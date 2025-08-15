Los abanicos y programas de la Feria de Almería se repartirán en tres emplazamientos el próximo martes, 19 de agosto

Será en la Plaza de la Constitución, Centro de la Mujer de Cortijo Grande y edificio Telvent de El Toyo, con donativo solidario recomendado de dos euros a beneficio de Argar

Aunque todavía falta una semana para su inicio, el ‘modo Feria’ ya está activado desde la entrada del mes de agosto y uno de los hitos tradicionales para aliviar la cuenta atrás es el tradicional reparto de abanicos y programas de Feria. Para este 2025 dicho reparto será el próximo martes, 19 de agosto, en tres emplazamientos distintos con el objetivo de diversificar las inevitables aglomeraciones de todas aquellas personas que quieren seguir coleccionando este elemento tan tradicional e identificativo de las fiestas patronales de la capital.

En el centro será en la Plaza de la Constitución (puerta Casa Prats) en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 18.00 horas hasta fin de existencias. Los otros dos puntos de reparto serán en el edificio Telvent de El Toyo y en el Centro de la Mujer de Cortijo Grande, en este caso con horario de 10.00 a 14.00 horas o fin de existencias. Se entregarán un máximo de dos por persona y programa a quien lo solicite. Se repartirán 18.000 abanicos.

Se repetirá ese valorado componente solidario ya que lo recaudado con el donativo sugerido de dos euros será entregado este año a Argar – Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería. En los tres puntos de reparto habrá voluntarios de la propia asociación, siendo esta una novedad que se introduce en el tradicional reparto de los abanicos de Feria.

Este año, tanto el cartel como el abanico se basan en la ilustración presentada a concurso por la artista almeriense Mar Gregorio, que fue elegida mediante votación popular, obteniendo el 71% de los votos.

“Esperamos como siempre una excelente respuesta por parte de los almerienses y turistas. Se han habilitado tres puntos distintos para mayor comodidad y empezando algo más temprano en el caso de la Plaza Vieja, para ganar tiempo a la horas de más calor. Además es un placer que vuelvan a tener ese carácter solidario, que tan buen recibimiento ha tenido en los últimos años para ayudar a instituciones almerienses que hacen una valiosa labor de atención y cuidado de las personas que más lo necesitan”, recuerda la concejal de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, Área que este año ha organizado el reparto de los abanicos, en coordinación con la de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores.