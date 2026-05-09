Almería se convertirá en el epicentro del liderazgo estratégico con un encuentro de alto nivel

Expertos militares y referentes empresariales se citan el próximo 6 de julio en Almería, en el marco de los Cursos de Verano de la UAL, para desvelar las claves de la toma de decisiones bajo presión y el impacto de la inteligencia artificial

En el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, el 6 de julio tendrá lugar el encuentro ‘Defensa y Liderazgo: Almería una tierra de líderes’. Esta jornada única, que se celebrará en la emblemática Casa de las Mariposas (Puerta de Purchena), ofrece una oportunidad excepcional para descubrir cómo los valores y tácticas de la Defensa Nacional pueden transformar el ámbito civil y empresarial. Este evento cuenta con la colaboración del Ministerio de Defensa.

En un mundo volátil e incierto, competencias como la disciplina, la lealtad y la visión de futuro son más necesarias que nunca. El encuentro con expertos, dirigido por Pilar Casado, profesora de la UAL, y el subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani, tiene como objetivo principal transferir el conocimiento militar en gestión de crisis y toma de decisiones al tejido social y directivo de la provincia. Además, se profundizará en el innovador modelo de liderazgo ‘K2’ del Ejército de Tierra y cómo la eclosión de la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego.

Ponentes de prestigio internacional

El encuentro contará con un panel de expertos de primer orden que compartirán sus experiencias reales desde la primera línea. Entre ellos, Ignacio Gabaldón García, coronel del Ejército de Tierra y experto en liderazgo con más de 40 años de trayectoria; Julio Salom Herrera, teniente general jefe del mando de Canarias del Ejército de Tierra; Magdalena Cantero, presidenta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería y Juan Colomina Figueredo, consejero delegado de Coexphal y referente del sector hortofrutícola.

Este curso no es solo una jornada académica, sino una experiencia inspiradora diseñada para estudiantes universitarios, empresarios, profesionales y cualquier persona interesada en mejorar su capacidad de liderazgo. Los asistentes se llevarán un marco claro para comprender el liderazgo estratégico en contextos complejos y la motivación de saber que Almería es, históricamente, una cuna de líderes.

Se trata de una oportunidad única de abrir la mente a una nueva visión de liderazgo. Los participantes descubrirán las claves estratégicas que aplican los mejores líderes en situaciones críticas. Las matrículas pueden formalizarse, con descuento durante el mes de mayo, en la web de los Cursos de Verano de la UAL.