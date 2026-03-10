Huércal-Overa rinde homenaje a su historia a través del documental Linaje de Mujeres

El Teatro Municipal acogió el estreno de este documental que recorre la evolución del municipio a través de tres generaciones de mujeres de cinco familias huercalenses

El Ayuntamiento de Huércal-Overa celebró anoche, en el marco de la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer 8-M, uno de sus actos centrales: la presentación del documental Linaje de Mujeres. El documental es un recorrido emocional por la historia del municipio a través de la trayectoria de cinco familias de mujeres huercalenses. En pantalla, tres generaciones distintas (abuelas, madres, hijas y nietas) dialogan sobre sus vidas, permitiendo al espectador comprender la evolución de la sociedad de Huércal-Overa a través del trabajo y la evolución de sus mujeres.

Durante el acto, la concejala de Igualdad, destacó la necesidad de este tipo de iniciativas de visibilización, «conmemoramos una fecha que une a millones de mujeres en la reivindicación de una sociedad más igualitaria. Desde la Concejalía intentamos, a través de estas campañas, visibilizar los avances alcanzados y el compromiso por una igualdad que ha de ser compartida por hombres y mujeres para que sea real. Este documental nos presenta a familias que nos hablan de su trayectoria, referentes de mujeres que hicieron y hacen historia en nuestro pueblo».

Por su parte, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, resaltó el valor del documental como un puente entre épocas, “este estreno es un documento gráfico y sentimental de un valor incalculable. Es un homenaje a esas abuelas que fueron el pilar silencioso de nuestra sociedad, a las madres que abrieron caminos con esfuerzo infinito y a las hijas y nietas que hoy recogen el testigo con la determinación de no dar ni un paso atrás en sus derechos. La igualdad no se construye de la nada, sino sobre el legado de quienes nos precedieron».

Desde el Ayuntamiento se agradeció la generosidad de las familias protagonistas: Juanita Fernández y Cristina Parra; Ana José Parra, Ana Belén Pérez y Nuria Martínez; Consuelo Martín, Mª del Mar Ruiz y Mª del Mar Sánchez; Lucía Guerrero, Encarna Giménez y Lucía Sánchez; y Mª Dolores López, Encarni Beltrán y Mª Antonia Mena.

Asimismo, se puso en valor la labor fundamental que realizan durante todo el año el Centro de la Mujer, las Asociaciones de Mujeres y los Centros Educativos del municipio.

El evento contó además con un broche de oro musical con la presentación de la nueva versión del himno del 8M, «Hoy sí», interpretada por los artistas locales Nía, Roxy y Sergio Show, que emocionó a los asistentes y reforzó el mensaje de unidad de la jornada.

La programación del 8M continúa en Huércal-Overa este viernes 13 de marzo con la sesión de yoga al aire libre en la Plaza de la Biblioteca, el miércoles 18 de marzo tendrá lugar el Recital poético «Grito sin Fronteras» en la Biblioteca y finalizarán el martes 24 de marzo con los monólogos Guellas de Gigantas dirigidos a los centros educativos.