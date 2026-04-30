La Comisión pone a disposición 600 millones de euros para proyectos transfronterizos de infraestructuras energéticas

La Comisión Europea ha abierto hoy una nueva convocatoria del Mecanismo «Conectar Europa» para la energía (MCE-E) por valor de 600 millones de euros para proyectos transfronterizos de infraestructuras energéticas.

Mejorar la interconectividad es esencial para que la UE pueda avanzar hacia un sistema energético descarbonizado y resiliente basado en una energía autóctona, limpia, abundante y asequible, y acelerar la electrificación. Estos objetivos ocupan un lugar central en el paquete de medidas sobre las redes eléctricas europeas y en AccelerateEU, el plan de la Comisión para hacer frente a la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Próximo.

Abierta hasta el 30 de septiembre de 2026, la convocatoria se dirige a los denominados proyectos de interés común (PIC) y proyectos de interés mutuo (PIM) que figuran en la lista de PIC y PIM de la Unión. Esta es la primera convocatoria de propuestas en el marco de la segunda lista de PIC/PIM de proyectos transfronterizos de infraestructuras energéticas seleccionados en virtud del Reglamento sobre las redes transeuropeas de energía. Los PIC están concebidos para completar la Unión de la Energía y contribuir a los objetivos de neutralidad climática, con el fin de garantizar que todos los europeos tengan acceso a energías asequibles, fiables y renovables. Por su parte, los PIM son proyectos clave de infraestructuras energéticas promovidos por la Unión en cooperación con terceros países.

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