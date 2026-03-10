Lo que la IA no puede borrar (pero tú sí estás descuidando en tu carrera)

Arancha Ruiz Bachs

Mañana miércoles 11 de marzo a las 18:00h (CET) impartiré una sesión específica sobre Corporate Politics.

En las últimas semanas, hablando con Directivos y Managers de empresas muy reputadas, noto una inquietud común.Muchos están viendo cómo la IA no viene a ayudarles con las tareas, sino a cuestionar la existencia misma de sus roles. Y ahí es donde aparece el error fatal: intentar protegerse trabajando más, cuando lo que toca es posicionarse mejor.Porque, aceptémoslo: si tu valor se basa solo en lo que «ejecutas», hoy tienes un competidor imbatible que no duerme nunca.

Pero hay algo que la tecnología no puede replicar: la lectura del tablero. He visto a directivos impecables caer en la irrelevancia en cuestión de meses. No por falta de talento, sino por no saber leer las señales de su propia empresa. Se han centrado tanto en el «qué» (los resultados) que han olvidado el «cómo» (el poder).La política corporativa no es algo sucio, ni va de ser un «político» de pasillo. Es, simplemente, el lenguaje del contexto. Es entender quién decide qué cuando la puerta se cierra y cómo se construye la confianza en los círculos donde se toman las decisiones importantes de verdad.Si no hablas ese lenguaje, eres invisible para el sistema cuando llegan los recortes o los cambios de dirección. Y en un momento donde las estructuras se están redibujando cada semana, ser invisible es el riesgo más alto que puedes correr.