La Universidad de Almería abordará la lucha contra la despoblación rural con una conferencia de Francesc Boya

Dentro de la iniciativa ‘Marca Pueblo’ y organizado por el Grupo Almeriense de Economía Aplicada, el secretario general para el Reto Demográfico estará en el campus el miércoles 17 de septiembre para exponer las líneas principales de trabajo del Ministerio

La UAL, a través de su Grupo de Investigación SEJ-147 – Grupo Almeriense de Economía Aplicada, lleva años liderando la iniciativa ‘Marca Pueblo’, estrategia innovadora que busca la revitalización socioeconómica y la construcción de resiliencia territorial desde lo local, actuando como un convenio de colaboración con los municipios de la provincia de Almería con menos de 2.500 habitantes que enfrentan problemas de despoblación. En ese contexto se enmarca una actividad que ha programado para la próxima semana: una conferencia sobre esta temática que será ofrecida por Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico.

Será el próximo miércoles, día 17 de septiembre, en la Sala de Grados del Edificio de Ciencias de la Salud, y se ha definido por los organizadores como “una cita fundamental para abordar uno de los desafíos más acuciantes de nuestra provincia: la despoblación rural”. De hecho, el objetivo principal de esta conferencia es que Boya dé a conocer las principales líneas de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la problemática referida. Además, este evento se ha ideado para que sirva como una plataforma para debatir posibles líneas de colaboración entre el referido Ministerio y la Universidad de Almería, en la búsqueda de fortalecer sinergias entre las políticas nacionales y las iniciativas académicas y locales.

Francesc Boya cuenta con una extensa y relevante trayectoria en la gestión pública y territorial. En ese sentido, ha ejercido como concejal del Ayuntamiento de Les, ha sido diputado del Parlament de Catalunya, donde ha participado como ponente en los procesos legislativos de protección del paisaje, y ha sido Síndic d’Aran en dos ocasiones. Su experiencia también incluye haber sido senador en las Cortes Españolas, aprovechando esta etapa para impulsar un estudio sobre el desarrollo de las zonas de montaña. En esa línea, ha sido presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña y también de la comisión de la FEMP para el Reto Demográfico.

En lo que se refiere a su desempeño actual, la Dirección General de Políticas contra la Despoblación está adscrita a su Secretaría General, lo que lo convierte en una voz autorizada y estratégica en este ámbito. Es por ello que esta conferencia está especialmente destinada a los alumnos de las asignaturas impartidas por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Almería, así como a los alcaldes y representantes municipales de las poblaciones incluidas en la iniciativa ‘Marca Pueblo’. Así, su presencia subraya la importancia de involucrar tanto a las futuras generaciones de profesionales como a los líderes locales en la búsqueda de soluciones para el reto demográfico.

‘Marca Pueblo’ propone un enfoque integrador para implementar la Agenda 2030 a nivel municipal, buscando mejorar la calidad de vida de los residentes, promover el desarrollo sostenible y fomentar la participación ciudadana. A través de una metodología participativa, la iniciativa aborda desafíos comunes como el envejecimiento, la falta de oportunidades laborales para jóvenes y la necesidad de diversificación productiva. Este encuentro representa una oportunidad excepcional para profundizar en las estrategias de lucha contra la despoblación y explorar vías de cooperación que impulsen el desarrollo sostenible en los entornos rurales.