Las lagunas de Sierra Nevada se consolidan como “centinelas» clave frente al cambio global

El experto Félix Picazo Moya analiza en los Viernes Científicos de la UAL la evolución de estos ecosistemas glaciares y el impacto del calentamiento en sus comunidades biológicas

La Universidad de Almería ha acogido una nueva sesión de los Viernes Científicos, organizados por la Facultad de Ciencias Experimentales, protagonizada por el investigador Félix Picazo Moya, del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada. Bajo el título ‘Lagunas alpinas de Sierra Nevada: ambientes de origen glaciar en el cálido sur’, el ponente ha expuesto los resultados de décadas de investigación sobre estos ecosistemas únicos.

De la presentación del ponente se ha encargado Antonio Manuel Puertas, vicedecano de Física y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Experimentales. Durante la conferencia, Picazo ha destacado el papel fundamental que juegan estas lagunas de origen glaciar como “centinelas» del cambio climático. “Esa característica de ecosistemas remotos las hace ser lo que llamamos ‘centinelas del cambio global’, porque son zonas que tienen muy baja presión por actividades humanas. Entonces, los cambios que ocurren ahí en sus comunidades y características físico-químicas son indicadores de procesos que están ocurriendo a escala regional más grande o casi global”, ha explicado Félix Picazo.

Basándose en los estudios desarrollados por la comunidad científica durante los últimos 50 años en el Parque Nacional de Sierra Nevada, la charla ha mostrado una tendencia preocupante en la transformación de las condiciones de estos sistemas. El aumento de las temperaturas está alterando no solo la química del agua, sino también el delicado equilibrio de las comunidades de microorganismos e invertebrados que habitan en estas cumbres. “Los cambios que estamos viendo son indicadores de procesos a escala global: aumento de temperatura o llegada de polvo sahariano por cambios de uso del suelo en el Sáhara, como el avance del desierto. La intrusión de polvo sahariano tiene un impacto sobre estas comunidades de lagunas”.

El ponente ha destacado que se trata de un ecosistema único y frágil. “Estamos hablando de ecosistemas únicos que los tenemos aquí a la mano. Son ecosistemas muy singulares, muy sensibles y con ese papel de ‘chivato’ o piloto de que algo está pasando en el mundo. Son sitios con unas condiciones únicas en las cumbres prácticamente del sistema montañoso más alto en la parte meridional de Europa”.

El ponente ha subrayado la necesidad de continuar con el monitoreo de estos espacios para comprender mejor los retos ambientales que afrontamos. Con esta sesión, los Viernes Científicos continúan con su compromiso con la divulgación de la ciencia de vanguardia, acercando a la comunidad académica y al público general los retos ecológicos más urgentes de nuestro entorno geográfico.