espinosa en 2016. Bajo esta nueva etapa, la UAL ha confirmado que ha comenzado la fase de refuerzo de la catalogación de bienes culturales, “una tarea que ya ha registrado 334 piezas (162 artísticas y 172 naturales) y que ahora se ha visto potenciada con la incorporación de personal becado específico para estas labores”, tal y como ha explicado la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz.

Entre los anuncios más destacados, la Universidad ha presentado la inauguración de una exposición histórica para el próximo miércoles 6 de mayo en la Sala de Exposiciones del Paraninfo, bajo el título ‘Arte, saber, y memoria en la Universidad de Almería_ un patrimonio en construcción’. Se trata de la primera vez que la institución organiza una muestra de esta naturaleza con sus propios fondos artísticos, donde se ha revelado que el cuadro La Granja, del artista Antonio Bedmar, será la pieza central de la exhibición, tras su restauración gracias a una campaña de crowdfunding. Además, se ha integrado en la agenda cultural la proyección del documental The Sleeper: El Caravaggio perdido, que ha sido programada para el 19 de mayo en el Teatro Apolo con entrada libre.

Sobre la exposición, Alfredo Ureña ha indicado que «en total hemos hecho una selección de un total de 17 obras de la colección pictórica. Desde un punto de vista cronológico, nos llevan desde finales del siglo XIX hasta época prácticamente hasta la actualidad, hasta principios del siglo XXI. Sí que es cierto que en todo ese periodo cronológico, la mayoría de las obras pertenecen a las últimas cuatro décadas, que es el momento de especial riqueza productiva en el ámbito almeriense.»

Además, ha explicado que la exposición “no pretende solo exponer, dar a conocer y visibilizar obras, sino también reflexionar y hacer reflexionar a la comunidad universitaria, a la sociedad almeriense y a las autoridades universitarias sobre el patrimonio que tenemos y la necesidad de no solo exponerlo, sino también de cuidarlo, de protegerlo y de invertir en él.. Que esta sea una primera muestra de lo que va a ser ese patrimonio en construcción y que podamos en el futuro seguir mostrando estas pequeñas pinceladas de todos los fondos que tenemos”.

En este sentido la exposición refleja los “daños” que presentan algunos cuadros para ser conscientes de la necesidad de restaurar e invertir en la mejora del patrimonio de la UAL.

En la exposición predominan los óleos sobre lienzo, aunque también se incluyen obras en acrílico sobre lienzo y óleo sobre tabla. Participan 11 autores diferentes. La mayoría pertenecen a la órbita almeriense, con presencia de artistas de Granada y Madrid. Cabe destacar la inclusión de dos pintoras.

En cuanto a su estructura temática, la exposición se organiza en cuatro secciones principales y un preámbulo: el paisaje, costumbrismo, retrato, abstracción. En cuanto al preámbulo, la bienvenida a la muestra consiste en dos lienzos alegóricos de la escultura y la pintura, obra de Antonio Gámez. Este artista y docente fue clave para la colección, ya que gran parte de los fondos actuales provienen de su legado cedido a la universidad.

La Universidad de Almería muestra así su compromiso por cumplir con la normativa nacional y autonómica de patrimonio histórico. Por ello, se ha iniciado las acciones que regularán de forma definitiva el cuidado, la preservación y la gestión de todas las colecciones universitarias.