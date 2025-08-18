Las obras de mejora de la red de agua potable de la Calle Restoy obligan a cambiar el tráfico de salida de los vehículos del Quemadero   

Los trabajos comenzarán el miércoles 20 de agosto a las 15:00h y terminarán a las 23:00h del mismo día

El desvío estará señalizado y marcará como vías alternativas de salida, la calles Largo Caballero, Morato y la Rambla de Belén

Como parte de las tareas periódicas que Aqualia, empresa gestora del servicio municipal de aguas de Almería, realiza en las redes de abastecimiento se ha detectado que un tramo de la red de la Calle Restoy presenta varias averías que deben ser reparadas a la mayor brevedad.

Los trabajos comenzarán el miércoles 20 de agosto a las 15:00h y terminarán a las 23:00h del mismo día, siendo necesario realizar un corte de tráfico de la Calle Restoy entre la Plaza del Quemadero y la Calle Juan Del Olmo. No obstante, se permitirá la circulación transversal en dicho tramo, estableciéndose como desvío provisional la salida de los vehículos de la Barriada del Quemadero por las calles Largo Caballero, Morato y la Rambla de Belén.

Durante la ejecución de los trabajos, será necesario realizar una suspensión temporal del suministro de agua potable en las siguientes calles:

Álava, Alfarerías, Ana Franco, Ave María, Cámaras, Paseo de la Caridad, Cerro, Cerro de las Cruces, Plaza de los Derechos Humanos, Duendecillo, General, Juan del Olmo, Lyon, Magistral Dominguez, Memorias, Avd. Pablo Iglesias, Patio Memorias, Quemadero, Rafaela Jiménez, Regocijos, Restoy, Sevilla y Virgen de Lourdes

El Ayuntamiento de Almería y Aqualia lamentan las molestias que esto pueda causar a los vecinos y recuerdan que tienen a su disposición el teléfono gratuito de Aqualia Contact 900 81 44 83, disponible las 24 horas todos los días de la semana.