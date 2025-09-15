La Universidad de Mayores espera superar este curso las 1.000 matrículas

Mañana martes comienza el plazo de inscripción para los cursos y talleres que oferta en sus tres sedes: Almería, Roquetas y, por primera vez, El Ejido. Las matrículas se pueden formalizar a través de su web

Todo está preparado para que la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería eche a andar un nuevo curso. A partir de mañana martes, 16 de septiembre, quedará abierto el plazo de matriculación. Este programa de la UAL da la oportunidad de acceder a estudios superiores a personas que tienen más de 55 años, formándolos en distintas materias de interés científico y cultural, disfrutando a la vez de un ambiente universitario único. A su disposición cuentan con profesorado de calidad formado por investigadores, docentes y profesionales.

La Universidad de Mayores cuenta con tres sedes: Almería, Roquetas de Mar y, por primera vez, El Ejido. Este año la sede de Almería, tradicionalmente ubicada en el edificio de la UAL de la calle Gerona, se trasladará a las instalaciones del campus de La Cañada (primer y segundo curso) y al instituto Celia Viñas (tercero, cuarto, quinto y sexto curso). El motivo de este traslado provisional son las obras que actualmente se están ejecutando en la sede de la calle Gerona, y que tienen como objetivo mejorar las instalaciones e infraestructuras para ofrecer un mejor servicio al alumnado.

La sede de Roquetas de Mar continuará como hasta ahora y El Ejido se estrenará este curso como sede. Las clases y talleres se ofrecerán en el Edificio de Usos Múltiples de Santo Domingo, ubicado en la Avenida Oasis, 102.

En cuanto a los talleres, este curso se ofertan siete en la sede de Almería: narrativa, teatro, coro, yoga, radio, informática y UALAciva-Senior. En la sede de Roquetas de Mar se impartirán talleres de narrativa y de teatro, y en El Ejido se desarrollará un taller de teatro.

El director de la Universidad de Mayores, Antonio Codina, espera que este nuevo curso se superen las 1.000 matrículas, al ser un programa que está consolidado y que cada año cuenta con una gran demanda. Además, ha sido premiado en numerosas ocasiones, recientemente ha recibido de la Asociación de Vecinos del Caso Histórico el Premio a la Institución. Es el quinto galardón que recibe la Universidad de Mayores, destacando otros como el de ‘Mejor programa de radio’ otorgado por la Junta de Andalucía. “Tanto la gran demanda de estudiantes que tenemos cada año como estos premios nos hacen ser aún más responsables, si cabe, por seguir ofertando un programa de calidad en el que nuestros mayores aprendan, compartan experiencias y socialicen”, ha expresado Codina.

A partir del martes 16 de septiembre, los interesados podrán matricularse hasta agotar plazas. En total, se ofertan 175 plazas de nuevo ingreso. En la sede de Almería se ofertan 100 plazas para primer curso, en Roquetas, 40 y en El Ejido, un total de 35.

Las matrículas pueden formalizarse través de la web de la Universidad de Mayores