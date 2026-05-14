Publicada la autorización para que el instituto ‘Retamar’ de Almería imparta el próximo curso las enseñanzas de Bachillerato

La consejera ha visitado el centro para conocer el innovador proyecto científico de buceo ‘Santuario 30%’

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado de que en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº 75, 21 de abril de 2026) se ha publicado la autorización para que el Instituto público de Educación Secundaria ‘Retamar’, en el barrio de Retamar, en Almería, imparta el próximo curso las enseñanzas de Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales.

Castillo, que ha visitado el centro junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Agüero, ha mantenido un encuentro con el equipo docente para conocer de primera mano el funcionamiento y los planes y programas que desarrolla el instituto.

Entre las iniciativas llevadas a cabo por el centro destaca su participación en un proyecto científico que compara ecosistemas protegidos y no protegidos a través del buceo. Así un grupo de estudiantes ha investigado la biodiversidad marina buceando en diferentes zonas del litoral canario para analizar cómo influye la protección ambiental en los ecosistemas.

En este sentido, Castillo ha señalado que “proyectos como de esta índole no solo fomentan la vocación científica entre el alumnado, sino que convierten a nuestros jóvenes en guardianes activos de nuestro patrimonio natural”. Asimismo, ha destacado el valor añadido que supone que los centros educativos participen en proyectos colaborativos, ya que permiten al alumnado compartir experiencias, metodologías y realidades distintas, enriqueciendo su aprendizaje más allá del aula.

En esta línea, la consejera ha resaltado que este proyecto es también “un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre centros de distintas comunidades autónomas abre nuevas oportunidades educativas, favorece el intercambio de conocimiento y refuerza una visión más amplia, participativa y comprometida de la educación”.

Por su parte, la alcaldesa de Almería ha afirmado que la autorización de las enseñanzas de Bachillerato en el IES Retamar “permitirá que los jóvenes de la zona completen su formación postobligatoria en su entorno habitual, evitando desplazamientos diarios y favoreciendo la conciliación de las familias”.

Igualmente, Vázquez ha subrayado la excelencia y el compromiso del equipo docente y del alumnado del centro, con iniciativas novedosas e innovadoras, que no solo fomentan el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas (STEM), sino que promueven un aprendizaje competencial. “En estos programas, los estudiantes aprenden a trabajar de manera colaborativa con otros centros y entidades, desarrollando habilidades sociales y de resolución de problemas que son fundamentales para su futuro profesional”.

La iniciativa forma parte del proyecto “Santuario 30%”, una propuesta educativa que busca concienciar sobre la necesidad de proteger al menos el 30% de los océanos antes de 2030. Durante siete días, el alumnado ha trabajado junto a estudiantes del IES Puntagorda de La Palma realizando inmersiones y comparando áreas protegidas y no protegidas.

La estancia en Canarias es solo la primera parte del proyecto. A partir del 19 de mayo, el alumnado del IES Puntagorda viajará hasta Almería para continuar el estudio comparado en espacios como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El IES Retamar cuenta con casi 450 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), atendidos por una plantilla docente integrada por 3º profesores.