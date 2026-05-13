La Consejería de Educación no ha implementado los recursos necesarios para que la inclusión sea real y efectiva. Es necesario un incremento de las plantillas docentes y no docentes, y una apuesta clara por garantizar los recursos materiales y estructurales que se derivan de aplicar sin restricciones la inclusión real. Esta situación está teniendo consecuencias directas en la calidad de la atención educativa. La falta de medios humanos y materiales no solo dificulta la correcta atención a la diversidad del alumnado, sino que también compromete el bienestar de los profesionales y el derecho del alumnado a una educación verdaderamente inclusiva y de calidad. Reivindicamos una apuesta clara por incrementar el presupuesto educativo andaluz y particularmente de la provincia de Almería, y exigimos a la Consejería de Educación una gestión coherente con el paradigma inclusivo:

1. Dotar a los centros de docentes especialistas y personal no docente de apoyo en cantidad suficiente para atender durante toda la jornada y con garantías de calidad al alumnado NEE y NEAE.

2. Incrementar los recursos materiales y estructurales.

3. Asumir un incremento real de la conflictividad en las aulas que pone en entredicho el derecho efectivo a la Educación y genera un aumento evidente de las bajas laborales.

4. El aula inclusiva requiere de ratios bajas y encarece claramente el sistema, por lo que el presupuesto educativo de la Comunidad debe incrementarse.

5. Regular normativa en torno a la interpretación de los dictámenes que a veces contradicen la versión del orientador.

6. Asumir que el problema de la provincia de Almería es claramente distinto al de otras provincias andaluzas: mayor porcentaje de alumnado NEAE que en otras provincias y zonas tensionadas con dificultades para la integración social como consecuencia del desconocimiento del idioma y la situación laboral.

7. Eliminación de la burocracia de forma radical.

8. Centros más humanos, donde la prioridad sea el alumnado.

Por todo esto, nos hemos concentrado hoy 13 de mayo de 2026 ante las puertas de la Delegación de Almería bajo el lema: “Sin inversión, no hay inclusión”