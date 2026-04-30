El Acuerdo UE-Mercosur entrará en vigor de forma provisional mañana

El Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur entrará en vigor provisionalmente mañana, 1 de mayo, y aportará beneficios inmediatos y tangibles a las empresas, los trabajadores y los ciudadanos de la UE. Para conmemorar esta ocasión, la presidenta Von der Leyen participará mañana, junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una videoconferencia con los dirigentes del Mercosur.

La presidenta Von der Leyen ha declarado: «Se ha trabajado mucho para lograr este acuerdo histórico; ahora ha llegado el momento de poner el mismo empeño en garantizar que nuestros ciudadanos y empresas se beneficien de inmediato. Desde el primer día, se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado. Se trata de una buena noticia para las empresas de la UE de todos los tamaños, una buena noticia para nuestros consumidores y una buena noticia para nuestros agricultores, que conseguirán nuevas y valiosas oportunidades de exportación, con la plena protección de los sectores sensibles. Mañana hablaré con los cuatro líderes del Mercosur para celebrar este importante día y reiterar la necesidad de realizar el máximo esfuerzo para desarrollar todo el potencial del acuerdo. Es un buen día para la competitividad, la resiliencia y el posicionamiento estratégico de Europa: la agenda comercial de la UE vuelve a dar sus frutos». El comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, ha declarado: «El 1 de mayo es un gran día para la Unión Europea en términos comerciales. Con la aplicación provisional del Acuerdo UE-Mercosur, ha llegado el momento de ponerse manos a la obra y garantizar que este acuerdo histórico dé resultados. Los acuerdos comerciales consisten, en esencia, en la compra y venta de bienes y servicios, con arreglo a normas mutuamente acordadas y en beneficio de ambas partes, y este será nuestro principal objetivo en las próximas semanas y meses. La Comisión ya está llevando a cabo una intensa labor de divulgación dirigida a las empresas de la UE, incluidas las pymes, para garantizar que dispongan de toda la información que necesitan para empezar a explorar las grandes oportunidades que se les ofrecen. Este acuerdo —y los muchos otros que hemos celebrado recientemente o en los que estamos trabajando actualmente— marcará una verdadera diferencia para la economía de la UE y su competitividad a escala mundial».

El acuerdo eliminará gradualmente los derechos de importación sobre más del 91 % de las mercancías de la UE exportadas al Mercosur, un mercado de más de 700 millones de personas. A partir de mañana, el acuerdo eliminará o reducirá drásticamente los aranceles sobre las principales exportaciones clave de la UE, como los automóviles, los productos farmacéuticos, el vino, las bebidas espirituosas y el aceite de oliva, creando inmediatamente nuevas oportunidades para las empresas de la UE en una de las mayores zonas comerciales del mundo.

Los agricultores y productores agroalimentarios de la UE también verán reducidos o eliminados sus derechos de importación, lo que hará que sus productos sean más competitivos en el Mercosur. Se espera que el acuerdo aumente las exportaciones agroalimentarias de la UE a la región en un 50 %, y mañana entrarán en vigor los primeros contingentes arancelarios y reducciones. Además, siempre a partir de mañana, 344 indicaciones geográficas europeas —como «Parmigiano Reggiano» y «Bordeaux»—, gozarán de protección jurídica en el Mercosur, lo que impedirá su imitación en este mercado de consumo en expansión. Al mismo tiempo, los sectores agroalimentarios sensibles de la UE se beneficiarán de toda la protección necesaria gracias a unos contingentes arancelarios cuidadosamente calibrados, un mecanismo de salvaguardia sin precedentes y unos controles reforzados.

El 1 de mayo también marca el inicio de la eliminación de las barreras no arancelarias y técnicas al comercio, a medida que empiezan a aplicarse las normas sobre evaluación de la conformidad, el etiquetado y el respeto de las normas internacionales. Esto garantizará que las empresas de la UE puedan operar de manera más sencilla y rápida. También se abrirán los mercados de contratación pública, lo que permitirá a las empresas de la UE presentar ofertas para contratos públicos a nivel federal y estatal en igualdad de condiciones con los competidores locales. Los exportadores de servicios —en sectores como las finanzas, las tecnologías de la información y el transporte— se beneficiarán inmediatamente de normas de concesión de licencias más claras, procedimientos no discriminatorios y la libre circulación de trabajadores. Se espera que, de aquí a 2040, estos beneficios combinados impulsen las exportaciones anuales de la UE a la región del Mercosur en un 39 %, alcanzando los 50 000 millones de euros.

La aplicación provisional es consecuencia de la decisión del Consejo de enero de facultar a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por un país del Mercosur. El 27 de febrero, la presidenta Von der Leyen anunció que la UE procedería a la aplicación provisional.

En línea puede consultar más detalles sobre los beneficios de la aplicación provisional para los exportadores agroalimentarios y para los exportadores de bienes y servicios, así como más información sobre el Acuerdo UE-Mercosur.