“LOS CUATRO GOLFOS” DEL ALGARROBICO

La verdadera y desconocida historia

Andalucía siempre ha sido tierra fértil en bandoleros. Conocemos las andanzas de los Juan Palomo, de los Tempranillos, Leros o Vivillos. Incluso la extremeña Serrana de La Vera, pues, tanto ayer como hoy, también abundan las bandoleras.

En cambio desconocemos, casi todo, de los algarrobos que asaltaron El Algarrobico. Cómo sucedió con los Siete Niños de Ecija, ni eran siete ni eran todos de Ecija.

Después de una larga búsqueda, la inédita documentación oficial encontrada nos descubrirá que el bandolerismo actual ya no pulula, como antaño, por caminos, veredas o trochas, sino que campa por los despachos oficiales. Actualmente los modernos bandoleros son salteadores y furtivos del urbanismo, amparados y estabulados por nuestras propias administraciones, hoy, cuajadas de fraude, corrupción e injusticia. Quevedo definía a los palaciegos de su época con el mismo acierto que lo haría hoy con políticos de la Junta de Andalucía: “Aquí los mas hombres se han vuelto putas que no las alcanza quien no da.”

Jesús nos ofrece también una buena enseñanza: “en verdad en verdad os digo que el que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas, ése es un ladrón y un salteador.

La Junta de Andalucía publicaba el 29 de Marzo de 1995, ( BOE) una subvención cercana a los 77 millones de pesetas, concedida a una inexistente y nonata sociedad PARQUE CLUB ALGARROBICO SL, y la justificaba con una falsaria inversión industrial, a ejecutar en los protegidos y vedados terrenos del Algarrobico. Dicha subvención sería posteriormente canalizada por la archiconocida Agencia de los Eres falsos, IFA-IDEA

La Junta de Andalucía, es obvio, se auto-concedió fraudulentamente la subvención al margen de cualquier procedimiento; puesto que la que será su futura sociedad Parque Club Algarrobico, beneficiaria de la subvención no existía. Si el ex -consejero imputado en los ERES Antonio Fernández, en un acto de precocidad, se dio de alta en la SS el mismo día de su nacimiento, en el caso de Parque Club Algarrobico SL, la violación de la normativa era patente. Tras la violación ni hubo lavado ni aborto. El parto de la subvencionada sociedad se produjo siete largos meses después de la concesión, el 17 de octubre de 1995 en una notaría de Almería..

Nuestra imputada Maleni, en esas fechas Consejera de Economía y Hacienda, como siempre mas sencilla que doblá, no se “enteró” quien padreó, violó y embarazó la subvención. El Consejero de Medio Ambiente, el geógrafo Manuel Pezzi, tampoco quiso huronear si la violación y el preñado se generó a escote. Su Conserjería acababa de publicar, dos meses antes, BOJA, 22-12-1994, la ampliación del Parque Natural del Cabo de Gata. Con esta ampliación los socialistas, por su Ley, conseguían gratuitamente la esterilización del 75% del Término Municipal de Carboneras o la de las 37,000 hectáreas de titularidad particular que componen el Parque Natural del Cabo de Gata. Las varias miles de hectáreas de Propiedad Pública existentes y colindantes, como eran los terrenos del TOYO; los del Ministerio de Agricultura, PÓSITOS; las 37 propiedades de la Empresa Nacional de Turismo, ENTURSA, o los terrenos comunales lindantes a la playa, propiedad del Ayuntamiento de Carboneras; sin duda todos ellos, hubieran enriquecido sobremanera el Parque Natural del Cabo de Gata por ser los mejores, los mejor ubicados y por ser lo que eran, PÚBLICOS. Su triste, funesto, peculado y especulado final parece olvidado. Con la nueva ampliación de los terrenos intervenidos para engrosar el Parque, nuestros gazmoñeros políticos socialistas quedaban horros y desembarazados de competidores externos. Pronto, imitando al santo Pajares que fingía una devoción, escrúpulos y virtud que no tenía, convirtieron el virginal y genuino Medio Natural del Parque, en otra índole de medio. Poco investigó también el catedrático de Investigación Operativa Antonio Pascual Acosta. Durante el tiempo que estuvo como Consejero de Industria, Turismo y Comercio, tampoco escudriñó si el feto de la subvención traía criadillas o cascajo.

Pocos días antes del alumbramiento u nacimiento de la Sociedad Parque Club Algarrobico, el inefable ex Presidente Chaves, 3-10-1995, reemplazaba al anterior Consejero y nombraba al escurridizo Gaspar Zarrías, Consejero de Industria, Turismo y Comercio. En Medio Ambiente nombraba a José Luis Blanco y en Obras Públicas a Francisco Vallejo. Tres puntos de hebra, además de Maleni, dispuestos para tricotar cualquier trama.

Cómo Director de la Agencia de los ERES falsos, IFA-IDEA, se hallaba Salvador Durbán y en Almería su Gerente durante 16 años fue el humanista Alfredo Sánchez Fernández quien tampoco espulgó ésa y otras similares subvenciones.

Pero lo que no contaba este piélago de algarrobos fue que les saliera un pero en forma de persona decente: Don Vicente Abad. Delegado Provincial de OP y Presidente de la Delegación Provincial de Urbanismo, CPU. Su única y honesta pretensión era entrar en el aprisco de las ovejas por la puerta.

En dos sucesivas Resoluciones de la CPU, sobre la Revisión de las Normas Subsidiarias de Carboneras NNSS, y con un intervalo de dos meses, 18-5-1995 y 20-7-1995, en ambas, se exigían las siguientes condiciones:

En la primera se pedía se aportaran los informes favorables de las distintas Delegaciones Provinciales competentes, además del informe de Costas y el de Medio Ambiente del entonces todopoderoso y omnisciente Delegado Martín Soler. Además, la Resolución exigía se incorporara a las NNSS de Carboneras, la reciente ampliación del Parque Natural del Cabo de Gata, que afectaba, entre otros, a todos los terrenos del Algarrobico.

La segunda Resolución, suspendía la aprobación de las NNSS de Carboneras, por no haberse aportado los informes correspondientes. A más advertía que el informe de COSTAS ERA DESFAVORABLE. Mas adelante se expondrán diecinueve avisos y notificaciones oficiales destinadas a dar cumplimiento a la Ley de Costas, las cuales nunca fueron asumidas en El Algarrobico por ninguna de las Administraciones, hasta la llegada de la sentencia paralizadora de las obras del hotel.

El Informe Desfavorable de Costas supuso una gran contrariedad para estos furtivos del urbanismo. No sólo porque frenaba la rápida y delincuente práctica emprendida en la legalización del Algarrobico, cómo hicieron con la Subvención, sino que al traspasar la frontera Andaluza por depender de la Dirección General de Costas, resultaba peligroso pedir un nuevo informe favorable estando Aznar en puertas de ocupar La Moncloa. Este fue principalmente el motivo que les obligó a cambiar de estrategia y recular o retrotraerse y empalmar con lo que el alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, junto con su reata de gregarios preludió, dispuso y efectuó en 1987, como veremos en la segunda parte.

El primer paso de la nueva estrategia fue falsear burdamente los planos de la ampliación del Parque Natural del Cabo de Gata PORN, cambiando la Calificación Urbanística del Algarrobico, por la vía de los hechos, cómo así lo manifestaba la sentencia que ordenó la paralización de las obras del hotel, en el año 2008.

El segundo paso fue el cese del honesto Delegado de OP, y Presidente de la CPU, el socialista Don Vicente Abad. Su puesto fue ocupado por Francisco Espinosa.

El 29-12- 1995, dos meses después de constituirse en Sociedad Parque Club Algarrobico SL, no olvidemos, propiedad de La Junta de Andalucía; ambos Organismos se introducían plenamente en su tan proceloso y denostado mundo de la especulación al asociarse con Río Alías SA, sociedad titular de los terrenos de la playa El Algarrobico. Esta sociedad, en la fecha arriba indicada, le escrituraba en una notaría de Almería, LA PARCELA DONDE EN EL FUTURO SE LEVANTARÁ EL POLÉMICO HOTEL. La finca con una cabida de poco mas de cinco hectáreas y media se escrituró por ciento veinte millones de pesetas. Parque Club Algarrobico, como parte compradora, fue representada verbalmente por Miguel Rodríguez de la Rubia. La finca entró en la notaría afectada por el Parque Natural y salió escriturada cómo terreno Urbano. Atestigua la inclusión en el Parque, la Comunicación Oficial del Secretario General de Medio Ambiente de Almería, comunicación que acompaña a la Escritura Pública y que consta en el Registro de la Propiedad , pudiéndola leer completa en el antepenúltimo párrafo de este escrito.

El paso siguiente era inscribir la finca en el Registro de la propiedad. Al ser ya “Terrenos Urbanos” colindantes con la playa y dentro del Parque, el Registrador, por ley, solicita un certificado de Costas con un plano de delimitación de la finca debidamente diligenciado. Este paso suponía a Parque Club Algarrobico un grave problema. Si acudían al Registro, por lo legal, cómo hacen los buenos contribuyentes, los cien metros de retranqueo que obliga la Ley de Costas, se comían casi la mitad de las cinco hectáreas y media de la finca. Por ello se optó, cómo siempre, por el fraude: engañar al Servicio Provincial de Costas y al Registrador. El engaño consistió en presentar en la Delegación de Costas, la Escritura Publica de la finca comprada y un plano correspondiente, no a ésta, sino al de la finca colindante. Después hablaremos del topo de la Delegación Provincial de Costas

Estando suspendidas las NNSS de Carboneras, según la Resolución de la CPU, de 20-7-95, cómo ya apuntamos anteriormente, en otra arbitrariedad mas, el Ayuntamiento de Carboneras aprobaba la Junta de Compensación y los Estatutos del Plan Parcial Algarrobico. 22-5-96. BOP.

El nuevo Delegado de OP, Francisco Espinosa, en su primera eclosión, 21-3-97 por Resolución de la CPU, se arrogaba o adjudicaba personalmente todas las competencias para la legalización del Algarrobico, incluso las pertenecientes al propio Ayuntamiento de Carboneras; a Éste, según publicaba el BOP 17-11-1997 por inactividad municipal. La inactividad del Ayuntamiento no era otra, sino que en ese tiempo lo gobernaba un alcalde del PP. Años mas tarde, a raíz de la demanda presentada en el juzgado por el Grupo Ecologista Mediterráneo, cuando ya el hotel estaba prácticamente terminado, será la mismísima Delegación de OP y sus Delegados, autores esenciales de la aprobación urbanística del Algarrobico, quienes tras veinte años profesando como impíos violadores de vírgenes espacios, se mutan, después de la demanda, y empiezan a profesar el nuevo papel de violados. Con esta demudada simulación y cogidos de la mano de sus serviles ecologistas, interponen un recurso sobre la ilegalidad de las licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento carbonero y su alcalde Cristóbal Fernández. Por aquellas fechas y para evitar la ineludible salida de éste, en tan crítico momento, y eliminar exteriores conocimientos y maledicencias, el 1-12-2006, todo un Consejo de Ministros presidido por Zapatero indultaba al alcalde de Carboneras de una condena de seis meses de inhabilitación por un delito electoral.

Cabe destacar los miembros de la CPU, que Aprobaron Definitivamente este fraudulento Plan Parcial: el Presidente era Juan Callejón, siendo a la vez Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía; Francisco Espinosa, Delegado de OP y Vicepresidente de la CPU; Martín Soler, Delegado de Medio Ambiente; los Delegados de Hacienda y el de Salud; el letrado de la Junta de Andalucía, Mariano Díaz y varios alcaldes y funcionarios

Después de rebañar todo asomo de legalidad y transgredir cuánto les salía al paso, en otra desenfrenada, prevaricadora y antidemocrática nueva acción contraria al Estado de Derecho, aprobaban en la misma Sesión el incumplimiento de una Sentencia del Tribunal Supremo, favorable a los terrenos de La Fabriquilla sitos en el Parque Natural, por considerarla contraria a la Normativa Medioambiental.

No sólo fue el juez Rivera quien los llamó burdos falsarios de la Normativa Medioambiental, sino que poco después de producirse la sentencia paralizadora de las obras 5-9-2008, e iniciar la cobarde y general desbandada, culpando a otros el desacato cometido, es el propio Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en comunicación oficial, quien desmentía y amorraba señalando linderos, al afirmar que los terrenos de Parque Club Algarrobico, por su gran valor ambiental, estaban incluidos dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, desde el Decreto 418-1994 de 25 de Octubre.

Era patético después de la sentencia, escuchar las fulleras manifestaciones. Hasta el propio Juan Espadas, aspirante frustrado a la alcaldía de Sevilla, se tragaba un cesto de sapos. La máxima de su familia, según él, siempre fue:” el que tiene la cara honrada no tiene la puerta cerrada”. ¿ Cómo, hasta ahora, podía alegar ignorancia este especialista en Gestión Medioambiental ?. Durante catorce años estuvo ligado a la Conserjería de Medio Ambiente. En el momento de conceder la fraudulenta subvención a Parque Club Algarrobico, era jefe del Gabinete del Consejero y también fue Director General de Calidad Ambiental desde 2004-2008. Pero no acaba aquí el descoco. Mientras por un lado el Viceconsejero de Medio Ambiente, como hemos visto en el párrafo anterior, oficializaba que los terrenos siempre estuvieron incluidos dentro del Parque Natural, por otro lado, su jefa la Consejera Fuensanta Coves, la cual había informado favorablemente la construcción del hotel, elaboraba su propia pócima y expresaba a los Medios de Comunicación lo contrario de lo dicho en su favorable informe, “ al manifestar su triunfalismo de que la sentencia no solo impidiera que el hotel abriera sus puertas, sino además frenaba la construcción de otras 250 viviendas previstas”. Así como, que (“La Junta había tenido conocimiento de esta circunstancia tras haber pedido el deslinde de la finca por si invadía el Dominio Público, por lo que anunciaba que su departamento ejercería el derecho de retracto”). Tan alta ejemplaridad y capacitación para soplar y mamar al mismo tiempo la validó para ser nombrada Presidenta del Parlamento de Andalucía.

Pero volvamos atrás para continuar la correlativa sucesión de los hechos. El 21-1-1998, en una nueva Resolución de la CPU, el Delegado Espinosa enterraba el Informe Desfavorable de la Dirección General de Costas y acordaban solicitar un nuevo informe sectorial.

El 3 de Marzo de1998. el Jefe del Servicio Provincial de Costas, Miguel Angel Castillo, firmaba una diligencia, haciendo constar como indica el plano, que la distancia de retranqueo desde la rivera de la playa era de veinte metros. Esta misma persona, diez años antes, siendo miembro de la CPU nombrado por Costas, advertía a esta Comisión se tuviera en cuenta los cien metros que obligaba la Ley de Costas. Ley que no debemos olvidar fue elaborada y aprobada por los mismos que ahora la vulneran.

De nuevo y volviendo a tiempos posteriores a la sentencia nos encontramos con el desmentido del Director General de Costas. En notificación oficial dirigida a la Conserjería de OP de la Junta de Andalucía, manifestaba: “Ni la Conserjería de Medio Ambiente, ni la de OP, ni el Ayuntamiento de Carboneras, justifican ni aportan dato alguno del porqué no se exigió a los promotores el cumplimiento de la Ley, tratándose de un Plan Parcial aprobado con posterioridad al 1 de Enero de 1988”, fecha de entraba en vigor de la Ley, para todos aquellos terrenos que no tuvieran la Calificación Definitiva de Urbanos.

Prosiguiendo, de nuevo, con la sucesión de los hechos anteriores, el 21 de Junio de1999, en una nueva Resolución de la CPU, el Delegado Espinosa aumentaba la edificabilidad del Algarrobico.

Nueve días después la sociedad de la Junta de Andalucía, Parque Club Algarrobico vendía la finca a la sociedad AZATA SA. constructora del hotel. Los reiterados aumentos de edificabilidad, incluso otros posteriores a la venta, se traducirán el día 13-1-2003, fecha que se concedió la licencia de obras, en 72,523 metros cuadrados de techo; el mayor volumen de obra por metro cuadrado alcanzado en Almería. Equiparables a los 75,000 metros cuadrados del Edificio España, el rascacielos de la Plaza España de Madrid de 25 plantas y 117metros de altura. El alcalde carbonero deberá dar cuentas del camino que recorrieron el 10% ó los 7,252 metros edificables que por Ley le correspondían al Ayuntamiento, el precio que obtuvo y si la venta pasó por otras manos antes de acabar su recorrido en las de Azata SA.

Ese mismo día fue vendida a la misma sociedad la parcela colindante de unas siete hectáreas, de la cual Parque Club Algarrobico también era copropietaria.

En la cláusula quinta de la Escritura de compra-venta, se hizo constar por las partes que las fincas objeto de la venta, NO ESTABAN INCLUIDAS dentro del Parque Natural del Cabo de Gata. Por otra parte, además de las 19 Notificaciones cuyo destino era dar cumplimiento de la Ley de Costas, que como ya se dijo se expondrán mas adelante; a la Escritura de compra-venta le acompaña otra certificación, inscrita en el Registro de la Propiedad, del Jefe del Servicio Provincial de Costas de Almería, Don Antonio Bayo Martínez, en la que hace constar que la finca se encuentra sometida a la servidumbre de protección de la Ley de Costas, 22/1988 de 28 de Julio. Dando al traste, de nuevo, con la pretendida ignorancia y desconocimiento que alegó el alcalde y compañía sobre los cien metros de retranqueo que obliga dicha Ley.

En enero del 2003, Las Conserjerías de Turismo, Comercio, Deporte, Salud y Medio Ambiente, informaron favorablemente la construcción del hotel. El Ayuntamiento de Carboneras le eximía del pago de tasas e impuestos municipales.. La Junta de Andalucía aprobaba una subvención de quinientos millones de pesetas pagaderos a la culminación de las obras. Si a todos estos aguinaldos, le unimos el excesivo volumen de obra concedido, la implicación política general en tan desvergonzado negocio y otras circunstancias que iremos conociendo, podemos atrevernos a pensar que todo este doloso entramado no consistió en conseguir una gran mordida, sino en ser partícipes solapados de esta, hasta entonces, afortunada promoción.

Las cantidades de dinero reflejadas en la Escritura producto de la venta a Azata SA, aunque suponen varios cientos de millones de pesetas, sólo son calderilla comparadas con el total del pelotazo urbanístico

Si nos posicionamos en el 22 de Septiembre del 2005, año que se presentó la demanda de paralización del hotel, ese día La Junta de Andalucía, a través de su Empresa Pública del Suelo EPSA, ( cuyo nuevo Director- Gerente era el ex – Delegado de OP, Francisco Espinosa,) en unión con el Ayuntamiento de Almería, subastaron públicamente un lote de parcelas de la Urbanización El Toyo.

La primera parcela de ése lote, la MX-2-1, con una superficie de quince mil metros cuadrados y 9,441 metros de techo edificables, se adjudicó por Veinte millones ciento cincuenta mil euros. Mas el IVA correspondiente

Si comparamos la parcela subastada en El Toyo con los terrenos de la Playa del Algarrobico, éstos disfrutaban de una primerísima línea de playa, privilegio del que carecía la parcela del Toyo. Además de por la belleza de la zona y por la gran escasez de suelo playero que sufre el municipio como consecuencia del Parque Natural, el precio de obra terminado en Carboneras siempre ha superado, en parecidas condiciones, a los precios del Toyo.

A la parcela del Algarrobico, según el BOE 22-5-2006, se le asignó, imitando a Manhattan,

una edificabilidad de 72,523 metros cuadrados, los cuales si los multiplicamos por el precio pagado por la parcela del Toyo, alcanza la mareante cifra de Ciento cincuenta y cinco millones de euros, que traducidos a pesetas serían 27,700 millones, mas el IVA correspondiente

No es nada descabellada esta ingente cantidad de dinero. Recordemos como en un principio, tras la paralización de las obras y el terror oficial provocado, los Medios difundieron que Azata SA barajaba una indemnización de trescientos millones de euros y tras negociar con el Gobierno y la asustada Junta la cantidad se rebajaba a 100 millones. Cantidades que la Junta esfumó tras la primera sentencia del Tribunal Supremo y por consejo de la Abogacía del Estado. Hace pocos días, Octubre 2013, Azata SA ,con una tasación actual y no de cuando las vacas eran todas gordas, ha pedido en el juzgado, por daños y perjuicios una indemnización de setenta millones de euros por el hotel. A esta cantidad habrá que recordar a efectos de valoración que la parcela tenía aprobada además del hotel la construcción de doscientas cincuenta viviendas, como atestiguó ante la prensa, la ex Consejera de Medio Ambiente y ex Presidenta del Parlamento de Andalucía, la hoy Senadora Fuensanta Coves.

Pero todas estas valoraciones siguen siendo chocolate del loro. A las cinco hectáreas y media valoradas hay que añadir las otras siete colindantes por el Este que completan el Sector r-5. También hay que incluir el Sector r-6, El Canillar, lindante por el Norte, de treinta y cinco hectáreas urbanizables. Y completar el circuito con el Sector r-7, La Galera, lindante por el Oeste rambla por medio, con una superficie urbanizable similar al Canillar. Estos dos últimos sectores propiedad también de Azata SA. desde el año 1989.

Todo el proyecto planteado y asentido por la Junta de Andalucía, contemplaba, según divulgaron diferentes Medios de Comunicación, otros siete establecimientos hoteleros; dos mil quinientas viviendas; un campo de golf; un heliopuerto y las zonas comerciales.

Considerando similitudes y haciendo un ligero balance de cuentas, el complejo Algarrobico hubiera superado, en mucho, el valor del crucero italiano Costa Concordia, de 114,500 toneladas que cobijaba a tres mil doscientos pasajeros y a mil miembros de la tripulación. Incluso hubiera superado, con seguridad, el atracón aún no digerido con los ERES de Andalucía.

La mayor semejanza de estos tres casos fue la rapidez de huida de sus principales responsables. Al encallar el Crucero el primero en salir fue su capitán Francesco Schettino. Mayor rapidez de acción desplegaron en su huida los responsables de la Junta de Andalucía, al encallar el Algarrobico por causa de la sentencia y los ERES por la jueza Alaya.

Si todo lo expuesto hasta ahora ha sido un inmenso estercolero, calco y plagio de lo que sigue, pues tomen asiento para presenciar esta segunda parte, que en realidad es la primera, a la que forzosamente se agarraron tras el Informe Desfavorable de Costas y la honesta actuación de Don Vicente Abad, lo cual les obligó a recular en los años y asociarse con Río Alías SA, sociedad que había quedado desahuciada tras la ampliación del Parque Natural, el cual consideraba No Urbanizable la playa del Algarrobico En esta parte conocerán, de primera mano, nuevos protagonistas y quien es y hasta dónde puede llegar el ex –alcalde Cristóbal Fernández y su compañía de pícaros.

Los Planes de Protección como los Parques Naturales que tanto les gusta introducir a los socialistas y cacarear en ellos los ecologistas, mas nunca sean por sus casas, vienen a ser la misma cosa. Son extensiones de terrenos intervenidos, confiscados, intruseados, que privan gratuitamente los derechos que sobre ellos tienen sus titulares. En lenguaje puro, con estos Planes o Parques, mientras unos, los dueños, se quedan pegados los otros se van pagados. Son cómo la pobra prostituta que aporta su cuerpo, su trabajo y expone su alma para que de seguido su chulo u proxeneta le exija el fruto de su trabajo.

Medio Ambiente de Andalucía, según datos publicados, posee una plantilla superior a los 5,000 empleados. En su inmensa mayoría enchufados que como muchos verdes ni pían ni mían aunque vean visiones. Repartidos entre las ocho provincias, a Almería le deben de corresponder entre 500 u 600. En Andalucía pocas o ninguna empresa privada alcanza los 5,000 empleados. En Almería sucede lo mismo con su lote de 500 u 600.

A la intervenida propiedad del Parque Natural del Cabo de Gata le ocurre algo peor que a las pobras prostitutas. Éstas, forzadas, se colocan en rotondas, polígonos industriales y siempre, haga frío u calor, en cueros vivos. Mientras, ¿dónde sitúan a los verdaderos dueños de los Parques? Ellos son, no se olvide, los que aportan y sustentan sin ningún beneficio ni siquiera agradecimiento los Planes de Protección y los Parques Naturales. La Administración Andaluza sólo pone la picha, los proxenetas, su personal de servicio, el fraude y la mano y habría, por ello, que darles de mano. Porque proxenitismo medio-ambiental es lo que se hizo con la venta de los terrenos de la Empresa Nacional de Turismo, ENTURSA; con gran parte de los terrenos de PÓSITOS pertenecientes al Estado; con Los Trancos; con el Pita; con el cortijo el Fraile; con la finca de Garrigues en Mójacar y sus yacimientos arqueológicos; con Macenas; con las trece mil viviendas ilegales de la Cuenca del Almanzora; con la Torre del Rayo; con La Loma de la Cañada; con El Lometico; con El Canillar; con La Galera; con EL Algarrobico y tantas otras propiedades, todas ellas bajo el manto protector de los Planes de Protección o Parques Naturales y que han enriquecido a tantas mesnadas de golfos

EPYPSA fue el equipo redactor, impuesto por el PSOE nacional, que desmontó cuánto se había realizado urbanísticamente y reinició la elaboración de las NNSS, de Carboneras, Níjar, Mojácar y Turre, además del Plan del Medio Físico de la Provincia de Almería. El 16-4-1986, entregaba al Ayuntamiento de Carboneras la Memoria de las modificaciones acordadas que dieron paso a la Aprobación inicial de sus NNSS. La Memoria, certificada por el entonces Secretario del Ayuntamiento, no incluía sencilla y llanamente los terrenos de la playa del Algarrobico porque estaban afectados por el referido Plan del Medio Físico..

Prueba de ello, el 21-2.1987, se Aprobaba Provisionalmente este Plan. El Delegado de OP, Juan José Fornovi, daba la noticia en rueda de prensa y declaraba” que la Playa del Algarrobico había sido ampliada su zona de protección a 75 hectáreas, ante la insistencia de los ecologistas”.

Cinco días después de esta Aprobación Provisional, 26-2-1987, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Carboneras, la desobedecía conscientemente y aprobaba el proyecto de inclusión en las NNSS, del Sector r-5, El Algarrobico; el Sector r-6 EL Canillar y el Sector r-7 La Galera. Estos dos últimos sectores también estaban totalmente afectados por el referido Plan. Cómo Secretario de la Comisión que aprobó este proyecto , figuraba el Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento José Manuel Rodríguez Fuentes, siendo además incompatible para esa función por razón de su cargo de técnico municipal.

A la vez, la secretaria municipal Carmen Díaz diligenciaba este proyecto, página 87 del anexo IV, que alteraba además la verdadera planificación del Plan del Medio Físico. La Secretaria y el Técnico municipal delinquieron al aprobar y suplantar unos planos que fueron preparados con anterioridad a la Aprobación Oficial Definitiva y que no guardaban ninguna semejanza con los oficiales. Era como pedirle leche a las cabrillas. Si las cabrillas tienen que hacerse mayores para dar la leche, los planos nacerán, como sucede siempre, cuando acabe la gestación. Sirva como prueba que disipe cualquier duda, el conocer que el Plan del Medio Físico se aprobó definitivamente el 18-5-1987 tres meses después de diligenciar el falso Proyecto de inclusión de los sectores, y los planos fueron oficializados cinco meses mas tarde. Orden 7-7-1987.

Tres días después de Aprobarse Definitivamente el Plan del Medio Físico, se constituía la sociedad RIO ALIAS SA, en una notaría de Almería.

El 10-6-1987 se celebraron las Elecciones Municipales. Cristóbal Fernández encabezando la lista del PSOE, las ganaba por mayoría absoluta. Anteriormente había sido alcalde por el grupo independiente “Carboneras en marcha”. La poca marcha que sufrieron sus intereses la compensaría afiliándose a la marcha del PSOE. Conocía que su nuevo partido, pacía todos los vedados, hacía y deshacía a placer; trazaba y destrazaba proyectos y sabía que los buenos socialistas nunca cierran el puño ni encogen la mano. Bajo el lema”Vamos a llevarnos bien, compañeros, y lo que haya que llevarse”, el nuevo alcalde socialista inició una nueva y prometedora carrera

Lo primero fue acometer el asalto al Algarrobico. Conocía la fabulosa operación urbanística orquestada, un año antes, por su nuevo partido con los catorce millones de metros cuadrados de ENTURSA, propiedad del Estado. Sabía cómo fueron afectados y gravados por el Plan del Medio Físico, para a renglón seguido vendérselos a Marcos Eguizabal por un puñado de higos. Conocía cómo una vez vendidos fueron rápidamente desafectados y desgravados del Plan que los protegía y a continuación con la aprobación pública de todo el socialismo andaluz, conformaron con el comprador una sociedad al 50%, colocando cómo testaferro de su participación a la mismísima Diputación Provincial de Almería. Pronto, iniciaron juntos un gran proyecto urbanístico que culminó, cómo ampliamente difundieron y mostraron todos los Medios, en tres colosales urbanizaciones que cobijarían un millón de metros cuadrados de techo. .

Para evitar nuevas contrariedades como el tragicómico final de la sociedad Diputación Provincial-Marcos Eguizabal, para futuros mangoneos se prescindirá de los Organismos Oficiales. Para el Algarrobico se escogieron funcionarios y políticos de la misma Diputación y a una empresa Salcoa que trabajaba para dicho Organismo asfaltando sus carreteras. De este nuevo entramado nació la sociedad RIO ALIAS SA.

Sentado que el Plan del Medio Físico se podía fácilmente vadear, el gran peligro para transformar los afectados terrenos del Algarrobico en Urbanos era el tiempo. El alcalde, Cristóbal Fernández disponía de sólo seis meses, puesto que el 1-1-1988, entraba en vigor la futura Ley de Costas, para todos aquellos terrenos no calificados como Urbanos. El alcalde mas aplicado a tomar que a repartir, sabía que la inclusión de los cien metros de retranqueo desde la rivera del mar que imponía la nueva Ley, suponía perder la mitad de la superficie de los terrenos del Algarrobico en los que había puesto el ojo. La enorme chapuza, las ilegalidades y los enredos que se prodigaron seguidamente, batieron varios records Guinnes en Urbaninmo..

El primer paso fue comprar los terrenos. El 17-6-1987, un mes justo después de Aprobarse Definitivamente el Plan del Medio Físico, la nueva sociedad Río Alías SA escrituraba la compra efectuada a Doña Angeles Fuentes Fuentes de un terreno de secano de 73,490 metros cuadrados. El Precio en escritura: trece millones de pesetas.

La misma sociedad 9-7-1987, escrituraba la compra hecha a Doña Isabel Jiménez. La finca lindaba con la anterior y tenía una cabida de 56,987 metros cuadrados. EN ESTA PARCELA SERÁ DONDE SE CONSTRUYA EL POLÉMICO HOTEL.. El precio de venta: dieciocho millones de pesetas.

Al día siguiente de esta compra, 10-7-1987, la “eficientísima” Delegación de OP ya tenía preparado y redactado su Informe Técnico de Urbanismo, documento base para que los falsos sectores aprobados por la Comisión de Urbanismo de Carboneras, en un tótum revolútum y en confusa mezcolanza con las NNSS de Carboneras, la CPU los aprobara conjunta y definitivamente cuatro días después.

El informe original fue redactado por un profesional y honesto Técnico de Urbanismo de OP. Dicho informe no gustó al Delegado Fornovi ni a los miembros de la CPU, Máximo Órgano Provincial. El actual informe que es público, está en la Delegación Provincial de OP a disposición de la persona que quiera solicitarlo, Carece del nombre del firmante y además se halla burda y arteramente, manipulado. En sus siete páginas aparecen tres tipos diferenciados de letra impresa:

I -La página primera corresponde a la Memoria Justificativa. Viene firmada por Tomás Espinosa Peñuela, que actuaba cómo secretario accidental. El argumento de la Memoria se basa en el Acta y Dictamen y el anexo IV que falsearon la Secretaria y el Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Carboneras.

II -En la página 2 y 3, todo su contenido está escrito con propiedad. Sin duda las dos páginas son originales. En ellas observa el técnico de OP modificaciones substanciales que dice se analizarán mas adelante del informe. Además afirma que se han añadido tres nuevos Sectores cuyos datos no figuran en la Memoria Justificativa.

III -En las páginas 4, 5, 6 y7, aparecen no sólo los tres nuevos Sectores que mencionaba el Técnico en el párrafo anterior, sino cuatro. Los Sectores r-5, r-6, r-7, y r-8. Calificados, todos ellos, por el demonio falsificador con la Aprobación Provisional.

Para que estos salteadores de la legalidad puedan desmentir con hechos lo que aquí se afirma, deberán aportar las preceptivas publicaciones en el BOP, y en la prensa, tanto de la Aprobación Inicial como Provisional de cada uno de estos Sectores, mas todos los respectivos informes sectoriales y la fecha de exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La CPU cuatro días después, 14-7-1987, oficializaba la Aprobación Provisional de los falsos Sectores, r-6, r-7, r-8, y r-9, y acordaba devolverlos al Ayuntamiento para su publicación y exposición pública. Si nos fijamos con atención en los números de los Sectores y los comparamos con el apartado III del párrafo anterior, observaremos una nueva y trilera triquiñuela. Ha desaparecido el sector r-5, EL Algarrobico y en su lugar aparece Aprobado Provisionalmente un nuevo y desconocido Sector r-9.

Dentro de esta maraña de despropósitos y falsedades el desaparecido Sector r-5, El Algarrobico, aunque por sus dídimos le aplicarán por esa vía la Aprobación Definitiva, la verdad es, que, con esa desaparición del Sector lo dejaron sin cristianar. No existe ningún Acta ni Documento fehaciente ni perrito que ladre en el cielo ni en la tierra que pueda oficialmente demostrar lo contrario. Por tanto, El Algarrobico sigue siendo independientemente de todas las demás fullerías cometidas, lo que siempre fue: UN TERRENO DE SECANO. Para mayor abundancia de despropósitos y chapuzas , el Acta Original de la Resolución de la CPU que Aprobaba Provisionalmente los otros falsos sectores es nula de pleno derecho. Carece de la firma de su Presidente Fornovi, que ante tantas ilegalidades, prefirió omitirla escurriendo el bulto. Sólo lleva la firma de un secretario accidental, que como dice el poeta, “a ti te encontré en la calle.” El Acta original sigue actualmente sin la firma. Con posterioridad a la publicación en el BOP de la Aprobación Definitiva, y tras confirmar Fornovi la ausencia de posibles indiscretos o delatores, con dos Registros Oficiales de salida: A) 8056 de 5-9-1988 y B) 8405 de 10-7-1989, las envió ya firmadas al Ayuntamiento de Carboneras para qué las incorporasen al falseado expediente.

En cuanto a los otros cuatro falsos Sectores, al sector r-8 El Lometico propiedad de Mojacar Center SA, le aconteció lo que a España, cuando, después de unas Elecciones Municipales se acostó siendo monárquica y se levantó republicana. Al sector r-8 lo acostó el alcalde siendo un secarral y amaneció con la Aprobación Provisional aprobada por la CPU. Para conseguir esa misma Calificación los cuatro primitivos y únicos sectores que iniciaron legalmente esta andadura tardaron cinco años en conseguirlo. La casa del alcalde ¡¡oh casualidad!! está construida en la mejor ubicación del Lometico, como la tienen también algunos de sus concejales. Los otros tres falsos sectores les ocurre lo mismo que al Algarrobico y al Lometico, en ética y justicia siguen siendo un secarral.

Creo que es de justicia y de obligado cumplimiento dar a conocer algunos de los miembros de la CPU, que presenciaron, apoyaron y dieron su voto, a éstos y a posteriores acuerdos:

José Rivera Menéndez, emblemático líder del grupo Ecologista Mediterráneo. Algunos periodistas que adulteran la verdad y siniestran la información, lo elogian por haber sido su grupo quien denunció y destapó la escandalosa construcción. En cambio desde aquí le acuso de miserable. Era conocedor y partícipe de todo el corrompido entramado desde 1986. Durante diecisiete años guardó sepulcrales silencios. Sólo la envidia y el despecho que no el ecologismo de ver cómo secuaces como él alcanzaban puestos estratosféricos, fue la causa que le indujo a demandar al Ayuntamiento, cuando la obra estaba prácticamente terminada. Para mayor abundamiento de su nula honestidad, el 7-3 1986, este sindicalista del ecologismo que embeleca de verde siendo como se descubre su fondo en rojo, cómo lo son la mayoría de grupos ecologistas, presentó una alegación en el Ayuntamiento de Carboneras, sindicando que las construcciones, según Ley, guardaran dos kilómetros de distancia de las industrias fabriles. Su voto favorable al fraudulento Sector r-9, contradecía totalmente lo defendido en su alegación..

Hermelindo Castro Nogueira, Director Provincial de la Agencia de Medio Ambiente, AMA. Este gallego reprodujo metafóricamente en Almería “ lo que parece ser el triste caso Asunta “. Siendo padre adoptivo del Medio Ambiente en Almería presenció, asintió, calló y participó con su voto en el asesinato de unos espacios naturales de gran valor. Profesor titular de Ecología en la Universidad de Almería es un ejemplar dañino. Sus prevaricadoras dotes medioambientales le auparon a la Dirección de Espacios Protegidos de Andalucía y a Presidente de Euro Parc España. De sus enseñanzas sobre la fauna en la universidad, comentaba un alumno, hay una que puede servir de advertencia a la desnortada y acomplejada derecha española.”La izquierda, decía, debe imitar a los asnos. Jamás los he visto rebuznar con el pesebre lleno. Cuando se pierda el poder sed burros, rebuznar, rebuznar sin descanso hasta alcanzarlo de nuevo”.

Miguel Angel Castillo, consta en Acta, que formuló objeciones a las NNSS de Carboneras y su aprobación, referentes a los cien metros de retranqueo. Convertido en Jefe Provincial de Costas firmó, años después, una diligencia oficial dónde aparecía El Algarrobico con un retranqueo de veinte metros.

El 6-8- 1987, los Medios de Comunicación recogían la noticia que Almería era la primera provincia en aplicar la Ley de Costas y la demolición de chiringuitos ubicados a menos de cien metros. Mientras el mes anterior el Delegado de OP y Presidente de la CPU había aprobado los cinco fraudulentos sectores, tres de ellos colindantes con el mar, con el mayor desprecio y carencia de escrúpulos, el mismo Delegado de OP, ordenaba el derribo. En Roquetas hubo encierros en la iglesia y una concentración de chiringuiteros venidos de Málaga y Granada para apoyar e impedir mas demoliciones

El 10- 12- 1987, se inicia una nueva deplorable acción. El conocido Técnico de Urbanismo de Carboneras, en un informe municipal dice haber recibido de la Diputación los planos de la carretera, “ Variante del Algarrobico”, carretera que depende de este Organismo. La “gran casualidad” es que la Variante coincidía, mas bien, la hicieron coincidir con la delimitación por el norte del desaparecido y falso Sector r-5 El Algarrobico, ahora aparecido como el río Guadiana

En la Diputación Provincial, según técnicos competentes en la materia, nunca existió documentación sobre el informe que afirma el técnico carbonero. Lo que si reconocen es que durante siete meses, todo el Parque de maquinaria de la Diputación estuvo construyendo la disparatada y millonaria variante, la cual en algunos tramos se hicieron desmontes superiores a cuarenta metros y todo este interesado desvío, como convendrán conmigo, a costa del moscatel contribuyente.

Si observamos una fotografía aérea del trazado, de las tantas publicadas, cualquier lego en la materia e incluso un sincero ecologista percibirá la monstruosidad cometida. Si dicho trazado se hubiera realizado por su lugar natural, no habría taludes y su coste se hubiera minimizado considerablemente. Pero lo natural aquí no interesaba. Lo natural hubiera significado atravesar la finca y si a esta circunstancia le detraemos el ancho de la carretera; los veinticinco metros establecidos por ambos lados, delimitadores de la línea de construcción mas los cien metros de la Ley de Costas, el Sector se quedaba como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando

Es expuesto, por la cantidad, determinar las decenas de ilegalidades cometidas en la preparación, trazado y construcción de esta variante. No consta la autorización de la CPU, ni el informe de OP, ni el del Medio Ambiente, ni el de Cultura, ni el Hidrográfico, ni tampoco el de Impacto Ambiental. El verdadero impacto ambiental se descubrirá si algún día se demoliera el hotel. Tras él aparecerán desmontes equivalentes a edificios de diez plantas. Como no hay monstruosidad sin padrino, la explicación de los detalles sería bueno preguntárselo a Tomás Azorín, presidente entonces de la Diputación; al diputado de OP José Céspedes; al alto funcionario Serafín López, redactor del Proyecto del Algarrobico, aunque por incompatibilidad de su cargo lo firmase Ramón Durbán; al Director del AMA, Hermelindo; al ecologista José Rivera o preguntarle a los responsables de Salcoa, sociedad titular del 50% de Río Alías ¿ quien pagó el asfaltado de la variante que ella misma realizó?

29-12-1987, El Sector r-5 El Algarrobico cómo las malas epidemias llegaba bien podrido, mas no fue obstáculo para que el grupo de concejales socialistas y los babiecas de la oposición aprobaran Inicialmente el Plan Parcial.

Tres días después, 1-1-1988, entraba en vigor la nueva Ley de Costas. En su Disposición Transitoria Tercera-2-B determinaba que todos los Planes Parciales sin la Aprobación Definitiva, a partir de esta fecha , quedaban obligados al retranqueo de 100 metros. Por ello el Director General de Costas, después de la sentencia, en notificación oficial a la Conserjería de OP de la Junta de Andalucía denunciaba “ Resulta extraño que el Proyecto de Urbanización no fuera aprobado hasta el 29-10-1997, y la Junta de Compensación el 21-3-1997, siendo aprobados en ambos casos por subrogación de la CPU, de las competencias municipales.” El alcalde carbonero acababa de perder su adulterada carrera al conseguir sólo la Aprobación Inicial, pero no por ello perdía su terquedad y porfía.

A partir de aquí y hasta la Aprobación Definitiva cada paso suponía un nuevo fraude. Hay hasta fraudes de coña. Cómo la Memoria Justificativa dónde afirma que la Aprobación Inicial del Plan Parcial se publicó en la Voz de Almería el 14 de Marzo de 1988. Ese día era lunes y todos los almerienses conocían que los lunes, en esa época y durante muchos años, la Voz no se editaba.

En una nueva Resolución de la CPU, 26-5-1988 no olvidemos a sus miembros el ecologista Pepe Rivera o a Hermelindo, y también como vocal por El Ejido, Juan Callejón, el mismo que años mas tarde como Presidente de la CPU, siendo además Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó Definitivamente el Proyecto de Urbanización, acuerdan subrogar sus facultades, con condiciones, al Presidente Fornovi para que éste Apruebe Definitivamente el Plan Parcial del Sector r-5 el Algarrobico.

El 28-7- 1988 se Aprobaba Definitivamente la Ley de Costas. El alcalde volvía a perder la carrera. Su mohatrera y artificiosa Aprobación Definitiva se publicó en el BOP el 4-8-1988. Los motivos por los que el alcalde perdió las dos carreras, fueron los dos mismos motivos por los cuales el juez Rivera sentenció la paralización del hotel, además de haberse falseado el PORN. Si los dañinos denunciantes, Delegación de OP de la Junta de Andalucía y el Líder del GEM, el ecologista Pepe Rivera, colaboradores y partícipes de semejante monstruosidad, le hubieran aportado al Señor Juez, la documentación oficial que acompaña este escrito, quien sabe si hubiera sido necesario un Acebuche 2.

El Delegado de OP y Presidente de la CPU, Fornovi contraviniendo Normas, Preceptos, Informes, Resoluciones y Mandatos, como elefante en cacharrería otorgaba, con la fecha de la Resolución en blanco, la Aprobación Definitiva del Sector r-5. Hasta la última Resolución, que sólo dependía de él por la subrogación obtenida, tuvo que manipular grosera y posteriormente la fecha de la misma. .

Y llegó la época de la vendimia. El 27-5-1989, la sociedad Azata SA compraba por 240 millones de pesetas el sector r-6 El Canillar de treinta y cinco hectáreas lindante por el Sur con toda la extensión del sector r-5 El Algarrobico.

La misma sociedad obtenía la propiedad del sector r-7, La Galera, lindante con la playa y con una superficie similar al Canillar. Estos terrenos eran comunales procedentes del Ayuntamiento de Carboneras. El alcalde, de nuevo, hacía fácil lo difícil: enajenar unos terrenos comunales.

Puesto a hacer las cosas bien hechas, nuestro Presidente de la CPU, Fornovi poco antes de cesar del cargo, en una nueva Resolución de 28-6-1990, aprobaba aumentar en un 50% la edificabilidad de los sectores r-6 y r-7,propiedad como dijimos de Azata SA.

Y llegamos al final de esta figuración, dónde nada es lo que parece ni lo que muchos creen. Aquí el romero ya no acude a las romerías, sino mas bien a las ramerías. Hay numerosos píos y devotos ecologistas amantes de lo virgen, pero ninguno de su castidad. Llamar pío aquí es llamar a comer. Conoce el que es verde, que el verde no da fruto, sabe que al verde sólo le brota la flor, mas no fructifica. Aquí el verde ya no es verde, ni el colorado, colorado, sino que todos pintan según la luz que los baña. Verán que cada día de una misma cosa, uno dice que es blanco y otro negro, según concibe o según percibe, así le da cada cual el color que quiere.

Pero aquí en El Algarrobico, por acción o por comisión hay centenares de culpables, prontos a dejar in púribus a todo lo que se cruce en su camino. De nuevo recurro a una estrofa de Quevedo que tanto conocía a este variedad de gatos.

Estos son los obreros de rapiña,

Que llegando a la viña los postreros

Trabajan menos, ganan mas dineros

Y aprisionan al dueño de la viña.

NOTIFICACIONES SOBRE LA LEY DE COSTAS QUE NUNCA SE ASUMIERON

1-Dirección General de Costas 8-7- 1987. Salida nº 4225. Entrada en OP nº 3447.

2- Acta de CPU de 14-7-1987.

3-La Voz de Almería 6-8-1987.

4-La Voz de Almería 27-8-1987.

5-Acta de la CPU, nº de salida 9595, dirigida Ayuntamiento Carboneras.

6-Dirección General de Costas nº salida 1137. Conserjería andaluza nº entrada 6043.

Delegación OP de Almería nº entrada 2829.

7-Acta de la CPU 26-5-1988

8- Informe Técnico departamento de Urbanismo de OP. 26 – 5-1988.

9- Informe Técnico departamento de Urbanismo de OP. 8-6-1988.

10-Acta de la CPU. 8 y 12- 7-1988.

11-Acta de la CPU 20-7-1995. Informe desfavorable de Costas.

12-Jefatura Provincial de Costas, Plano falseado.

13-Acta de la CPU, 5- 3- 1998.

14-Servicio de Costas de Almería, 23- 5- 2001.

15- Dirección General de Costas, 9- 12- 2002

16-Servicio Provincial de Costas, 9- 1- 2003.

17-Servicio Provincial de Costas, 15-4-2003.

18- Dirección General de Costas 30- 5-2003.

19- Servicio Provincial de Costas, 5-11-2003.

Cómo epílogo no quisiera dejar en el tintero o terminar el relato sin relacionar dos temas:

El primero es referente al ex presidente Chaves quien dijo que los ERES era cosa de cuatro golfos.

Cuando el Juez Rivera mostró la sentencia que paralizaba las obras del hotel, el ex presidente Chaves manifestó a los distintos Medios:

“El fallo del juez le ha dado la razón a la Junta”.” Esta decisión facilitará el derribo del Hotel”. La sentencia es consecuencia de un recurso interpuesto por La Junta”. Lo importante es señalar que el fallo nos da la razón”. Defino El hotel Algarrobico cómo un símbolo de la destrucción del litoral”.. La junta ha ejercido el retracto al conocer que hubo una venta en 1999.”

El segundo tema es la última sentencia del TSJA, de OCTUBRE del 2013, sobre el retracto pedido por La Junta. Cuando la sociedad propiedad de La Junta vendió el Algarrobico a Azata SA, se hizo constar en el articulo 5º de la Escritura Pública que la finca no estaba incluida en el Parque Natural del Cabo de Gata. La ley de Parques Naturales 2 / 1989 de 18 de Julio, obliga al vendedor o al comprador a notificar la venta a la Delegación de Medio Ambiente, con el fin de posibilitar el retracto. El único que no estaba obligado a notificarla era Azata SA, puesto que la absolvía el artículo 5º de su Escritura, en el que constaba, como ya se ha dicho, que las fincas no estaban incluidas en el Parque. La Junta de Andalucía a través de su sociedad Parque Club Algarrobico, engañó conscientemente a la sociedad compradora Azata SA y con este nuevo engaño tampoco podía atreverse a notificar la venta, porque ello le suponía contradecir lo firmado en la Escritura Pública y una Falsedad Documental, mas una larga letanía de otros delitos. La prueba de que La Junta de Andalucía y su sociedad Parque Club Algarrobico eran conscientes de que los terrenos estaban incluidos en el Parque Natural, entre otras ya demostradas, la tenemos en la Certificación Oficial que consta inscrita en el Registro de la Propiedad cuando compró la finca a la sociedad Río Alías SA. A continuación se transcribe literalmente “ Se acompaña a la Escritura que se registra comunicación del Secretario General de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería de la Junta de Andalucía, Don José Pedraza Martínez, de fecha 8 de marzo último, en la que se hace constar que dicha Conserjería no se muestra interesada en ejercitar los derechos de tanteo y retracto respecto a las fincas transmitidas”.

La sentencia del TSJA, viene de manera incomprensible a darle la razón a La Junta y le devuelve los terrenos..

Aunque en nuestra España actual es tierra barata en culpas, tierra que engorda bolsas, aceita estómagos y dónde libre y licenciosamente campa el delito, por lo general, también soportamos estoicamente sus consecuencias. Viendo lo visto me pregunto ¿ Quien pagará una casi segura indemnización por los daños ocasionados a Azata SA?. ¿En caso de derribo, quien deberá tomar el capacho, el pico y la pala? El devenir del Algarrobico aún está por llegar. Todo él ha sido un permanente engaño. Las responsabilidades muy diversas y a las que algún día muchos deberían de afrontar. Al bandolero calé Juan Ulloa, le apodaban Tragabuches porque una vez se comió él solito el feto asado de un asno. Mas es verdad que también lo digirió él sólo. ¿Cuántos millones de fetos de burros va a costar El Algarrobico y quien los digerirá. Algunos políticos y ecologistas, ya adelantan obscenamente el derribo, calculan y airean el coste de la demolición y quien la pagará, pero eso es cómo imitar a las lagartijas cuando mueven constantemente la cola desprendida, para evitar que los ataques se dirijan a partes màs vulnerables.