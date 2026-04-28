La UAL pone como ejemplo de atención sociosanitaria integral el Modelo CECOSS de las Fuerzas Armadas

La Facultad de Psicología acerca a sus estudiantes el Centro Coordinador del Seguimiento Sociosanitario del Ejército a través de una mesa redonda con sus máximos responsables, una actividad de gran valor para la formación en sus dos titulaciones

Acercar hasta el alumnado del campus de la UAL ejemplos de buenas prácticas es una de las herramientas de mayor impacto positivo en la formación. En esa misma línea se encuadra precisamente la presentación que la Facultad de Psicología ha ofrecido este martes. Se ha dado a conocer en profundidad el CECOSS, Centro Coordinador del Seguimiento Sociosanitario de las Fuerzas Armadas, modelo de éxito como ‘Experiencia Innovadora’. Se ha desarrollado con formato de mesa redonda, organizada por Juan García, catedrático de Psicología, e Isabel Martínez, profesora de Trabajo Social, contando con el testimonio directo de los dos responsables del centro, su director, el general de Brigada Médico David Cobo, y su subdirectora, la teniente coronel Pilar Bardera. La ha presentado el rector, José J. Céspedes, junto al subdelegado de Defensa en Almería, José M. Lupiani, y la decana de la facultad, Mercedes Fernández.

El rector ha manifestado que con este acto “la UAL se convierte en un punto de encuentro entre la academia y las Fuerzas Armadas”, a las que ha reconocido su “responsabilidad y compromiso social “. Al hilo del título de la mesa, se ha referido a que “el término ‘innovadora’ no es gratuito”, puesto que el CECOSS “es un modelo de gestión que pone a las personas en el centro y que introduce una mejora en la coordinación sociosanitaria”. Su “visión” entraña “una dimensión humana muy relevante” siendo “un privilegio escuchar a sus principales responsables”. Dirigen “un equipo multidisciplinar”, recordando que “en salud no se puede desvincular lo físico de lo social y lo psicológico”. La perspectiva holística “también cuenta con la formación universitaria y su aplicación innovadora en las FFAA, una lección importante para estudiantes y comunidad universitaria”. Además, “este modelo trasciende lo militar, aportando a la sociedad en situaciones de catástrofe civil, como con el volcán de La Palma”.

La decana ha recordado los orígenes del Centro Coordinador de Seguimiento Sociosanitario: “Hace poco más de un año se creaba para dar una respuesta integral a las necesidades sanitarias, psicológicas y sociales del personal militar, en concreto a los heridos y fallecidos en actos de servicio y derivados, y sus familiares”. Suponía “la superación de un modelo biomédico centrado más en la medicina para adoptar un modelo biopsicosocial que articulaba la asistencia sanitaria con el apoyo de la psicología y también del trabajo social”. Ha reconocido que “la adopción de este modelo” es “muy importante” para la Facultad de Psicología: “Supone el reconocimiento de que la herida física da lugar a una herida emocional, y las dos pueden impactar de manera importante en la realidad social de las personas afectadas”. Ha catalogado la mesa redonda como “muy oportuna” para la facultad, siendo muchos los motivos para sus dos titulaciones Psicología y Trabajo Social: “Es un orgullo que se presente en la Universidad de Almería”.

El subdelegado de Defensa ha enfatizado sobre la estrecha y fructífera relación que las Fuerzas Armadas tienen con la Universidad de Almería, “un centro de la excelencia del conocimiento” con el que “la provincia tiene un futuro enorme”. Ha ensalzado que la UAL “se preocupa por otras instituciones y por seguir aprendiendo, viendo qué le pueden aportar”. En esta ocasión “es un auténtico honor y un orgullo que se haya fijado en un órgano del Ministerio de Defensa”. Ha recordado que este “tiene la responsabilidad de proporcionar a las Fuerzas Armadas las capacidades que necesitan para cumplir los cometidos constitucionales”, y junto “a lógicos medios materiales e infraestructuras” ha dado gran relevancia “al elemento fundamental de cualquier organización, que es el ser humano, piedra angular de nuestra institución, hombres y su mujeres que entregan su vida al servicio de los demás”. Eso último se basa en “estar perfectamente preparados en valores”. Ha sumado a las familias de los militares y ha descrito la creación de este centro como “un paso más, un plus y una capacidad más para que aquellos que forman parte de las Fuerzas Armadas”.

Acto seguido, Juan García se ha encargado de presentar a los intervinientes y de conducir la mesa redonda, en la que las dos figuras principales del CECOSS han sido muy didácticas con sus explicaciones. El general de Brigada Médico David Cobo ha explicado el origen, la estructura y la coordinación institucional del centro, mientras que la teniente coronel psicólogo Pilar Bardera ha dedicado su tiempo a detallar precisamente la intervención psicológica especializada y el enfoque psicosocial en el ámbito militar. También ha intervenido Isabel Martínez, cuya parte se ha titulado ‘Trabajo Social en el modelo CECOSS: acompañamiento, derechos y reintegración sociolaboral’. Juan García, por su parte, ha recordado la larga relación de la UAL y de la Facultad de Psicología con las Fuerzas Armadas, “en 2005 hicimos la primera visita a la Legión”, que pasa por ejemplo con la ejecución de un programa de prácticas curriculares.

Ha remarcado el gran interés que para el alumnado y la comunidad universitaria tiene conocer el CECOSS por ser el modelo que siempre veníamos defendiendo desde la Facultad de Psicología”. En referencia al ámbito de “las regulaciones profesionales tanto sanitarias como sociosanitarias”, esta mesa redonda “se ideó en un momento clave” de reforma en las normativas. En ese contexto, “las Fuerzas Armadas decidieron implantar como modelo de atención uno centrado en las personas y no tanto en las profesiones”. García ha valorado “lo mucho que el CECOSS puede aportar en conocimiento” como “experiencia de atención integral”, algo que “nos debe mover a repensar también nuestro propio modelo”, de manera textual.